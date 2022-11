Sea of ​​Thieves ha appena dato a Cursed Cannonballs un enorme nerf per la stagione 8

La stagione 8 di Sea of ​​Thieves è qui e una guerra in piena regola con Flameheart è al centro del nuovo contenuto. I giocatori possono optare per l’azione PvP che contrappone i Guardiani della Fortuna del Signore dei Pirati contro i Servi della Fiamma del Capitano Cuoredifiamma. Se avevi intenzione di affidarti a Palle di cannone maledette per superare le partite contro altre navi durante la stagione, potresti voler ripensare la tua strategia.

Le palle di cannone maledette sono state nerfate per la stagione 8 di Sea of ​​Thieves. Controllando le note di rilascio della nuova stagione dallo sviluppatore Rare, puoi vedere quattro modifiche specifiche alle munizioni speciali. Le palle di cannone maledette appariranno meno frequentemente in barili, casse e barche a remi. Inoltre, otterrai solo una Wraith Cannonball da ogni Cassa dei Dannati “a causa del loro immenso potere”. Le palle di cannone di colore verde ora hanno una durata dell’effetto più breve e puoi trasportare solo un massimo di cinque palle di cannone maledette di qualsiasi colore alla volta. In sintesi, sono più difficili da trovare, vincerai meno premi, un colore ora è meno potente e puoi portarne solo una manciata alla volta.

Questo ha lo scopo di rendere il combattimento nave-nave meno incline al trolling nella stagione 8. Le palle di cannone maledette possono già fare cose come rallentare altre navi o dar loro fuoco, quindi essere in grado di farlo senza restrizioni sarebbe un rompicoglioni per molti giocatori. Puoi ancora guadagnare serie di fedeltà affondando più navi di fila, ma assicurati di non diventare troppo avido portando con te tutte quelle Sabbie del destino: andranno perse se verrai affondato prima di avere la possibilità di incassarle.

Se l’ultima frase non ha avuto senso per te, non preoccuparti: possiamo insegnarti come usare la clessidra del destino e iniziare a fare tu stesso il matchmaking PvP. Man mano che affondi le navi nemiche e guadagni fedeltà, alla fine puoi salire al grado di campione di fazione.