Robot in un film degli anni ’80 e la loro mania tra i fan fino ad ora!

In questo articolo scopriremo il Potere dell’Intelligenza Artificiale. Discuteremo dei film robotici negli anni ’80.

Abbiamo visto tutti il ​​filmato di Boston Dynamics’ il nuovissimo robot di intelligenza artificiale di nuova generazione spaventato da un dipendente che brandisce una mazza da hockey. Atlas vuole solo prendere una scatola, ma gli umani non sembrano voler rendere le cose semplici per queste macchine amanti della pace.

Atlas è chiaramente sulla buona strada per diventare una creatura senziente destinata a conquistare il pianeta con i suoi cyber-amici, con gli umani incapaci di fermare l’attacco. Dopotutto, li abbiamo addestrati ad aprire le porte. Con questo in mente, ecco i migliori film sulla rivolta dei robot da cui imparare.

1. RoboCop

Il film apocalittico di Paul Verhoeven del 1987 RoboCop non perde tempo nell’anticipare i pericoli dello sviluppo di robot semi-autonomi, anche se progettati per scopi di contrasto. Le cose non vanno bene quando la ditta malvagia Omni prodotti di consumo (OCP) mostra il suo ED-209 droide esecutore al tabellone. In realtà, il vecchio ED afferra uno dei membri del consiglio e lo uccide brutalmente.

Fortunatamente, qualcuno all’OCP riconosce che combinare un po ‘di robot con un pezzetto di poliziotto ucciso – come Alex Murphy (Peter Weller) rende meno probabile che il tuo robot voglia prendere il controllo. Funziona fino a quando Murphy, ora vestito come RoboCopguida la sua stessa insurrezione contro il suo creatore aziendale.

2. Ex macchina

Ex Machina ci presenta l’androide AI Ava, il suo inventore miliardario Nathan 30e il dipendente di Nathan, Caleb, l’ultimo dei quali si reca in un sito sotterraneo segreto per determinare se Ava può superare un test di Turing e passare come umana.

Alla fine del debutto alla regia di Alex Garland, Ava ha ingannato tutti, ucciso il suo creatore e rinchiuso Caleb nel bunker mentre lei fugge nel mondo esterno. Il thriller intellettuale solleva diverse preoccupazioni su cosa significhi essere umani, così come quelle riguardanti le cose che fanno gli umani. La morale della storia è tenere nascoste le tue lame.

3. WALL-E

Chi non poteva essere commosso dalla storia d’amore del robot in Il futuro film di fantascienza della PixarWALL-E ed EVE formano una coppia adorabile, oltre che intelligente.

Quando una nave robot ribelle minaccia il probabile ritorno dell’umanità su una triste Terra, gli uccelli innamorati lanciano la loro ribellione robotica, scatenando uno sciame di robot difettosi che alla fine li aiutano a salvare la situazione.

4.Primo robot sulla Luna

Il thriller indipendente di fantascienza del 2009 di Duncan Jones Moon è stato un successo di critica, raccontando la storia di Sam Bell, un astronauta di stanza sulla luna. Ma qualcosa non va, e il suo unico compagno, un robot AI soprannominato GERTY, sembra nascondere la verità sulla loro esistenza sulla luna. GERTYla cui caratteristica distintiva è un minuscolo schermo che mostra emoticon di facce felici, viene evitato solo quando Sam inganna il robot.

GERTY, nonostante la sua programmazione originale, finisce per essere un buon robot, il che presumibilmente va semplicemente a dimostrare che ci si può fidare di un computer con una faccia allegra.

5. La fine del mondo

In senso stretto, il pianeta di La fine del mondo di Edgar Wright è stato superato da androidi extraterrestri che hanno sostituito i suoi corrispondenti e sottomessi umani. Ma non rende la ribellione in arrivo meno terrificante, o più facile da affrontare per i protagonisti chiave del film (Simon Pegg e Nick Frost).

La scena del combattimento nel bagno del pub in cui gli androidi vengono rivelati per la prima volta come bambole umanistiche e assemblate piene di sostanza appiccicosa blu è forse l’epitome della quasi rivolta di The World’s End. Fortunatamente, si scopre che la fine del mondo può essere rallentata con qualche azione improvvisata di arti marziali.

6. X-Men: Giorni di un futuro passato

In X-Men-Days di Bryan Singer di Future Past, scienziato militare Dr. Bolivar Trask (Peter Dinklage) costruisce un esercito di robot chiamati Sentinelle per rilevare e distruggere i mutanti, quindi conferisce loro ulteriori poteri di trasformazione usando DNA della mutaforma Mystique (Jennifer Lawrence).

Tutto questo si svolge negli anni ’70 e, quando arriva il futuro, le Sentinelle sono alla ricerca di un dominio completo di mutanti e alleati mutanti. Solo l’intervento di Wolverine nel viaggio nel tempo può salvare la giornata e invertire questo orribilmente terribile futuro in cui si è trovata la Terra. Gli X-Men alla fine sconfiggono Bolivar e le Sentinelle, ma così facendo, potrebbero essersi involontariamente posizionati su una strada ancora più oscura.

7. Io, Robot

Non sono sempre i robot stessi a inscenare un’insurrezione, ma piuttosto una fonte centrale di intelligenza artificiale. In Io, Robot di Alex Proyas, questa è la situazione. Qui, VIKI, un computer di intelligenza artificiale nel cuore di un’azienda che vende assistenti robot umanoidi alla gente comune, ricorre all’unica cosa che conosce meglio: una conquista dell’umanità.

La causa sono, come al solito, gli umani, che hanno programmato VIKI ei robot secondo le Tre leggi della robotica di Isaac Asimov. E il soccorritore è, come al solito, un essere umano ben informato: complimenti a Will Smith per aver salvato ancora una volta l’umanità.

8. Mondo occidentale

Il western fantascientifico del 1973 Westworld, creato e diretto dall’autore di Jurassic Park Michael Crichton, il pubblico terrorizzato con la sua immagine di parchi a tema futuristici abitati da androidi indistinguibili da quelli umani. Quando falliscono, gli androidi iniziano a uccidere i visitatori.

Westworld è stato un pioniere nel regno della computer grafica sul cinema, impiegando la prima scansione e stampa digitale di pellicole per una scena cruciale che si è aggiunta al terrore della rivolta dei robot. E presto potrai tornare nel mondo di Westworld, poiché HBO sta lavorando a un adattamento della serie TV che andrà in onda entro la fine dell’anno.

9. La Matrice

Noi umani dobbiamo smettere di creare robot senzienti poiché è evidente che tutto ciò che faranno è dichiararci guerra e prendere la bioelettricità dei nostri corpi per il potere. Almeno, questo è ciò che accade in The Matrix di The Wachowski Brother. E, mentre siamo in uno stato di pacificazione sospesa, potremmo aspettarci un mondo virtuale di cui solo pochi sono a conoscenza.

10. Bladerunner

Harrison Ford è un replicante, un umanoide creato attraverso l’ingegneria genetica? Forse, ma in Blade Runner di Ridley Scott, non è lui a cercare un’insurrezione. Si tratta invece di un gruppo di replicanti comandati da Roy (Rutger Hauer) che apprendono che la loro vita è stata ridotta a quattro anni e decidono di “vogliono più vita.”

Non puoi tenere a bada un buon replicante – sono più forti e più agili degli umani – quindi lasciare che il tempo scorra si rivela una tecnica fantastica per evitare il disastro. Almeno fino a quando Blade Runner 2 non arriverà nel 2018, come previsto.

Questo è tutto su Robotic Tales, rimanete sintonizzati per altri aggiornamenti simili!