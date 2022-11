Scald non è più una TM, esclusiva di Volcanion in Pokémon Scarlet e Violet, secondo le indiscrezioni

Pokémon Scarlet e Violet sembrano scuotere immensamente la scena competitiva secondo le informazioni trapelate di recente. Molte strategie e tattiche comuni che sono state un punto fermo nel meta vengono modificate o modificate completamente. Per i fan dei Pokémon difensivi d’acqua voluminosi, una modifica trapelata a Scald potrebbe costringerli a pensare a un nuovo piano d’azione.

Secondo Centro LEAKS, la mossa Scald diventerà una mossa caratteristica di Volcanion e non sarà più imparabile da nessun altro Pokémon. Scald è stata una mossa estremamente utile per i Pokémon tanky acqua nel gioco competitivo. Consente alcuni danni utili pur avendo la possibilità di applicare lo stato di ustione all’avversario, che scheggia la barra della salute del nemico riducendo la potenza delle mosse fisiche.

L’opinione dei fan sembra essere mista. Alcuni sono estremamente felici che i tipi di acqua ingombranti saranno più facili da gestire ora. Pokémon come Toxapex hanno trovato popolarità nel meta perché possono subire un pestaggio con una difesa elevata per rimanere in vita mentre usano Scald e altri effetti di stato per indebolire gli avversari fisici attaccanti.

Altri giocatori si chiedono perché Scald sia stato posizionato su Volcanion poiché ha già una mossa caratteristica in Steam Eruption che fa la stessa cosa ma meglio a un piccolo costo per la precisione. Questa modifica essenzialmente cancella completamente Scald poiché molto probabilmente i giocatori utilizzeranno Steam Eruption invece di Scald a meno che non abbiano bisogno di più PP per combattimenti più lunghi.

Pokémon Scarlet e Violet hanno avuto un bel po’ di fughe di notizie di recente. Che si tratti delle nuove evoluzioni iniziali o dei nuovi Pokémon lucenti e leggendari che potrai catturare quando il gioco sarà pubblicato il 18 novembre.