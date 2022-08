Sea of ​​Thieves Stagione 7 Deep Dive mette in evidenza la decorazione della nave e i vantaggi del Capitano

La stagione 7 sta apportando grandi cambiamenti a Sea of ​​Thieves. Il nuovo aggiornamento aggiunge Captaincy, Sovereigns, Milestones e altro al gioco e, sebbene in precedenza avessimo avuto una breve panoramica di queste modifiche, ora abbiamo visto uno sguardo molto più da vicino.

Il video Deep Dive della stagione 7 dello sviluppatore Rare fa esattamente quello che dice il nome: ci mostra come funzioneranno in modo più dettagliato queste nuove aggiunte. Il capitano è la cosa più importante qui, poiché sarai in grado di diventare un capitano, acquisire la tua nave e dargli un nome. “[The name] può essere fonte di ispirazione”, afferma il direttore creativo Mike Chapman. “Può essere divertente. Può dire qualcosa su chi [you] sono.” Ci sono tre dimensioni di nave tra cui scegliere: sloop, brigantino e galeone. Puoi averne uno di ciascuno e, una volta raggiunto lo stato leggendario, puoi acquistarne un secondo dello stesso tipo. Con abbastanza tempo, potresti avere una flotta completa a tua disposizione.

Per raggiungere lo stato leggendario, dovrai completare le pietre miliari. Questi sono risultati di gioco persistenti e illimitati che raccontano le tue avventure. Sono orientati a diversi stili di gioco, premiandoti per aver completato missioni, visitare nuovi luoghi e altre attività. Anche il diario del capitano personale può tenere traccia di questi viaggi, ma preparati a proteggerlo: i diari del capitano possono essere rubati e venduti ai Reaper’s Bones se vieni abbordato e picchiato.

Anche l’arredamento della cabina del tuo capitano può raccontare la tua storia. Questo è uno spazio personalizzato per la tua nave che serve come base di partenza, con mobili e altre decorazioni disposti a tuo piacimento. Puoi anche visualizzare ninnoli, che sono trofei fisici acquisiti completando determinati compiti. “Alcuni portano più di un risultato significativo”, spiega la concept artist senior Victoria Hall. “Alcuni [reflect] tipi di personalità.” Con un bel tocco, questi possono essere sballottati per la stanza se la tua nave viene spinta in mare.

Essere un capitano ti dà anche un’udienza con i Sovereigns, una nuova fazione che si unisce nella stagione 7. Questo è un gruppo orgoglioso dell’alta società: pensa a facce pallide e parrucche incipriate. Ti parleranno a malapena se non sei un capitano. Puoi completare le missioni per una qualsiasi delle Compagnie commerciali utilizzando il negozio Captain’s Voyage di un Carpentiere navale di un avamposto. Questo nuovo negozio, accessibile dalla tua nave, è un modo rapido per fare scorta di provviste prima di salpare.

C’è un sacco di cose in arrivo in Sea of ​​Thieves con la stagione 7 e non dovrai aspettare molto per provarlo tutto. La data di inizio della stagione 7 è domenica 14 agosto, a poco meno di due settimane dal momento in cui scriviamo. Come al solito, ci saranno dei drop di Twitch con la nuova stagione, quindi assicurati di sapere come rivendicarli.