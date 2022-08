Rivelati i primi due banner dei desideri dell’evento personaggio di Genshin Impact 3.0

Durante l’evento livestream Genshin Impact 3.0 di oggi, miHoYo ha rivelato i dettagli su quali personaggi vedremo nei primi due banner dei desideri dell’evento personaggio.

Insieme ai dettagli sulla regione di Sumeru, alle missioni, ai boss e ad alcuni nuovi codici di riscatto, miHoYo ha anche condiviso il programma dei primi due banner al lancio della 3.0. Come al solito, ogni aggiornamento avrà due banner, anche se con il cambio di programma abbiamo anche appreso che questi non saranno disponibili per tutto il tempo previsto.

Il primo stendardo sarà composto dai nuovi personaggi Collei e Tighnaria rispettivamente come tiratori a quattro e cinque stelle, così come Zhongli a cinque stelle. Il secondo stendardo ha un’altra nuova aggiunta Dori come quattro stelle e Ganyu e Sangonomiya Kokomi come cinque stelle tira.

Anche se Ganyu e Kokomi stanno tornando personaggi banner, sono ancora altamente desiderati e forti aggiunte a qualsiasi squadra, rendendo la scelta tra i due banner piuttosto difficile.

Genshin Impact in genere vede i loro aggiornamenti arrivare ogni sei settimane, tuttavia la pandemia ha causato il ritardo di un aggiornamento. Per tornare a una pianificazione normale, miHoYo ha dichiarato che modificherà la pianificazione degli aggiornamenti in modo che gli aggiornamenti dalla 3.0 fino alla 3.3 arrivino nel 2022.

3.0 si preannuncia già come l’aggiornamento più ambizioso che Genshin Impact abbia mai visto, con un’intera nuova regione da esplorare che sarà la regione più grande del gioco, tre nuovi personaggi, il nuovo elemento Dendro e una serie di missioni e eventi. I fan non devono aspettare molto, poiché l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato il 24 agosto, con ogni aggiornamento della versione successiva in arrivo il 28 settembre, il 2 novembre e il 7 dicembre.