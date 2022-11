Sea of ​​Thieves Stagione 8 è una guerra in piena regola con Flameheart, con il PvP opt-in al centro

La prossima stagione di Sea of ​​Thieves è alle porte e Rare è finalmente in grado di offrire ai fan tutte le informazioni su cosa aspettarsi. Uscendo dai risultati dell’avventura più recente, che ha visto una straordinaria vittoria per Captain Flameheart mentre i pirati di tutto il mondo hanno combattuto duramente per la sua resurrezione, sembra che la stagione 8 si evolverà in una guerra a tutto campo tra i Guardiani della fortuna del Signore dei pirati. e Servitori della Fiamma di Flameheart.

In un flusso di risultati in diretta con diversi sviluppatori del gioco, il team di Sea of ​​Thieves ha rivelato l’esito dell’avventura Il ritorno dell’avventura maledetta, in cui i giocatori hanno gareggiato per guadagnare punti per il malvagio Flameheart o per il leggendario Sir Arthur Pendragon. Proprio come in Lost Sands Adventure, i risultati hanno avuto un effetto significativo sul mondo di Sea of ​​Thieves. La rivelazione che Captain Flameheart è stato effettivamente resuscitato con successo formerà senza dubbio il contesto per l’ottava stagione del gioco fortemente incentrata sul PvP, che dovrebbe essere lanciata presto. I giocatori potranno scegliere da che parte combattere e partecipare a battaglie PvP l’uno contro l’altro, invadendo efficacemente i server degli altri per cercare di affondare un avversario.

Per coloro che non sono così interessati al PvP, non c’è molto di cui preoccuparsi: queste incursioni si verificano solo se entrambi i giocatori si iscrivono, quindi dovrai solo affrontare i cretini regolari nel tuo server che continuano ad affondare le tue navi e rubare il tuo tesoro. Tuttavia, ci sono molti premi disponibili se decidi di provarlo. I nascondigli di Pirate Legends e Reaper’s Bones saranno ampliati e potrai raccogliere una nuova maledizione Ghost o Skeleton aumentando di livello la tua reputazione con ciascuna fazione. Vengono inoltre aggiunte nuove pietre miliari che sbloccheranno nuovi ninnoli, stemmi e altri cosmetici man mano che lavori di più con le due fazioni.

Ci sono altri cambiamenti in arrivo anche per i giocatori più pacifisti. Golden Sands, l’avamposto nel cuore dell’avventura Lost Sands, l’ultimo grande punto di decisione di Sea of ​​Thieves, è destinato a una grande revisione, diventando un “porto dei pirati”. I giocatori hanno già notato la costruzione nel gioco, ma al momento i dettagli su come cambierà esattamente sono scarsi. È probabile che l’aggiornamento sia importante, ma c’è sempre la possibilità che possa semplicemente mantenere la sua normale funzionalità di avamposto, anche se con una nuova mano di vernice.