Rick e Morty appaiono come Kratos e Atreus in God of War: Ragnarok ad

In uno spot promozionale apparso insieme alla premiere di domenica della sesta stagione di Rick e Mortyil duo tipo ha assunto i ruoli di Kratos e suo figlio Atreus per promuovere quello di quest’anno Dio della guerra: Ragnarok.

Nell’annuncio, Rick si rade la testa e si imbratta la faccia con vernice rossa per imitare l’iconico tatuaggio facciale di Kratos, prima di consegnare a un Morty sempre esitante un arco e una freccia giocattolo e spingerlo attraverso un portale verso i Nove Regni (i mondi del nord mitologia in cui il 2018 Dio della guerra e questo seguito avrà luogo). Lì, Morty subisce l’umiliazione di un attacco di un corvo mentre Rick mette le mani sull’ascia Leviatana di Kratos “e altri aggiornamenti non annunciati”.

Perché sta succedendo tutto questo? Buona domanda. “Perché dobbiamo fare qualcosa, Morty?” chiede Rick. “I soldi?” suggerisce suo nipote. “Sì, ma non questa volta”, dice lo scienziato, in modo poco convincente.

Rick e Morty hanno già svolto attività promozionali per PlayStation; nel 2019 sono apparsi in uno spoofing di clip Death Stranding. Morty è attualmente disponibile per giocare anche nel combattente della Warner Bros Multicontro.

Dio della guerra: Ragnarok è uno dei pochi videogiochi importanti a rimanere fedele a una data di rilascio alla fine del 2022. È in uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 9 novembre. Sospetto che, come Rick, saremo abbastanza felici di gettarci nei Nove Regni quando arriverà.