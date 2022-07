RimWorld trasforma il disastro e la perdita in una festa caotica ma esilarante

La mia colonia spaziale una volta felice è completamente uscita dai binari. Le persone stanno litigando nella sala da pranzo, i prigionieri stanno cercando di evadere da una piccola struttura che ho chiamato Friendship Room e un gruppo di robot ha appena fatto irruzione nei quartieri residenziali. L’intera situazione è un monumento alla mia arroganza e arroganza e, alla fine, solo il più forte sopravviverà.

Ho affrontato il caos del mondo reale sprofondando un sacco di tempo RimWorld, un gioco di simulazione di colonie e un generatore di storie che è anche molto caotico a modo suo. In altri giochi di simulazione puoi eseguire completamente lo spettacolo, ma in RimWorld la costruzione della base è bilanciata da eventi casuali e missioni. Potresti essere in grado di salvare qualcuno dai predoni, e loro si uniranno al tuo gruppo – o un inverno nucleare si verificherà, o un’IA malvagia renderà tutti arrabbiati e paranoici usando i raggi psichici. lunedì, ho ragione? Una colonia di tre persone può gonfiarsi rapidamente fino a quando non hai un paio di dozzine di pedine in giro, ognuna delle quali svolge i propri compiti specifici.

Iniziare, RimWorld mi ha assegnato alcune pedine casuali, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Il mio eterogeneo gruppo di sopravvissuti includeva Trovatelli, un prodigio della ricerca che è cresciuto in un mondo affascinante, quindi era brava in qualsiasi cosa intellettuale o sociale ma si rifiutava di fare i lavori forzati. È stata raggiunta da Sally, una tattica spaziale con problemi di rabbia, e Maverick, un ex drone da ufficio.

Immagine: Ludeon Studios

Queste pedine devono sopravvivere, quindi mi sono messo al lavoro per costruirle una piccola base. Coltivavano il loro cibo e le loro medicine, addomesticavano i cavalli e li mettevano in un recinto e avevano bellissime camerette realizzate secondo i loro gusti. È possibile giocare RimWorld del tutto simile Stardew Valley o un Animal Crossing, in cui il giocatore si concentra interamente sulla costruzione di una fiorente comunità piena di vicini felici.

Oppure, se sei come me, puoi entrare nelle impostazioni di difficoltà e scegliere una curva di difficoltà narrativa che ti lanci sfide per un impatto drammatico. Cosa potrebbe andare storto?

Le cose erano andando bene. Avevo un’economia fiorente e roulotte commerciali, e stavo sbloccando una tecnologia più sofisticata. Avevo automatizzato le azioni quotidiane delle mie pedine, liberandomi per sognare in grande. Trovatelli, a questo punto, è stato il motore che ha portato avanti la ricerca della nostra colonia, portandoci da una rustica comunità agricola a una base fantascientifica con motori di astronavi e armi al plasma. Sally era ora lo sceriffo e Maverick si era innamorato di Trovatelli e adorava ogni sua esigenza. Sono stati raggiunti da predoni che erano stati riabilitati nella Stanza dell’Amicizia.

Mi sentivo abbastanza bene con me stesso, ma non sapevo che i semi del disastro della mia colonia erano già stati gettati dalla mia mancanza di pianificazione.

Non sapevo che le mie pedine avrebbero avuto così tanto arbitrio. Sono arricchiti da background d’infanzia, vite adulte e le loro personali stranezze biologiche o personali. A volte, questo è divertente: un artista torturato potrebbe avere un attacco, quindi ottenere una grande spinta al prossimo oggetto che realizzano perché devono essere arrabbiati per un po’. Altre volte, è un po’ più pericoloso. Se hai una pedina che ama assolutamente la droga, e hai della droga nella colonia, quella pedina – in questo caso, la madre di Maverick, che ho salvato da una capsula di salvataggio precipitata – volere prendi quei farmaci. Inutile dire che le sue buffonate hanno causato stress sul matrimonio di Trovatelli, che era tutt’altro che ideale quando avevo bisogno di lei per costruire parti di astronavi e ricercare tecnologie all’avanguardia.

Immagine: Ludeon Studios

Questi sono grandi problemi da affrontare, e RimWorld è desideroso di offrirti tutta una serie di soluzioni, solo alcune delle quali sono “morali” o “belle”. All’inizio, il giocatore ha opzioni per coltivare colture o costruire una nuova stanza. Ma quando ho creato nuove strutture e addestrato le mie pedine per fornire assistenza medica o ricercare nuove tecnologie, sono stato ricompensato con nuove allettanti scelte.

Fu così che appresi un oscuro segreto: ogni pedina lo è tecnicamente pieno di carico prezioso… i loro organi. E un attacco di un predone potrebbe portare una pedina preferita a perdere un rene. Quando Rebecca Barajas, l’artista e procacciatrice di denaro numero uno della mia colonia, ha perso un rene, mi sono reso conto che mancava solo un rene alla morte. Terrificante! In quanto tale, la prigione improvvisata soprannominata Friendship Room, che usavo per reclutare i nemici catturati, è diventata più un ospedale. O un obitorio, se vuoi diventare tecnico al riguardo.

I miei raccolti producevano meno piante di patate e riso e più lattuga del diavolo e cocaina. Mi sono sentito abbastanza bene riguardo a questa decisione: villaggi e città vicini amato comprare cocaina. Ma non mi rendevo conto che una buona parte dell’esercito della mia colonia, tra le incursioni e la lotta contro le invasioni di robot, si stava davvero facendo esplodere su yayo. A peggiorare le cose, ne sono diventati tutti dipendenti.

Ora, questo sarebbe stato sostenibile se avessi potuto continuare a produrre cocaina – dentro RimWorldalmeno la versione della realtà, ma su questo pianeta alieno ostile, una piaga sui miei raccolti psicoidi li ha uccisi tutti. È allora che le cose sono arrivate veramente male, perché ho sperimentato uno dei peggiori risultati possibili per a RimWorld gioco: una cascata di esaurimenti mentali.

Ogni pedina ha un livello di stress. Se sono ben nutriti, a proprio agio e circondati da amici, sono più che felici di lavorare e di essere membri produttivi della società. Ma se hanno fame o sono tristi, avranno bisogno di tempo da soli. Se spingi una pedina troppo oltre, possono fare una pausa e nascondersi nella loro stanza o distruggere un oggetto con rabbia.

Questi modificatori dell’umore diventano più potenti per circostanze più estreme, ad esempio, ritirarsi dalla cocaina o scoprire che qualcuno nella colonia è stato “assassinato da organi”, che è una categoria specifica di omicidio che RimWorld brani. E così, quando uno sfortunato prigioniero è morto dopo che gli ho estratto il polmone, le cose sono andate dritte all’inferno.

L’umore di tutti è peggiorato. Una pedina ha cercato di dare inizio a una festa nella sala da pranzo per sollevare il morale di tutti. Per un po’ ha funzionato… finché uno degli artisti, sconvolto dall’intera faccenda dell’omicidio d’organo, ha trascinato il cadavere nel mezzo della pista da ballo. Ciò ha innescato molte altre interruzioni successive, anche tra i prigionieri, che sono evasi dalla Stanza dell’Amicizia e hanno picchiato a morte le loro guardie.

È un tutto cosa, e mi ci vorranno alcuni giorni di lavoro per riparare tutti questi danni. Tuttavia, quando le cose si fanno frenetiche, è bello scomparire in un gioco denso e ricco di narrativa. Sì, potrei avere a che fare con una banda di mostri assassini di organi, ma lo sono mio mostri assassini di organi.