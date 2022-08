Saints Row 2022 è multiplayer? Stato di co-op e crossplay multipiattaforma

Il Saints Row il riavvio 2022 uscirà presto e i fan dovrebbero sapere se supporta il crossplay e il gameplay multipiattaforma per la sua cooperativa multiplayer.

Il riavvio di Volition è emozionante. Riporta la serie sulla Terra dopo aver combattuto gli alieni nello spazio e i demoni all’Inferno, e ha un’incredibile quantità di personalizzazione con i giocatori desiderosi in grado di scaricare la demo gratuita di Boss Factory per scolpire il loro MC in anticipo.

Mentre provocare carneficina e caos da solo sarà molto divertente, la buona notizia è che potrai fare tutto insieme a un amico.

Il riavvio di Saints Row 2022 ha il multiplayer?

Il Saints Row il riavvio 2022 è multiplayer, ma c’è solo la cooperativa.

Sblocchi la modalità cooperativa dopo aver completato le prime due missioni e aver ottenuto l’accesso al mondo aperto di Santo Ileso. È possibile invitare e collaborare con un amico specifico, oppure puoi semplicemente collaborare con un altro Boss casuale tramite matchmaking.

Per collaborare con un amico, qualcuno dovrà svolgere il ruolo di host con l’altro come ospite. Puoi progredire insieme nella campagna e nelle missioni e l’ospite potrà giocare a missioni che non ha sbloccato.

In qualità di ospite, sarai felice di sapere che tutti i PE e gli oggetti che raccogli verranno riportati nel tuo salvataggio. Il multiplayer è strettamente cooperativo, ma c’è una componente semi-PVP con Pranks.

Gli scherzi funzionano solo se consentiti da entrambi i giocatori. È un po ‘di divertimento sciocco che fondamentalmente ti consente di trasformare il tuo amico da Boss in un oggetto.

C’è gioco incrociato?

Non c’è crossplay o multiplayer multipiattaforma per il Saints Row riavviare 2022 diverso da cross-gen.

Ciò significa sostanzialmente che PlayStation non può giocare con Xbox, ma gli utenti PS4 possono giocare con PS5 e lo stesso per Xbox One con Series X/S. L’acquisto dell’edizione Standard sbloccherà il gioco sia per PS4 che per PS5, Xbox One e Series X/S, quindi non devi preoccuparti del diritto dual-gen.

Di seguito sono riportate le differenze tra ciascuna edizione (tramite il negozio PSN):

Edizione standard – £ 59,99:

Bonus pre-ordine: Casco Idols DJ Pipistrello Scintillante Scrambler di tempesta di sabbia



Edizione Gold – £ 84,99:

Pass di espansione

Pacchetto muscolare americano Los Panteros

I costumi criminali dei santi

Edizione platino – £ 94,99:

Pass di espansione

Saints Row: Il terzo rimasterizzato

Pacchetto muscolare americano Los Panteros

I costumi criminali dei santi

