SDCC 2022: il trailer del film di D&D è in realtà pieno di divertimento su D&D

L’attesissimo Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri il trailer è finalmente arrivato dopo il debutto al San Diego Comic-Con e, dopo anni di aspettative estremamente basse, sono piacevolmente sorpreso. La Paramount Pictures e il team Entertainment One di Hasbro hanno dato vita a un film di rapina ricco di azione con un cast stellato. E lo hanno fatto appoggiandosi a ciò che rende D&D così divertente: combattere i mostri insieme ai tuoi amici al tavolo della cucina.

Il trailer è semplicemente fantastico nell’introdurre i nostri personaggi e nel fissare la posta in gioco. Il fulcro del gruppo, un bardo (Chris Pine) e un barbaro (Michelle Rodriguez). riunire una troupe disordinata di avventurieri, tra cui un abile guerriero (Regé-Jean Page), un potente mago (Justice Smith) e un druido mutaforma (Sophia Lillis, che ha raccontato di essere entrata in D&D attraverso il gioco vero e proprio podcast come Ruolo critico). Quindi procedono a rovinare la merda.

La merda che distruggono? Solo una cavalcata dei mostri più riconoscibili di D&D. Ci sono molti draghi, oltre a una furiosa bestia spiazzatrice. Il mimico, travestito da scrigno del tesoro, scopre i denti prima di scagliarsi contro con la sua lingua appiccicosa. Ad un certo punto il personaggio di Lillis si trasforma in un Owlbear, uno dei mostri più iconici del franchise che risale alla prima edizione, e il sacchetto di “Chinasaurs” di plastica che Dave Arneson o Gary Gygax hanno raccolto al drugstore locale nel lago di Ginevra, nel Wisconsin, negli anni ’70. C’è anche un punto in cui i nostri eroi saltano di proposito all’interno di un cubo gelatinoso.

E sì, questo è un sacco di fan service. Ma quel servizio di fan viene utilizzato in modi molto creativi. Le battaglie sul set del film sembrano meno scene cancellate Game of Thrones e più simile a quello che succede ai tavoli delle cucine di tutto il mondo durante la notte dei giochi. Guardando lo svolgersi dell’azione non vedo i Guardiani della Galassia farsi avanti, anche se le battute sono chiaramente di prim’ordine. Invece, vedo tutti gli amici e la famiglia con cui ho giocato ai giochi di ruolo da tavolo nel corso degli anni, provando – e talvolta fallendo – a tirare i dadi.

Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri sarà presentato in anteprima nelle sale a marzo 2023.

