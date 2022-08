Ricompense di Pokemon Go Battle League e ora di inizio della stagione 12

Il Pokemon Vai Le ricompense della Battle League vengono aggiornate con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione 12.

E Niantic ha già predisposto alcuni dei migliori bonus che saranno disponibili per coloro che decideranno di partecipare nelle prossime settimane.

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’inizio della stagione 12 di Pokemon Go Battle League su dispositivi Android e iOS.

Ricompense della nuova stagione 12 di Pokemon Go Battle League

Niantic ha confermato che ci sarà una serie di premi della Pokemon Go Battle League quando la stagione 12 inizierà il 1 settembre 2022, alle 13:00 PDT / 16:00 EDT / 21:00 BST.

Va inoltre notato che i seguenti eventi si verificheranno all’inizio della Stagione 12, incluso il rilascio di ricompense di fine stagione tramite la schermata di battaglia e il ripristino dei gradi della Lega Lotte Allenatore GO.

Dopo che questo sarà stato completato, la Stagione 12 sarà in corso e includerà competizioni come Psychic Cup, Weather Cup e Halloween Cup: Ultra League Edition. Alcuni dei prossimi premi disponibili tramite la Lega Go Battle saranno legati alle Coppe, altri ai giorni Go Battle e alla ricerca a tempo.

Sono stati confermati anche gli incontri di rank-up garantiti e gli Allenatori potranno incontrare i seguenti Pokemon una volta per stagione ai gradi designati: Pinsir, Axew, Noibat, Goomy e Pikachu Libre.

È stato inoltre confermato che gli incontri standard includono i seguenti Pokemon: Poliwag, Wingull, Meditite, Woobat, Litwick, Skarmory, Frillish, Mienfoo, Onix, Lickitung, Hitmontop, Ralts, Phantump, Espeon, Umbreon, Miltank, Axew, Noibat e Goomy .

Durante la Stagione 12 sarà inoltre disponibile un pass di ricerca a tempo per gli Allenatori, che terrà traccia delle vittorie durante la stagione. Lo svantaggio sarà che ogni pagina di ricerca richiederà 100 vittorie per essere completata, e così facendo ti ricompenserai con una piccola quantità di polvere di stelle e oggetti come una Elite Fast TM (400 vittorie) e Elite Charged TM (500 vittorie).

I premi avatar confermati per la nuova stagione di Pokemon Go Battle League includono oggetti avatar di Pikachu Libre sbloccati al livello 3 e un Elite Charged come ricompensa di fine stagione dopo aver raggiunto il grado 19.

