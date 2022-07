Rosario + Vampire Stagione 3: data della prima, personaggi, trama

Rosario + Vampire (noto anche come Rozario in Banpaia in giapponese) è a anime comico serie televisiva basata sull’omonima serie manga. La serie manga, scritta e disegnata da Akihisa Ikeda, è stata inizialmente pubblicata il 6 luglio 2004. Alcuni anni dopo, la serie manga è stata adattata in una serie televisiva anime da Gonzo, e la prima stagione di Rosario + Vampire è andata in onda il 3 gennaio, 2008.

La prima stagione è stata un successo immediato sia per i fan della serie manga che per i nuovi spettatori, e il programma è stato rapidamente rinnovato per una seconda stagione. La stagione 2 del programma è stata pubblicata il 2 ottobre 2008 e da allora i fan hanno atteso con impazienza la notizia di una terza stagione. Ecco cosa sappiamo finora sulle possibilità della terza stagione.

Data di uscita della terza stagione di Rosario Vampire: quando sarà presentata in anteprima?

La stagione 2 di Rosario Vampire ha debuttato il 2 ottobre 2008 ed è durata fino al 25 dicembre 2008. Nonostante la richiesta di una terza stagione, la stagione 3 del programma deve ancora essere annunciata e le probabilità che una terza stagione diventi realtà è in aumento di giorno in giorno.

Per cominciare, i programmi televisivi anime vengono in genere rinnovati ogni cinque anni e un rinnovo dopo un decennio è quasi sconosciuto. In secondo luogo, la serie manga si è conclusa nel 2014, quindi non ci sarà alcun nuovo materiale sorgente rilasciato. Viste queste due considerazioni, riteniamo che la terza stagione di Rosario Vampire abbia bassissime possibilità di essere prodotta.

Detto questo, non possiamo dire nulla con certezza fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale sul futuro dello show. Teniamo le orecchie aperte per avere informazioni sulla terza stagione di Rosario + Vampire e aggiorneremo questa sezione non appena l’avremo. Se l’anime viene rinnovato, ti avviseremo della data di uscita della stagione 3 di Rosario Vampire.

Trama Rosario + Vampiro

La trama è incentrata sull’Accademia Youkai, un collegio apparentemente regolare, e sui suoi alunni. Nonostante il fatto che la scuola sembri essere come qualsiasi altro collegio, tutti i suoi studenti sono mostri che imparano a convivere con gli umani. Questi mostri frequentano scuole simili a quelle umane e studiano discipline umane come letteratura, arte e aritmetica. Tuttavia, l’Accademia Youkai ha un regolamento rigoroso secondo cui qualsiasi essere umano avvistato nel campus deve essere ucciso immediatamente.

La storia segue un giovane di nome Tsukune Aono in questo contesto. A Tsukune, un tipico adolescente con scarso interesse per l’istruzione, viene negato l’accesso a qualsiasi scuola superiore di primo piano a causa del suo scarso rendimento scolastico. Come ultimo disperato tentativo di fornire un’istruzione a Tsukune, i suoi genitori lo iscrivono all’Accademia Youkai, del tutto ignari del vero scopo della scuola e degli alunni. Anche Tsukune non ne ha idea, quindi frequenta volontariamente l’Accademia Youkai.

Tsukune si rende presto conto che l’Accademia Youkai è una scuola per mostri, e proprio mentre sta per andarsene, incontra la ragazza più bella della scuola, Moka Akashiya. Tsukune si innamora perdutamente di Moka e, nella sua determinazione a rimanere con lei, decide di rimanere all’Accademia Youkai nonostante i rischi.

Tsukune, d’altra parte, non sa che Moka è un vampiro. Quando l’adolescente scopre che tutti gli umani del campus devono essere giustiziati, le cose si fanno molto più difficili per lui. Tsukune deve così mascherare la sua identità mentre sopravvive ancora al liceo per avvicinarsi a Moka.

Tsukune si adatta alla sua nuova e rischiosa esistenza man mano che il programma va avanti e attira persino una sfilza di donne che lo vogliono tutte per se stesse. I compagni di classe di Tsukune includono non solo Moka, ma anche una seducente succube di nome Kurumu Kurono, una strega di nome Yukari Sendou e un fantasma di nome Mizore Shirayuki. Quando la sorella minore di Moka, Kokoa Shuzen, arriva, le cose si fanno presto difficili per Tsukune e tutti gli altri a scuola. Kokoa, infuriata dalla gentilezza di Moka, tenta di liberare il suo lato malvagio e vampiro, provocando una serie di problemi.

Rosario + Personaggi Vampiri

Tsukune Aono: Tsukune, il principale protagonista maschile dello show, è un giovane umano medio che si trova in una situazione eccezionale. Tsukune lotta per entrare in una scuola superiore dopo aver fallito tutti i suoi esami di ammissione e aver trascurato i suoi accademici per così tanto tempo. I genitori di Tsukune, tuttavia, riescono ad iscriverlo all’Accademia Youkai come ultimo disperato tentativo, ignari della reale natura della scuola e dei suoi alunni. Tsukune si innamora di un vampiro di nome Moka Akashiya dopo essersi iscritto all’Accademia Youkai e, nonostante i rischi di studiare lì, decide di restare.

Tsukune non solo si avvicina a Moka durante l’episodio, ma suscita anche la curiosità degli altri mostri che frequentano la scuola. Il comportamento di Tsukune è gentile, cortese e ha un’inclinazione disinteressata a mettersi in pericolo per salvare i suoi amici.

Moka Akashiya: La principale eroina femminile dello show, Moka è una vampira che frequenta l’Accademia Youkai. Mentre Moka sembra essere una ragazza gentile e gentile, si scopre che ha due lati di se stessa: il suo lato dolce e il suo lato malvagio e potente da vampiro. L’unica difesa di Moka dal diventare un super vampiro è il rosario che porta al collo. Il lato vampiro di Moka è sigillato quando indossa il rosario, rendendola una persona adorabile e amorevole. Se il rosario viene rimosso, Moka diventa la sua forma attuale e si trasforma in un super vampiro. Moka, una ragazza incredibilmente adorabile, è al centro dell’attenzione a scuola ed è nota per odiare gli umani.

Kurumu Kurono: Un altro personaggio di spicco nel programma, Kurumu è una succube che è spesso invidiosa della fama di Moka. Kurumu, in quanto succube, generalmente tenta sempre di sedurre Tsukune e gli altri compagni di classe maschi per individuare il suo “compagno del destino” e salvaguardare la sopravvivenza della sua razza in declino. Kurumu, d’altra parte, ha dimostrato di essere una succube di buon cuore.

Yukari Sendo: Yukari è una strega che frequenta l’Accademia Youkai ed è anche un personaggio chiave nello spettacolo. Nonostante la sua tenera età, si è rivelata l’individuo più intelligente della scuola, con un QI geniale. Nonostante la sua intelligenza, è alquanto giovanile nelle sue relazioni interpersonali.

Mizore Shirayuki: Un altro personaggio significativo nello spettacolo, Mizore è uno yuki-onna che frequenta la stessa classe di Tsukune e Moka. Mizore ha mostrato affetto per Tsukune e spesso congela altre ragazze quando le trova in una situazione potenzialmente pericolosa con Tsukune.

Domande frequenti

Rozario e Vampire è un manga?

Ci sarà Rosario + Vampire Stagione 3?

Quando è uscito Rosario e il vampiro?

