Porta la battaglia nel Blunderdome con le nuove skin di Street Fighter che sono arrivate nel negozio. Tre skin a forma di Ryu, Cammy e Akuma arriveranno oggi nel Fall Guys Store, permettendoti di portare la classica esperienza di Street Fighter nei tuoi giochi. Corri e salta vestito come alcuni dei personaggi più iconici nella storia dei videogiochi.

La notizia del rilascio delle skin è uscita su Twitter, dove Fall Guys ha pubblicato la notizia con le tre skin insieme in una foto.

Queste skin non ti daranno alcun vantaggio, ma puoi sembrare la parte quando le indossi prima di una partita nel Blunderdome. Gli abiti corrispondono alle classiche apparizioni di Ryu, Cammy e Akuma, invece delle loro versioni più recenti.

È possibile vestire completamente il tuo personaggio con una delle tre skin del personaggio, ma puoi anche mescolare e abbinare i design come preferisci. Un giocatore su Twitter ha chiesto di combinare la metà inferiore del completo di Ryu con la metà superiore del completo di Akuma, e Fall Guys ha confermato che ciò sarebbe stato possibile.

Puoi anche usare pose uniche esclusive per le skin, come la classica mossa Hadouken di Ryu come Emote. Sarà accessibile anche la classica schermata di selezione del giocatore, che ti consentirà di selezionare il tuo personaggio come se stessi giocando ai classici giochi di Street Fighter in passato. Questi saranno disponibili per tutti e tre i personaggi e appariranno come “PLAYER SELECT” al momento dell’acquisto nel negozio (es. PLAYER SELECT Cammy).

Sebbene sia una skin che non ti renderà un giocatore migliore di Fall Guys (o porterà qualcuno a essere colpito da un Hadouken), i fan di Street Fighter saranno felicissimi di usare alcune delle loro skin preferite in una partita. Altre skin iconiche dei personaggi di Street Fighter non sono state incluse (come Chun-Li), anche se potrebbero arrivare in futuro. Per ora, prendi la tua scelta tra Akuma, Cammy o Ryu e porta un po’ di storia dei videogiochi in Fall Guys.