Rivelato il primo pacchetto di giochi gratuiti per PlayStation Plus di luglio 2022

Il primo PlayStation Plus Il pacchetto di giochi gratuiti di luglio 2022 è stato rivelato da Sony e include alcuni contenuti davvero unici.

Il gigante della tecnologia ha collaborato con un’altra importante società di media per aggiungere qualcosa che potrebbe tornare molto utile.

Sony ha adottato una politica forte per assicurarsi che i suoi abbonati PS Plus ricevano qualcosa in più ogni mese, anche per i titoli free-to-play.

L’elenco include già offerte per giochi come GTA Online, Red Dead Redemption 2 e Apex Legends.

E ora, Sony ha confermato il primo dei suoi pacchetti di giochi gratuiti PlayStation Plus che saranno disponibili per l’uso a luglio 2022.

Stray – Rimorchio teaser | PS5 BridTV 130 Stray – Rimorchio teaser | PS5 https://i.ytimg.com/vi/u84hRUQlaio/hqdefault.jpg 583788 583788 centro 13872

Rivelato in anticipo il Game Pack gratuito per PS Plus di luglio 2022

Confermando prima che qualsiasi nuovo titolo possa essere annunciato per Premium, Sony ha confermato che i giocatori di Smite che possiedono un abbonamento PlayStation Plus avranno accesso a un pacchetto esclusivo che sbloccherà diversi nuovi Dei in arrivo nel gioco. Ciò che lo rende un po’ diverso è che il pacchetto Smite x Nickelodeon Plus sbloccherà tutti e cinque gli dei presenti nell’evento Nickelodeon.

Ciò significa che potrai giocare nei panni di Invader Zim Cupid, Rocko Danzburou, XJ9 Freya, Powdered Toastman Gilgamesh e Danny Phantom Janus subito all’inizio del nuovo evento. Questo pacchetto include anche i pacchetti vocali dei personaggi. Va notato che la piccola stampa afferma che “Questa offerta non include le skin o i cosmetici Nickelodeon”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 🎵”Nick Nick Nick Nick na Nick Nick Nick ~Nickelodeon~”🎵 Giusto! Alcuni dei tuoi personaggi preferiti di @Nickelodeon si uniscono al campo di battaglia degli dei in SMITE! pic.twitter.com/ZUmCrL0MWL — SMITE (@SMITEGame) 5 luglio 2022

A differenza di titoli come GTA Online e Ghost Recon, i titoli Free-to-Play non richiedono PS Plus per l’accesso multiplayer, ed è per questo che Sony si assicura di aggiungere alcuni omaggi ogni pochi mesi per far valere la pena per coloro che si abbonano.

Per coloro che potrebbero averlo perso, l’ultimo crossover di Smite aggiungerà i cosmetici Nickelodeon al gioco il 12 luglio, dopo il lancio dell’aggiornamento 9.7, che include anche lo Zodiac Battle Pass, oltre a nuovi Glifi e albero degli oggetti degli orecchini.

Un messaggio del team di Smite aggiunge: “Ogni personaggio di Nickelodeon classico si materializza in Smite come una skin abbagliante per un Dio Smite esistente: Danny Phantom Janus, Rocko Danzburou, XJ9 Freya, Powdered Toastman Gilgamesh e Invader Zim Cupid. Inoltre, i giocatori possono sbloccare una dozzina di ricompense cosmetiche Nickelodeon gratuite come l’emozionante Global Emote o il Gir Jump Stamp, degno di un meme, semplicemente giocando ai giochi Smite e completando le missioni.