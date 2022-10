Roguelite Vampire Survivors 1.0 ottiene due nuove modalità, l’integrazione con Twitch

Il rilascio ufficiale di Vampire Survivors aggiunge ancora più contenuti al gioco sorprendentemente robusto. Lo sviluppatore Poncle ha condiviso le note complete sulla patch sulla pagina Steam del gioco e include nuovi obiettivi, una nuova arma, una nuova fase dell’evento, più musica e due nuove modalità terrificanti che non sono per i deboli di cuore, una delle quali aggiunge Integrazione con Twitch.

La modalità inversa è esattamente come sembra; la disposizione del palco è ora capovolta. I giocatori guadagnano di più e sono più fortunati, ma i nemici sono anche molto più letali con un buff iniziale di +200% di salute massima e un ulteriore 5% di salute massima ogni minuto. Per coloro che sono veramente devoti, c’è una modalità Endless che riavvia le ondate nemiche non appena il Reaper normalmente arriva. I nemici si generano in numero maggiore e con più danni, rendendo la sopravvivenza un compito ancora più difficile.

I giocatori possono anche mettere le loro corse nelle mani della chat di Twitch. La modalità Twitch è disponibile nel menu delle opzioni; digita il nome del tuo canale Twitch nella casella di testo e connettiti e sarai a posto. Gli spettatori possono scegliere decisioni per salire di livello, comandi speciali come rilanciare ed eventi segreti.

Sopravvissuti ai vampiri ha avuto un inizio umile ed è esploso in un’enorme popolarità. Nelle note sulla patch, Poncle discute brevemente del futuro dello studio, dicendo “supporto per VS andrà avanti. Come anticipato nell’annuncio della v1.0, dovremo apportare alcuni miglioramenti alla QOL su meccaniche di nicchia come Eggs e Limit Break, oltre a completare il port del motore. Ma sono in arrivo anche nuove funzionalità… […] Avremo finito con VS per davvero solo quando io – o tu – mi stancherò di farlo. “