Scorn arriverà su PS5? Perché è un’esclusiva Xbox

Il tanto atteso Disprezzo è stato finalmente rilasciato su Xbox e PC con i giocatori Sony che si sono chiesti se arriverà mai su PS5.

Sia su Xbox che su PC, i giocatori possono divertirsi Disprezzo iscrivendosi a Xbox Game Pass. Un abbonamento Game Pass è disponibile per £ 7,99 al mese, oppure puoi ottenere un abbonamento Ultimate a £ 10,99 al mese per Xbox Live Gold e un abbonamento EA Play gratuito su console.

Mentre i giocatori di PC e console Xbox possono godersi l’atmosfera inquietante del gioco oggi, i fedelissimi di Sony non sono così fortunati.

Gotham Cavalieri | Trailer di lancio cinematografico ufficiale BridTV 11408 Gotham Cavalieri | Trailer di lancio cinematografico ufficiale https://i.ytimg.com/vi/wIXJAqs9dG4/hqdefault.jpg 1116729 1116729 centro 13872

Scorn arriverà su PS5?

Disprezzo non arriverà su PS5 e non è stata suggerita una versione post-lancio per il sistema di Sony.

A partire dal 14 ottobre, il gioco è esclusivamente esclusivo di Xbox Series X/S per console. Il gioco horror è stato rivelato per la prima volta come esclusiva per console Microsoft di nuova generazione nel 2020, ma è finalmente uscito in seguito a ritardi.

Se sei su PC, puoi goderti l’orrore tramite Steam. È disponibile anche sullo store di Epic Games.

Perché è un’esclusiva Xbox

Ebb Software ha spiegato perché hanno collaborato con Microsoft per creare Disprezzo una console esclusiva per Xbox Series X/S.

Nel 2020, un post di domande e risposte di Steam ha fornito la seguente spiegazione del motivo per cui è esclusivo di Xbox Series X/S per console:

“Prima di decidere di collaborare con Microsoft, ci siamo assicurati che non avessero alcuna influenza sul concetto e sul processo di sviluppo del gioco. Sono stati più che collaborativi al riguardo. L’unica cosa a cui erano interessati erano i diritti di esclusività.

Una volta che tutto ciò che è stato concordato, è stata una decisione facile se si considerano tutti i vantaggi che Scorn otterrà da questa partnership, da risorse aggiuntive a un’esposizione molto più ampia (marketing). Alla fine ci aiuterà sicuramente a rendere Scorn un gioco migliore e raffinato.’

In altre notizie, ELDEN RING Update 1.07 Patch Notes