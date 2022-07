SDCC 2022: MultiVersus aggiunge LeBron, Rick e Morty al roster

Il roster per Super Smash Bros. della Warner Bros. Games Multicontro sta crescendo. Al Comic-Con di San Diego, lo sviluppatore Player First Games ha rivelato il prossimo lotto di combattenti in arrivo al combattente: LeBron James, all-star dell’NBA da Space Jam: una nuova eredità e Rick Sanchez e Morty Smith di Rick e Morty.

LeBron sarà aggiunto al Multicontro open beta la prossima settimana, hanno detto gli sviluppatori, con Rick e Morty in arrivo più tardi. Le star della serie di cartoni animati di Adult Swim saranno personaggi separati.

Rick Sanchez userà la sua pistola portale in battaglia e potrà evocare Meeseeks, mentre Morty si unirà Multicontro armato di proiettili e contromosse. Morty sarà disponibile quando Multicontro la stagione 1 inizia il 9 agosto. Rick farà anche parte della prima stagione del gioco, ma la sua data di uscita non è stata annunciata.

Multicontro riunisce Batman, Superman, Arya Stark, Tom e Jerry e Ultra Instinct Shaggy di Scooby-Doo per il caos. A prima vista, sembra molto simile Super Smash Bros. Ultimate e Nickelodeon All-Star Brawl con il suo cast che abbraccia il franchise e i combattimenti su piattaforma. Multicontrotuttavia, è gratuito e si concentra sui combattimenti 2v2 a squadre.

Altri personaggi di proprietà della Warner Bros. che sono apparsi finora includono Wonder Woman e Harley Quinn dell’universo DC, Bugs Bunny, Taz, The Iron Giant, Finn e Jake the Dog di Tempo di avventura, e Steven Universe e Garnet. Alcuni di questi personaggi saranno doppiati anche dai loro doppiatori familiari, come Tara Strong nei panni di Harley Quinn e Maisie Williams nei panni di Arya Stark. LeBron James, tuttavia, non darà la propria voce alla sua somiglianza; invece, l’attore John Bentley darà la voce Multicontro‘ Le Bron.

Multicontro arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X con supporto cross-play e “netcode di rollback dedicato basato su server e stagioni piene di contenuti”, secondo lo sviluppatore. Il gioco è attualmente in versione beta, con una beta aperta che verrà lanciata il 26 luglio.

Puoi trovare tutta la copertura di Polygon di notizie, trailer e altro di SDCC 2022 qui.

Correzione: Una versione precedente di questa storia diceva che LeBron James avrebbe fornito la sua voce per il gioco. Da allora quel dettaglio è stato corretto.