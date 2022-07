Rivelato l’ultimo pacchetto di giochi gratuiti per PlayStation Plus 2022

L’ultimo PlayStation Plus Free Games Pack è stato rilasciato da Sony prima del suo prossimo aggiornamento del livello essenziale.

La prossima settimana verranno lanciati tre nuovi titoli per tutti coloro che hanno un abbonamento PS Plus, indipendentemente da quanti soldi spendi per il tuo abbonamento.

Ma mentre l’uscita di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan e Arcadegeddon sarà un grande evento, ci sono altre ricompense di cui tenere traccia. Ecco le novità dell’abbonamento a PlayStation Plus in arrivo a luglio 2022.

Nuovo pacchetto di giochi gratuiti per PS Plus disponibile ora

Come in passato, Sony ha collaborato con un altro grande sviluppatore di giochi per fornire qualcosa di gratuito ai propri abbonati. Questa volta non sarà un gioco gratuito ma qualcosa per un titolo gratuito esistente disponibile sul PlayStation Store. A differenza dei giochi a pagamento come Call of Duty Vanguard e Minecraft, i titoli Free-to-Play non richiedono PS Plus per l’accesso multiplayer, ed è per questo che Sony aggiunge regolarmente omaggi ogni pochi mesi.

Questi bundle sono limitati in ciò che possono fornire, ma rimangono comunque apprezzati dai fan a cui piace giocare a più titoli contemporaneamente. E questo mese, i giocatori di Call of Duty Warzone che hanno un abbonamento a PlayStation Plus possono richiedere un pacchetto speciale per il gioco.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La tua playlist settimanale #Warzone è ora disponibile! 🎮 Aggiunta: • Quad di Rinascita di Rinascita Conservazione:• BR Solo in duo, trio, quad• Fortune’s Keep Resurgence in solista, duo, trio, quad• Golden Plunder Quad Max 2XP è disponibile anche su tutte le piattaforme! — Raven Software (@RavenSoftware) 30 giugno 2022

Questo ultimo pacchetto fornisce oggetti di gioco e cosmetici, con i fan di Warzone che ora possono richiedere il Combat Pack (Expeditionary), inclusa la skin operatore leggendaria per Halima Zambardi, il progetto dell’arma del fucile a pompa leggendario, il progetto dell’arma mitragliatrice leggendaria, l’emblema leggendario, il leggendario Orologio, ciondolo epico, adesivo epico, biglietto da visita epico e un gettone PE doppi da 60 minuti leggendario.

La maggior parte di questi oggetti sono solo di natura estetica, il che significa che non ti aiuteranno a vincere a Fortune’s Keep o al ritorno di Rebirth Island. Tuttavia, c’è un elemento che potrebbe rivelarsi molto utile. Con l’inizio della Stagione 4 di Pacific, i giocatori cercheranno di sbloccare nuove armi e aumentare di livello il loro Battle Pass. E con il gettone XP doppi da 60 minuti, sarai in grado di fare entrambe le cose più velocemente.

