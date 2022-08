Rumbleverse stagione 1: consigli per il nuovo giocatore

Quando l’ho messo su Zoom, Adam Boyes era appena stato colpito con il giavellotto dall’ultimo piano di un grattacielo. “Sto iniziando bene il mio lunedì”, ha detto il co-CEO di Iron Galaxy.

“Sai chi ti ha aggredito?” Ho chiesto. Rumbleverse, che Iron Galaxy ha lanciato l’11 agosto, è un battle royale corpo a corpo, quindi non ci sono colpi alla testa da tutta la mappa per sconcertare completamente i nuovi giocatori. Ma è ancora un picchiaduro a tema wrestling, che crea un sacco di powerbomb e colpi alla cieca da parte di qualcuno.

“Non lo so, ma a volte prendo nota dei nomi delle persone, solo per assicurarmi che non siano un collega”, ha detto Boyes, “con cui devo parlare”.

RumbleverseLa prima stagione è iniziata giovedì, quando tutti nel gioco free-to-play hanno iniziato il suo passaggio di battaglia iniziale di cosmetici e altre offerte di contenuti. Ma, dal momento che tutti nel gioco sono nuovi al gioco, ho pensato che sarebbe stato utile ottenere un elenco di cose da fare per prima cosa Rumbleverse dal capo stesso. Ecco cosa mi ha detto Boyes:

Immagine: Iron Galaxy/Epic Games

Vai alla modalità Parco giochi

“E disattiva il combattimento”, ricorda Boyes, quindi la gente non ti sta facendo suplex mentre esplori la mappa e forse impari il set di mosse. La modalità Parco giochi ha anche diverse caselle tutorial che i giocatori possono (facilmente) scoprire, che forniscono suggerimenti su come funzionano i sistemi di combattimento, le build e i power-up del gioco.

La modalità Parco giochi è un elemento fondamentale dell’onboarding, ha detto Boyes, e indirettamente, la necessità è stata una delle ragioni per cui Iron Galaxy ha abbandonato i piani per un lancio in accesso anticipato a febbraio. “C’erano molti feedback che stavamo vedendo mentre stavamo pensando [a delay]”, ha detto Boyes, anche se lo studio era “abbastanza fiducioso che avremmo potuto lanciare la modalità solista” in accesso anticipato.

“Ma penso che molti giocatori vogliano solo di più”, ha detto, e il feedback che Iron Galaxy ha ricevuto quest’inverno lo ha confermato. Dopo un test a dicembre, molti giocatori chiedevano una sandbox dove potessero familiarizzare con il gioco.

“Sentivamo abbastanza fermamente che la modalità Playground, la modalità Duos sarebbero arrivate al lancio e, si spera, renderanno le persone felici di provare nuove cose lì”, ha detto Boyes.

Immagine: Iron Galaxy/Epic Games

Capire dove sono i POI

Come una battaglia reale, RumbleverseI combattenti di ‘s si lanciano a Grapital City e scendono in un punto di atterraggio dall’alto. “Più è alta l’area, di solito più è sudato”, ha detto Boyes, il che significa più giocatori e più azione.

Rumbleverse è orgoglioso di portare molta verticalità in un battle royale, quindi i grattacieli sono luoghi naturali pieni di bottini. “Se stai facendo un salto e vuoi che il tuo tempo di incontro sia molto breve, vai in una zona alta dove ci sono tutte le casse d’oro, e per favore divertiti”, ridacchiò Boyes. “Quello che consiglio ai nuovi giocatori è: guarda dove le persone saltano dentro e saltano dentro.”

Sii sempre saccheggiato

In Rumbleverse, le buone notizie e le cattive notizie sono la stessa cosa: la tua build, che comprende potenza, salute e resistenza, deve essere ricostruita, partita dopo partita, con Stat Pods. Questi sono oggetti che spuntano dalle casse degli attrezzi, proprio come i giocatori cercano ed equipaggiano armi in un battle royale più tradizionale.

Significa anche che i giocatori non possono appoggiarsi troppo a uno stile di gioco particolare, perché potrebbero distruggere Stat Pod aperti che non necessariamente corrispondono ad esso. Scopri dove si trovano i bottini in modalità Parco giochi e dirigiti verso la tua buca di pesca segreta nel gioco reale, ha detto Boyes. Non dimenticare di cercare anche le mosse speciali. Sono bottini, come Stat Pods, ed equipaggiano attacchi extra sui pulsanti del paraurti, come il Javelin Tackle che ha insaccato Boyes all’inizio di questa settimana.

Prendi del pollo

Familiarizza con Squatch Chicken: The Home of Slow-Squated Chicken. Il pollo ripristina la salute Rumbleverse, con un pollo grande buono per due cure e una coscia standard buona per uno. I giocatori possono mettere il pollo nel loro inventario e usarlo quando sono nei guai; non viene consumato non appena lo raccolgono.

Immagine: Iron Galaxy/Epic Games

Scopri armi e oggetti da lancio più tardi

In Rumbleverse, praticamente tutto può trasformarsi in un’arma. Ma Boyes ha suggerito che i nuovi giocatori si mettano a proprio agio con le mosse corpo a corpo di base prima di improvvisare attacchi con sedie pieghevoli o lanciando oggetti, poiché ciò mette in gioco un sistema di mira.

“Penso di aver visto fino in fondo [last] nel fine settimana, man mano che avanza, sempre più persone usavano le armi “, ha detto Boyes, indicando che i nuovi giocatori stanno lavorando a quella tattica dopo aver prima appreso altre basi.

“Abbiamo dovuto fare una soluzione rapida per riparare un exploit di combattimento in cui le persone prendono un segnale stradale, e fa quadruplicare i danni, e stavano distruggendo cinque persone”, ha detto Boyes. “Vedevo pile di KO e stavo pensando ‘Penso che potrebbe essere correlato a un bug.'” Quindi le armi potrebbero essere la componente più volatile di Rumbleverseprimo ecosistema.

Infine, “divertiti e basta”, ha detto Boyes. “Voglio dire, goditi il ​​mondo. Verrai picchiato molto, verrai colpito molto. Abbiamo cercato di costruire qualcosa in cui, a volte, sia divertente essere sconfitti quanto buttare giù qualcuno dall’edificio”.

Rumbleverse è ora disponibile, come gioco free-to-play, su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.