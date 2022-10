Risposte in aula di Persona 5 Royal, Will Seeds e guide ai cruciverba

Persona 5 Reale riporta la banda su PlayStation 4, e questa volta ci sono nuovi oggetti, un nuovo compagno, un nuovo rampino e nuovi oggetti collezionabili da trovare in ogni palazzo.

Da Persona 5 Reale è per lo più lo stesso gioco del suo predecessore, quasi tutto il nostro Persona 5 le guide funzionano altrettanto bene per il Realeanche.

Potrebbero esserci posti nel nostro Persona 5 procedure dettagliate che ti chiedono di saltare su un muro dove Persona 5 Reale ha bisogno che tu usi il tuo nuovo rampino. In effetti, quasi tutte le principali differenze di palazzo riguardano il nuovo rampino. Quindi, in caso di dubbio, controlla se la mano di Joker è blu brillante, il segno che un rampino è vicino.

Persona 5 Reale introduce anche Will Seeds rossi, verdi e blu da raccogliere in ogni dungeon. Le nostre guide ti mostreranno come trovarli tutti in ogni palazzo e i cristalli che otterrai raccogliendoli tutti.

Le domande e le risposte in aula riappaiono Persona 5 Reale, anche se sono leggermente cambiati. Abbiamo anche una guida completa alle risposte in classe, oltre a una per risolvere i cruciverba, che sono un ottimo modo per aumentare le tue Conoscenze senza perdere tempo.