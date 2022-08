Secondo quanto riferito, EA Sports College Football salta le console di ultima generazione, include modalità delle puntate precedenti

È passato più di un anno da quando Electronic Arts ha rivelato che stava rimodellando la sua serie NCAA Football in pensione in quella che ora sarà conosciuta come EA Sports College Football nel 2023. Nonostante l’editore sia rimasto muto su ciò che conterrà il gioco inaugurale della serie, un nuovo rapporto sembra aver portato alla luce le sue potenziali meccaniche di gioco, le modalità e il modo in cui gli atleti collegiali verranno inseriti nel titolo in arrivo. Ancora più importante, la puntata sarà presumibilmente esclusiva dell’hardware di ultima generazione.

Secondo Brandon Marcello di 247Sports, fonti che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco di football universitario hanno affermato che al momento è previsto solo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, poiché il rilascio di una possibile versione per PC deve ancora essere deciso. L’affermazione non è un grande shock, poiché il direttore generale di EA Sports Darryl Holt ha precedentemente menzionato l’anno scorso che le console più recenti erano una delle ragioni principali per il ritorno della serie.

Marcello sostiene anche che il titolo sportivo è stato costruito su Frostbite 3.0, lo stesso motore utilizzato per i giochi Madden NFL di ultima generazione. Sebbene i titoli NCAA Football abbiano preso in prestito i motori Madden in passato, ciò potrebbe indicare possibili meccaniche incluse in EA Sports College Football. Ad esempio, Madden NFL 23 ha rinnovato il motore con il suo nuovo sistema di gioco Fieldsense. Il sistema consente ai giocatori di muoversi e passare in modo più accurato con oltre 3.500 nuove animazioni e un misuratore di lancio opzionale per i quarterback.

Il rapporto afferma anche che le amate modalità NCAA Football Dynasty e Road to Glory torneranno. In NCAA Football 14, Dynasty ha permesso ai giocatori di controllare e costruire la squadra di una scuola per un massimo di 60 stagioni simulate, mentre Road to Glory consisteva in un ballerino creato da un giocatore che si faceva strada dal football del liceo all’ultimo anno ai ranghi del college.

Il mistero più grande di tutti rimane quello di quali squadre e giocatori saranno inclusi nell’EA Sports College Football. Marcello afferma che l’editore sta cercando di garantire i diritti di licenza a “un numero sufficiente di giocatori per una tabella di profondità a due profondità” con il resto dei posti nel roster forse composto da atleti immaginari.

Per quanto riguarda i team, EA ha rivelato di aver stretto un accordo con la College Licensing Company (o CLC) per includere oltre 130 delle sue scuole partner. Sebbene la società rappresenti la maggior parte nella Divisione I, alcune delle sue principali squadre Power Five hanno chiesto di non far parte del gioco in arrivo, come TCU e Wisconsin.