Scopriamo insieme – “Stelle perdute”

Le star perdute includono Evangeline Lilly, Matthew Fox e Dominic Monaghan. Perduto, il popolare JJ Abrams serie, è diventato uno degli spettacoli più amati di tutti i tempi. La serie è stata un successo immediato dopo il suo debutto nel 2006, poiché i fan non potevano smettere di innamorarsene.

Il cast di Lost, che includeva personalità di spicco come Evangeline Lilly, Matteo Volpe, e Dominic Monaghan, si sono formalmente dimessi dai loro ruoli quando il programma è terminato nel 2010. I fan sono curiosi di sapere cosa hanno combinato i loro personaggi preferiti nel decennio successivo alla fine del programma. Mentre sappiamo che Evangeline ha avuto successo nel Marvel Cinematic Universe e Jorge Garcia ha avuto successo su Netflix, dove è andato il resto del cast? Scopriamolo.

Evangeline Lilli

Evangeline Lilly ha suonato Kate Austen, una favorita popolare nonostante il suo esilio. L’attrice ha affermato che non mirava nemmeno a diventare un’attrice quando ha ricevuto il ruolo e l’unico motivo per cui ha accettato era la sua forte fiducia nel destino.

Fortunatamente per Evangeline, la recitazione è diventata la sua pretesa di fama, poiché ha continuato a recitare nel ruolo di Tauriel nel film Hobbit prima di entrare nel Marvel Cinematic Universe come Hope Dan Dyne in Ant-Man & The Wasp.

Matteo Volpe

Dopo aver interpretato Charlie Salinger nella serie di successo Festa dei Cinque, Matthew Fox ha ripreso il ruolo del dottor Jack Shephard, il presunto leader del gruppo. Dopo il suo periodo in Lost, ha continuato la sua carriera di attore, ottenendo ruoli in film come Alex Cross e World War Z, solo per citarne alcuni.

Sebbene fosse in ascesa dopo la serie, Fox è stato accusato di DUI in Oregon nel 2012, il che lo ha spinto a ritirarsi dalla recitazione.

Josh Holloway

Nel programma, Josh Holloway ha interpretato il truffatore James “SawyerFord, ma è diventato rapidamente famoso come rubacuori sullo schermo! Il ruolo dell’attore era pieno di sarcasmo e fascino, cosa che gli rendeva impossibile non piacere.

Holloway ha recitato in numerosi film d’azione dopo Lost, tra cui Mission Impossible – Ghost Protocol, Paranoia e Sabotage. Josh è stato recentemente visto come Will Bowman nella serie drammatica Colony.

Dominic Monaghan

Dominic Monaghan nel ruolo di Charlie Pace, una rock star britannica. Dominic è stato uno dei pochi artisti famosi prima dello spettacolo da quando ha interpretato Merry lo hobbit nella trilogia de Il Signore degli Anelli. È stato naturale per Monaghan raggiungere il successo dopo lo spettacolo.

L’attore è ancora molto interessato alla recitazione e ha continuato a recitare in un episodio di Star Wars, Episodio IX, che sarà effettivamente diretto dal creatore e regista di Lost, JJ Abrams.

Jorge Garcia

Jorge Garcia è stato chiaramente il sollievo umoristico dello spettacolo in alcuni momenti tanto necessari. Nonostante la sua interpretazione del vincitore della lotteria Hugo Reyes, il personaggio dell’attore non poteva essere la persona più sfortunata di sempre!

Oltre a interpretare uno dei preferiti dai fan, Garcia è diventato popolare nel 2010 quando il suo viso ha abbellito la copertina dell’album di Weezer, che prende il nome dal suo personaggio di Lost. Da allora Jorge è stato in una varietà di spettacoli, tra cui Alcatraz, Bojack Horseman, Maggie e Hawaii Five-0, dove interpreta personaggi stilisticamente simili a Hugo Reyes.

Emilia de Ravin

Emilie de Ravin ha interpretato Claire Littleton, una madre single che ha partorito mentre era bloccata sull’isola. Littleton è stata notata per la sua storia d’amore sullo schermo con Charlie Pace, oltre ad essere il personaggio gentile e compassionevole.

Claire è stata nella serie televisiva C’era una volta, andata in onda per sette stagioni dopo la conclusione dello spettacolo più di un decennio fa. Sebbene fosse rattristata nel dire addio al suo personaggio, Belle, nel 2017, Emilie ha dichiarato che è stato uno dei suoi lavori più orgogliosi fino ad oggi.

Terry O’Quinn

In Lost, Terry O’Quinn ha interpretato John Locke, il braccio destro della star della serie, Jack Shephard. Il personaggio di Terry era misterioso e uno dei pochi sopravvissuti che desiderava rimanere sull’isola.

Terry, come i suoi co-protagonisti, ha recitato in Hawaii-Five-0 ed è apparso anche in programmi come Secrets & Lies, Patriot e The Blacklist: Redemption, solo per citarne alcuni.

Michael Emerson

Michael Emerson ha interpretato Ben Linus, che era uno dei “gli altri” come menzionato nella serie. Anche se il suo personaggio non piaceva a molti spettatori, ha dimostrato di essere abbastanza abile, cosa che ha fatto guadagnare all’attore molto lavoro dopo la fine del programma. Oggi, Emerson ha trascorso cinque stagioni in Persons Of Interest con Jim Caviezel prima di assicurarsi un ruolo in Il nuovo programma della CBS, Evil.

Naveen Andrews

Sayid Jarrah, un ex membro della Guardia repubblicana irachena, è stato interpretato da Naveen Andrews. Andrews è diventato una figura famosa tra i fan, principalmente grazie alle sue qualità amorose.

Naveen ha continuato a creare la sua serie drammatica criminale dopo essersi assicurato parti come Lord Akbari, Sinbad e Jonas Maliki nella serie. Secondo Insider, l’attore sta lavorando al suo programma, Instinct, che è stato confermato non per una, ma per due stagioni!

Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim, che interpretava Jin-Soo Kwon, era uno dei protagonisti maschi dello show, dal momento che il suo personaggio era presente in ogni episodio. Kim ha continuato ad avere un notevole successo dopo aver lasciato Lost, ottenendo il ruolo di Chino Ho Kelly in Hawaii-Five-0.

Secondo Insider, nonostante la sua crescente importanza nello show, Daniel ha lasciato definitivamente il lavoro a causa di una differenza di stipendio tra lui e i suoi co-protagonisti caucasici.

Fortunatamente per Daniel, ora ha ottenuto un lavoro più grande e migliore come produttore di The Good Doctor, con Freddie Highmore.

