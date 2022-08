Saints Row riavvia la data di rilascio 2022, il conto alla rovescia e il bonus per il preordine

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Saints Row il riavvio 2022 uscirà è stato rivelato e puoi ancora ottenere i suoi bonus di preordine.

Il riavvio di Volition è incredibilmente eccitante. Anche se in questo momento non puoi guidare nel mondo aperto del gioco, puoi scaricare la demo gratuita della fabbrica del boss per giocare con il creatore del personaggio e scolpire il tuo capo in modo che sia pronto per il giorno del lancio.

I fan stanno aspettando da quasi 10 anni il ritorno dei Saints e la buona notizia è che i fan potranno iniziare a forgiare il loro impero criminale in pochi giorni.

Saints Row | Annunciare il trailer – Lanciato il 25 febbraio 2022 BridTV 4523 Saints Row | Annunciare il trailer – Lanciato il 25 febbraio 2022 https://i.ytimg.com/vi/ZYyEKYmndhk/hqdefault.jpg 851762 851762 centro 13872

Quando esce il reboot di Saints Row?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Saints Row il riavvio uscirà a mezzanotte ora locale del 23 agosto 2022.

Ciò è stato confermato dall’account Twitter ufficiale del gioco. Il gioco è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X/S e PC.

Non sarà disponibile su Nintendo Switch e non sarà disponibile anche su Steam fino al 2023. I giocatori PC dovranno acquistarlo dall’Epic Games Store.

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati se giochi su computer (tramite PC Gamer):

Minimo:

RES/FPS: 1080P/30FPS

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

DirectX: DX11

CPU: Intel Core i3-3240/AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8.192 MB di RAM

CPU: GeForce GTX 970 AMD Radeon RX 480

Memoria: 50 GB

VRAM: 4 GB

Consigliato:

RES/FPS: 1080P/60FPS

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

DirectX: DX12

CPU: Intel Core i7-6700k/AMD Ryzen 1500x

Memoria: 12288 MB di RAM

CPU: GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700

Memoria: 50 GB – SSD

VRAM: 8 GB

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #SaintsRow verrà lanciato su tutte le piattaforme, in tutto il mondo a mezzanotte del 23 agosto ovunque tu sia! Il precaricamento è disponibile su PlayStation 48 ore prima e su Xbox in questo momento! Sfortunatamente il pre-caricamento non è stato possibile su Epic Games a causa di alcune cose tecniche – mi dispiace! pic.twitter.com/oUP078qAbJ — Saints Row (@SaintsRow) 18 agosto 2022

Bonus pre-ordine

Il bonus pre-ordine per qualsiasi edizione del Saints Row reboot 2022 è l’Idols Anarchy Pack che include quanto segue:

Casco Idols DJ

Pipistrello Scintillante

Scrambler di tempesta di sabbia

L’edizione Standard costa £ 59,99 se acquisti per PS4, PS5/Xbox One, Series X/S. Ci sono anche edizioni Gold e Platinum che vengono fornite con quanto segue (tramite il negozio PSN):

Edizione Gold – £ 84,99:

Pass di espansione

Pacchetto muscolare americano Los Panteros

I costumi criminali dei santi

Edizione platino – £ 94,99:

Pass di espansione

Saints Row: Il terzo rimasterizzato

Pacchetto muscolare americano Los Panteros

I costumi criminali dei santi

