Rivelati la data di rilascio e il prezzo del controller Xbox Elite Series 2 bianco

C’è una nuova versione del controller Xbox Elite in città. A partire da mercoledì, il gamepad è disponibile per il preordine in una combinazione di colori bicolore, bianco con impugnature nere, e questo modello è (tecnicamente) più economico: noto come Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core, il controller è in vendita per $ 129,99.

Sono $ 50 in meno rispetto al prezzo consigliato della versione completamente nera esistente, lanciata alla fine del 2019 per $ 179,99. C’è una ragione per questo, e il “Core” nel nome del prodotto lo suggerisce: il gamepad Elite Series 2 bianco non viene fornito con la maggior parte degli accessori inclusi nel modello nero. Invece, quello che ottieni per $ 129,99 è il controller stesso, un cavo intrecciato da USB-C a USB-A e uno strumento che ti consente di regolare la tensione delle levette del gamepad, insieme alla stessa garanzia estesa di un anno che Microsoft ha iniziato a offrire il controller nero nel 2020, dopo segnalazioni di problemi hardware.

L’annuncio di mercoledì conferma molteplici fughe di notizie negli ultimi mesi di un controller Elite Series 2 bianco. Alla domanda se ci sono piani per vendere il modello Elite Series 2 nero anche in un pacchetto Core più economico, un portavoce di Microsoft ha detto a Polygon che questa offerta è limitata alla nuova versione bianca del gamepad in questo momento.

Il set Core da $ 129,99 può contenere tutto ciò che stai veramente cercando, soprattutto se sei un giocatore attento al prezzo: ti offre un controller di fascia alta per molto meno di quanto generalmente costano questi dispositivi. (Ed è un modo intelligente per Microsoft di provare a minare la prossima risposta di Sony ai gamepad Xbox Elite, il controller DualSense Edge recentemente rivelato per PlayStation 5, il cui prezzo Sony non ha ancora annunciato.)

Un grafico di confronto che mostra le differenze tra i controller Elite Series 2 neri ($ 179,99) e bianchi ($ 129,99). Immagine: Microsoft

Forse non hai bisogno di quattro opzioni di stick analogico aggiuntive, o quattro paddle per pulsanti aggiuntivi o un D-pad alternativo a forma di croce. E se lo fai, avrai la possibilità di ottenere quegli accessori separatamente, nel nuovo Complete Component Pack di Microsoft. Disponibile anche per il preordine a partire da martedì, questo pacchetto da $ 59,99 comprende il set completo di accessori attualmente forniti con il controller Elite Series 2 nero, inclusa la custodia per il trasporto e la base di ricarica.

Ora, potresti aver già fatto i calcoli mentali e ti sei reso conto che acquistare insieme il gamepad Core bianco e il pacchetto di accessori costerebbe $ 189,98 – $ 9,99 in più rispetto al controller Elite Series 2 nero, che, ancora una volta, viene già fornito con gli accessori in questione (e è stato scontato un po’ al di sotto del prezzo consigliato in più occasioni nell’ultimo anno). Alla richiesta di chiarimento, il rappresentante Microsoft ha confermato a Polygon che non è previsto alcuno sconto bundle.

“Il controller ‘Core’ è stato progettato essenzialmente per i giocatori che desiderano il Core [Elite Series 2] esperienza”, ha detto il portavoce. “Il pacchetto di componenti completi è stato progettato per coloro che desiderano aggiungere più parti intercambiabili al Core in un secondo momento o disporre di parti di ricambio aggiuntive per il controller ES2 nero esistente.”

Ciò significa che se desideri un gamepad Elite Series 2 bianco e il pacchetto di accessori, dovrai pagare 10 dollari in più. Ma presto, il pacchetto Core non sarà l’unico modo per ottenere il controller professionale di Microsoft in bianco o un numero qualsiasi di colori, se è per questo. La società ha anche annunciato mercoledì che i clienti potranno creare i propri controller Xbox Elite Series 2 personalizzati nell’Xbox Design Lab a partire dalle festività natalizie. Questa è stata la “richiesta numero uno dei fan” da quando il programma ha debuttato nel 2016, secondo Microsoft. La società non ha annunciato i prezzi; chiesto dettagli, il rappresentante Microsoft ha detto a Polygon che ulteriori informazioni saranno annunciate “in un secondo momento”.