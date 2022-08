Rust Twitch Rivals 2 Team, Twitch Drop, regole e data di fine

Il Rust Twitch Rivals 2 il concorso inizia questa settimana, riunendo quattro squadre di quaranta giocatori e una nuova gamma di Rust Twitch Drops che i giocatori possono guadagnare.

AGGIORNARE: L’evento Rust Twitch Rivals 2 è iniziato, con i capitani delle squadre e i Twitch Drop elencati in questo articolo. La data di fine di Rust Twitch Rivals è stata fissata per sabato 13 agosto alle 14:00 PDT, con in vigore le seguenti regole:

A partire dal giorno 3, tutte le basi principali possono essere razziate.

Squadre eliminate se il loro Armadio degli Attrezzi viene distrutto.

SOLO 1 Armadio degli attrezzi può essere distrutto per giorno di eliminazione.

Una volta che un armadio degli attrezzi è stato distrutto, il round di eliminazione è terminato e il successivo avrà luogo il giorno successivo. Tutte le incursioni nella base principale vengono interrotte, i giocatori all’interno delle basi delle squadre avversarie vengono teletrasportati fuori.

Se nessun Armadio degli attrezzi viene distrutto al termine di una finestra di eliminazione, la squadra con il minor numero di uccisioni viene eliminata.

Le basi principali possono essere distrutte/razziate solo durante le finestre di eliminazione.

I sacchi a pelo sono consentiti solo sulle isole nemiche durante le finestre di eliminazione

Le squadre avranno una trama della base principale 17 × 17 sulla loro isola della squadra; Le squadre avranno un 2° appezzamento (contrassegnato con un limite di neve) che non è protetto dai raid.

L’agricoltura delle risorse sarà 1x per le prime 24 ore e impostata su 2x nelle ultime 76 ore.

NOTIZIE ORIGINALI TWITCH DROPS: Otto oggetti saranno disponibili per coloro che si sintonizzano come parte dell’evento Rust Twitch Drops e ci saranno anche più ricompense sbloccabili nel corso dell’agosto 2022 per quei fan che guardano stream specifici durante la competizione Twitch Rivals.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora riguardo al grande evento di eSport di questa settimana che offre un montepremi di $ 100.000 e come guardarlo al meglio.

Rust Twitch Rivals 2 Ora di inizio e squadre

L’evento Rust Twitch Rivals 2 inizia martedì 9 agosto alle 10:00 PT / 18:00 BST, con la competizione che si svolgerà nell’arco di cinque giorni e includerà due squadre NA e due squadre EMEA.

Durante questo periodo, i drop di Rust Twitch saranno abilitati da canali partecipanti selezionati e noti streamer, come hJune, Mendo, Welyn, Bchillz, Willjum e Panpots.

Saranno inoltre disponibili ricompense per chi si sintonizzerà e seguirà i capitani delle squadre: Thegrefg, dhalucard, xqc e Disguised Toast.

Il programma di trasmissione, come confermato da Twitch Rivals, è il seguente:

Trasmissione giorno 1: 9 agosto, 10:00-14:00 PDT (19:00 – 23:00 CEST)

Trasmissione del giorno 2: 10 agosto, 10:00-14:00 PDT (19:00 – 23:00 CEST)

Giorno 3 Trasmissione: 11 agosto, 10:00-14:00 PDT (19:00 – 23:00 CEST)

Giorno 4 Trasmissione: 12 agosto, 10:00-14:00 PDT (19:00 – 23:00 CEST)

Trasmissione del giorno 5: 13 agosto, dalle 10:00 alle 14:00 PDT (19:00 – 23:00 CEST).

Nuovi drop di Rust Twitch per agosto 2022

Secondo la descrizione ufficiale dell’evento, i primi giorni vedranno le quattro squadre costruire le loro basi e rifornimenti, prima di tentare di eliminarsi a vicenda dal giorno 3 in poi, con l’ultimo uomo in piedi il giorno 5.

Per coloro che cercano di sbloccare più bottino possibile, dovrai assicurarti di guardare uno stream Rust con il tag Drops Enabled. Questi saranno gli unici che contano per i cali generali. Ci saranno anche drop specifici per streamer che richiedono ai fan di guardare uno streamer specifico per collegare il drop al proprio canale.

E di seguito, puoi scoprire cosa è disponibile per sbloccare guardando streamer e stream Twitch specifici:

Xqc: Doppia Porta in Lamiera – 2 Ore

Mendo: Maschera per il viso in metallo – 2 ore

Toast travestito: grande scatola di legno – 2 ore

Maschera per il viso in metallo – 4 ore

Hgiugno: Porta in lamiera – 2 ore

Dhalucard: Felpa con cappuccio – 2 ore

Willjum: Bandana – 2 ore

Thegrefg: fucile d’assalto – 2 ore

Panpots: Garage Door – 2 ore

Twitchrivals: Tappeto – 1 ora

Lr-300 – 3 ore

I lanci generali disponibili in tutti i flussi Rust abilitati al rilascio selezionati sono i seguenti:

Trofeo Twitch – 1 ora

Pantaloni – 3 ore

Porta del garage – 5 ore

Maglietta – 7 ore

Forno – 9 ore

Martello pneumatico – 11 ore

