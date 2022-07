Rivelato il banner Yoimiya della versione 2.8 di Genshin Impact, con Bennett, Yun Jin e Xinyan

Kazuha e Klee si stanno ancora godendo il loro tempo sotto i riflettori come personaggi a 5 stelle presenti nell’attuale Character Event Wish. Ma nella seconda metà della versione 2.8, è la coraggiosa maestra di fuochi d’artificio Yoimiya che avrà il suo tempo per brillare. Yoimiya sta ottenendo la sua prima replica dalla sua uscita iniziale quasi un anno fa, e sarà raggiunta da un bastione di forti personaggi a 4 stelle.

Yoimiya è un personaggio a 5 stelle Pyro Bow specializzato in un elevato danno a bersaglio singolo, ma ha anche uno stile di gioco facile da giocare. Anche se il suo danno potrebbe non essere alto come qualcuno come Hu Tao, ha un piano di gioco estremamente semplice che la rende una buona opzione per i giocatori mobili o per coloro che cercano un’opzione più semplice.

Imparentato: Quando è il compleanno di Yoimiya in Genshin Impact?

Yoimiya sarà affiancata dai personaggi a 4 stelle Bennett, Yun Jin e Xinyan, che cadranno tutti più spesso quando desiderano su questo stendardo. Mentre Xinyan è considerato nel complesso debole dalla comunità, Bennett e Yun Jin sono alcuni dei migliori supporti di Yoimiya. Bennett, ovviamente, è uno dei personaggi più forti del gioco. Se hai intenzione di giocare a Yoimiya, puoi fare di peggio di questi supporti stellari. L’evento Weapon Wish includerà anche Thundering Pulse e Summit Shaper. Il Summit Shaper è debole come le armi a 5 stelle, ma il Thundering Pulse è uno degli archi più potenti del gioco.

Lo striscione di Yoimiya andrà in diretta il 2 agosto al termine dell’attuale replica di Kazuha e Klee. Se stai ancora cercando di afferrare Kazuha o Klee, assicurati di tirare per questi personaggi prima del 2 agosto.