SDCC 2022: Il set Unfinity di Magic includerà adesivi per carte personalizzate

Durante un panel speciale al Comic-Con di San Diego, Magia: The GatheringIl capo designer Mark Rosewater ha rivelato nuovi dettagli dell’attesissimo Infinito set di carte. Questo set di novità includerà adesivi, consentendo ai giocatori di creare le proprie nuove potenti carte al tavolo. È la prima volta per Magiae sicuramente entusiasmerà i fan del gioco di carte collezionabili.

Come i quattro precedenti Un– imposta (Scollato, Scatenato, Instabilee Non autorizzato), Infinito è destinato al gioco casual e non competitivo. Ciò significa che i designer hanno molto più margine di manovra su ciò che può essere incluso nel set. Infinito è ambientato sullo sfondo di un carnevale di fantascienza, con mostri magici che si strofinano i gomiti con robot e razzi. Proprio come qualsiasi carnevale, i giochi e le giostre intermedie richiederanno i biglietti e i giocatori potranno acquistare adesivi per le loro carte con tutti i biglietti che hanno guadagnato.

Cosa faranno gli adesivi? Molte cose, a quanto pare. Le immagini mostrate all’SDCC mostrano adesivi per parole chiave, statistiche e persino interi blocchi di testo delle regole. Molte delle carte incluse nel set mostreranno una ghianda olografica in basso, ad indicare che fanno parte del Infinito impostato e non legale da utilizzare in molti formati. Tuttavia, ci saranno molte carte nel set che saranno legali da usare anche in quegli altri formati. Quelle carte presenteranno il tradizionale bordo nero.

Infinito era originariamente previsto per il lancio il 1 aprile, ma Wizards ha respinto la battuta d’arresto citando complicazioni non specificate legate ai problemi con la sua catena di approvvigionamento globale e la pandemia. Ora è previsto per il 7 ottobre.

Puoi trovare tutta la copertura di Polygon di notizie, trailer e altro di SDCC 2022 qui.