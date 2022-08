Sea of ​​Thieves riduce i requisiti di traguardo in risposta ai reclami relativi alla macinazione

In vista della settima stagione di contenuti di Sea of ​​Thieves, abbiamo ottenuto un video di immersione profonda che ha introdotto Milestones. Questi rilevatori di statistiche in-game erano legati a diversi stili di gioco, premiando i giocatori per l’esplorazione, la navigazione, il commercio e altre attività, in teoria. In pratica, i traguardi si sono rivelati tutt’altro che perfetti, con una percentuale di giocatori che si è lamentata dell’apparente macinazione necessaria per completarli.

Pertanto, lo sviluppatore Rare ha implementato alcune modifiche radicali alle pietre miliari, diminuendo i requisiti su tutta la linea. Il lead designer Shelley Preston ha annunciato le modifiche in un post sul blog sul sito Web del gioco. Una lamentela comune con Milestones è che qualsiasi cosa fatta prima della stagione 7 non conta per loro. “Le pietre miliari non vengono assegnate per atti che hai già completato principalmente perché le pietre miliari sono progettate per essere un sistema di progressione specifico per Capitanato”, ha spiegato Preston.

“Sono per le azioni che hai completato a bordo di una nave capitanata, proprio come gli encomi della leggenda dei pirati che richiedono che tu sia una leggenda dei pirati per sbloccarli.” Preston sottolinea anche che questi traguardi non hanno limiti, il che significa che i giocatori possono eseguirli ripetutamente per ricompense continue. Anche così, Preston afferma che “ci sono sicuramente dei cambiamenti che possiamo apportare per affrontare il feedback sul fatto che le pietre miliari siano un investimento eccessivo senza compromettere la visione originale di queste come un sistema di progressione a lungo termine”.

Il post del blog contiene un lungo elenco delle modifiche relative a traguardi specifici. La maggior parte dei requisiti è stata ridotta, ad eccezione delle sfide per guadagnare oro. Ad esempio, “Tesori venduti” per l’Allineamento Cercatore d’Oro viene ridotto da 450 a 400, mentre “Oro guadagnato” nello stesso Allineamento aumenta da 90.000 a 200.000. Ogni traguardo per ogni allineamento è stato ottimizzato in modo simile.

Queste regolazioni possono rendere le cose traballanti all’inizio. “Nei casi in cui abbiamo ridotto un requisito, vedrai un aumento nella tua classe”, afferma Preston. “Tuttavia, se questo ti rende idoneo per una ricompensa automatica, tieni presente che dovrai guadagnare un’altra Classe in quell’Allineamento affinché lo sblocco abbia luogo.” Puoi consultare la nostra guida sugli allineamenti traguardi per ulteriori informazioni sui vari allineamenti e le loro classi.