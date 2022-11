Scopriamo tutto su Khleo Thomas!

In questo articolo parleremo di Khleo Thomas risultati, carriera, film e programmi TV fatti da lui, ecc.

Chi è Khleo Thomas?

Khleo Thomas è un attore, cantante e artista rap americano con un patrimonio netto di $ 500 mila. Khleo Thomas è nato ad Anchorage, in Alaska, ed è cresciuto sia in Germania che negli Stati Uniti Stati Uniti. Alla fine degli anni ’90, ha fatto il suo debutto come attore professionista in “Kids Say the Darndest Things”.

Storia della vita di Khleo Thomas-

Khleo Thomas è nato lunedì 30 gennaio 1989 ad Anchorage, Alaska, USA (Millennials Generation). Ha 33 anni ed è nato sotto il segno dell’Acquario. Khaleed Leon “Khleo” Thomas, o semplicemente Khleo, è un attore, rapper, cantante e performer americano meglio conosciuto per i suoi ruoli in Holes come Zero e Roll Bounce come Mixed Mike. Khleo è apparso anche in film come Walking Tall e Remember the Daze (2007). Khleo sta attualmente lavorando al suo album di debutto. Ha recitato in film tra cui Holes e Walking Tall, e ha lavorato al fianco del suo caro amico Bow Wow.

Nel 1998, ha fatto il suo debutto televisivo in un episodio di Kids Say the Darndest Things. Al momento non sono disponibili informazioni sull’istruzione. Si prega di tornare presto per gli aggiornamenti. Khleo

Nel film del 2003 Holes, è co-protagonista con Shia LaBeouf. Khleo è un Pesci. L’Acquario è il più umanistico dei segni zodiacali. Il portatore d’acqua, il guaritore soprannaturale che dona acqua, o vita, alla terra, rappresenta l’Acquario. Questi filosofi rivoluzionari credono nel “potere del popolo” e vogliono cambiare il mondo attraverso uno sviluppo sociale radicale.

Urano, il pianeta che controlla l’innovazione, la tecnologia e gli eventi inaspettati, governa l’Acquario. Gli Acquari richiedono molto tempo e spazio da soli per contemplare, generare idee e pianificare il loro ruolo nella rivoluzione. Per ottenere la fiducia di un Acquario, non cercare di controllare le loro eccentricità, l’Acquario si nutre di valore shock.

Film e programmi TV di Khleo Thomas-

Khleo Thomas è apparso come ospite protagonista della serie come “Diritto di famiglia”, “City Guys”, “ER”, “The Wayne Brady Show”, “The Bernie Mac Show”, “Teachers”, “CSI”, “House MD”, “90210”, “Parenthood”, “Sons of Anarchy ,” e, più recentemente, “Bones.”

È apparso in film come “Venerdì dopo il prossimo”, “Holes”, “Walking Tall”, “Roll Bounce”, “Dirty” e “Boogie Town”. La sua carriera musicale è iniziata nel 2003con il suo singolo di debutto presente nella colonna sonora di “Buchi.” Da allora ha pubblicato quattro mixtape e due album in studio. È anche apparso come interprete ospite in brani di Bow Wow e Soulja Boy.

Questo è tutto su Khleo Thomas.

