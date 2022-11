Rivelati i concept art, il gameplay e le modifiche alla storia del remake di Splinter Cell

L’imminente remake dell’originale di Ubisoft Splintercell di Tom Clancy è ancora nella sua fase iniziale di produzione e prototipazione, ha dichiarato il direttore creativo Chris Auty in un video appena pubblicato per celebrare il 20° anniversario del franchise di Splinter Cell, ma i suoi creatori hanno offerto un assaggio di ciò che verrà giovedì, in termini di nuove funzionalità e concept art per il gioco.

Come discusso in precedenza dal Cellula scissa team di remake, Ubisoft Toronto è “guarda[ing] tornando alla trama, ai personaggi e alla storia generale del gioco originale”, ha detto Auty, e apportando alcuni miglioramenti a “cose ​​che potrebbero non essere invecchiate particolarmente bene”, ma ha promesso che “il nucleo della storia, il nucleo di l’esperienza rimarrà com’era nel gioco originale.

Christian Carriere, direttore tecnico, ha accennato alle novità tecniche previste per il Cellula scissa remake, evidenziando i progressi nell’IA che simuleranno diversi tipi di comportamenti e reazioni dei nemici. “Ovviamente un soldato delle forze speciali sarà meglio addestrato”, ha detto Carriere, “[and] faranno breccia in modo diverso o entreranno nelle stanze in modo diverso rispetto a qualcosa come farebbe una normale guardia di sicurezza.

“Possiamo davvero migliorare il coinvolgimento dell’IA, il modo in cui reagiscono e a cosa stanno reagendo”, ha aggiunto Andy Schmoll, senior game designer. “E con tutto ciò possiamo apportare miglioramenti al gameplay del gatto e del topo tra Sam e i nemici, specialmente con i nostri nemici che si comportano come professionisti addestrati.”

Carriere ha anche pubblicizzato aggiornamenti audiovisivi come l’illuminazione globale con ray tracing per effetti di luce molto più realistici e migliori simulazioni audio, che aiuteranno a “creare alcune impostazioni davvero, davvero, davvero avvincenti e dettagliate”.

Il Cellula scissa Il team del remake ha detto che “si oscureranno” per un po’ per concentrarsi sulla creazione del gioco, offrendo solo alcuni scorci di ciò che i giocatori possono aspettarsi sotto forma di opere d’arte iniziali. Puoi vederne alcuni nella galleria qui sotto.

