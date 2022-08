Rumbleverse aggiungerà nuove modalità Duos e Playground quando tornerà questa settimana

Rumbleverse, il gioco battle royale a tema wrestling, ha riscontrato alcuni problemi durante lo sviluppo. È stato ritardato a tempo indeterminato all’inizio dell’anno, ma fortunatamente la data di uscita si sta avvicinando rapidamente. Rumbleverse verrà lanciato questa settimana e arriverà con due nuove modalità.

Come dettagliato sul PlayStation Blog, Rumbleverse offrirà le modalità Duos e Playground al momento del lancio: Solo era l’unica cosa disponibile durante le sessioni di playtest. La modalità Duos avvia ogni coppia di giocatori con meno salute rispetto a Solo e solo otto slot per le statistiche. Se il tuo compagno di squadra cade, avrai 30 secondi per rianimarlo. Questa volta diminuirà ogni volta che scendono, ma se attivi la modalità Superstar, li farai rivivere due volte più velocemente. Non c’è Superstar Comeback disponibile in Duos, ma se il tuo avversario viene effettivamente eliminato, otterrai un aumento della salute e più slot per le statistiche per compensare parte della perdita.

La Playground Mode, invece, elimina del tutto l’aspetto competitivo, permettendoti di esplorare liberamente la mappa di Grapital City. I tutorial sono sparsi per la città e ci sono robot pratici per farti provare le tecniche prima di lanciarti in una vera partita. Tutti gli oggetti del gioco saranno disponibili anche nella Zona Equipaggiamento, quindi la modalità Parco giochi sembra un ottimo modo per avere un’idea del gioco senza alcuna pressione. Puoi esplorare l’intera città anche in modalità cooperativa.

Rumbleverse verrà lanciato questa settimana: arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC giovedì 11 agosto. La prima stagione inizierà una settimana dopo il giorno del lancio, il 18 agosto. Ci sarà una battaglia Passa ovviamente e ti costerà 1.000 Brawla Bills, una valuta di gioco che puoi anche acquisire con denaro reale. Completare l’intero pass ti farà guadagnare 1.500 Brawla Bills, quindi teoricamente potresti spendere soldi una volta e guadagnare abbastanza per prendere il pass della seconda stagione con la sola valuta di gioco.