Rick Sanchez arriverà presto su MultiVersus, conferma il nuovo trailer

MultiVersus ha condiviso il suo primo filmato in cui compare Rick Sanchez Rick e Morty. È la prima volta che i giocatori hanno un assaggio di come apparirà Rick nel gioco. Il nuovo trailer conferma che Rick è il prossimo personaggio che si unisce al roster, procedendo da Gizmo Gremlin e suo nipote/partner Morty. Rick è stato un personaggio molto richiesto per MultiVersus, con molteplici fughe di notizie e miniere di dati che puntano allo scienziato ubriaco che fa la sua apparizione nel gioco. Non è stata data una data di uscita specifica per Rick, ma i giocatori possono aspettarselo presto.

Il breve teaser trailer mostra Wonder Woman che insegue Reindog, il personaggio originale di MultiVersus. Reindog prova a sparare proiettili a Wonder Woman, ma il caratteristico portale verde di Rick blocca i colpi. Quindi diversi Mr. Meeseek escono dal teletrasporto per attaccare Reindog. Il filmato si conclude con Rick che esce dal portale, la prima buona occhiata a come apparirà all’interno del gioco.