Rust Console Wipe Time e aggiornamento di luglio 2022

Una nuova cancellazione di Rust Console è alle porte e i giocatori riceveranno anche il primo importante aggiornamento di luglio 2022.

Il team di Double Eleven ha avvertito che la patch di questa settimana non sarà così ampia come altre rilasciate nel 2022.

Ma i fan vorranno comunque scoprire quando inizierà il prossimo Rust Console Edition Wipe e cosa aspettarsi in seguito.

Quando viene cancellata la prossima edizione di Rust Console?

La prossima cancellazione di Rust Console inizierà alle 11:00 PST/ 14:00 EST/19:00 BST giovedì 28 luglio, su piattaforme PlayStation e Xbox.

Gli sviluppatori Double Eleven amano utilizzare uno schema facile da seguire per i giocatori in modo che nessuno venga sorpreso dal grande evento. E come nei mesi precedenti, lo stesso giorno verrà rilasciato anche un nuovo aggiornamento di Rust.

Ciò accadrà poche ore prima del tradizionale tempo di cancellazione e dovrebbe dare a tutti un preavviso sufficiente sulle console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X per rimanere aggiornati. Il team di Rust Console Edition ha anche avvertito che l’aggiornamento di questa settimana non sarà così grande come altri.

Ciò è dovuto al fatto che il team sta lavorando a una nuova espansione che non è ancora pronta per il rilascio ma potrebbe debuttare più avanti nel 2022. La nave da carico sarà il prossimo monumento ad essere rilasciato su Rust Console Edition, generando ogni 2 ore sui server per dare ai giocatori la possibilità di saccheggiarlo prima che attraversi completamente la mappa.

La nave viene fornita completa di protezioni, il che la rende una vera sfida per chiunque voglia ottenere le migliori ricompense. Le casse bloccate trovate nel negozio conterranno un bottino migliore ma richiedono ai giocatori di hackerarle per 15 minuti, in modo simile a quelle che si trovano nelle piattaforme petrolifere.

Tuttavia, l’aggiornamento di Rust Console di oggi non sarà così ambizioso e dovrebbe essere disponibile per il download intorno alle 12:00 BST nel Regno Unito, insieme a una nuova rotazione della skin per il negozio. Un messaggio di Double Eleven spiega: “Con la maggior parte del team che lavora su Oceanbound, questa cancellazione mensile non avrà un aggiornamento significativo con essa. Come accennato in precedenza, vogliamo rimanere concentrati in modo da poter rilasciare questo nuovo contenuto il prima possibile.

“L’aggiornamento sarà disponibile per il download alle 11:00 UTC del 28 e arriverà molto prima del solito per dare abbastanza tempo a coloro che devono scaricarlo prima che inizi la cancellazione”.

