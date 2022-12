Riot Games fa causa agli sviluppatori del titolo FPS Hyper Front per contenuti rubati a Valorant

Riot Games fa parte di un’altra causa, questa volta la società ha citato in giudizio la società cinese NetEase per il gioco Hyper Front, citando il titolo come un clone di Valorant. Secondo Riot Games, ci sono molteplici somiglianze tra i due titoli, affermando che Hyper Front ha copiato “parti sostanziali” di personaggi, mappe, armi, skin per armi e persino statistiche specifiche da Valorant.

Polygon riferisce che Riot Games sta portando il caso in tribunale nel Regno Unito, Germania, Brasile e Singapore. Polygon afferma che Riot Games sta portando la suite in più tribunali perché le leggi sono diverse in tutto il mondo e la società non vuole fare affidamento su un tribunale per risolvere il problema. Riot Games intende ricorrere ai tribunali per costringere NetEase a chiudere Hyper Front e per danni “sostanziali”.

Imparentato: L’integrazione di Xbox Game Pass con Riot Games è proprio dietro l’angolo, offre vantaggi unici in Valorant, TFT e altro ancora

Valorant e Hyper Front sono sparatutto in prima persona free-to-play che utilizzano una grafica stilizzata in cui squadre di cinque giocatori si affrontano in varie modalità. Hyper Front non è disponibile negli Stati Uniti ed è disponibile solo su dispositivi mobili, mentre Valorant è disponibile negli Stati Uniti e una versione mobile arriverà più avanti. Mentre gli sparatutto sono una dozzina nell’attuale panorama dei giochi, con cinque contro cinque che è un formato popolare all’interno del genere sparatutto, se confrontato fianco a fianco tra loro, Hyper Front ha più di una somiglianza passeggera con Valorant. . Diversi design dei personaggi in Hyper Front corrispondono ad alcuni dei personaggi di Valorant.

Questa non è la prima volta che Riot Games ha dovuto citare in giudizio un’altra società per aver violato la sua proprietà intellettuale. Riot Games ha accusato I Am Hero: AFK Tactical Teamfight dello studio vietnamita Imba Network di aver rubato le sembianze dei personaggi e le storie di fondo da Teamfight Tactics. La società madre di Riot Games, Tencent, ha vinto una causa da 2,9 milioni di dollari contro Moonton per aver copiato League of Legends per realizzare Mobile Legends.