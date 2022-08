Revisione dell’immortalità: un ponte sperimentale tra film e videogiochi

Alle 2 del mattino di giovedì, sto vibrando al mio computer al buio, il mio viso è immerso nel bagliore asettico di La sua storia il nuovo gioco del creatore Sam Barlow, Immortalità. Sullo schermo, la telecamera è puntata sull’impeccabile incarnato di porcellana dell’attrice dimenticata Marissa Marcel (interpretata da Manon Gage), che è nuda e immersa in una luce calda, quasi infernale. “Sei pronto per una scopata satanica?” chiede, andando fuori copione e suscitando risate rauche dalla sua troupe fuori dallo schermo. Anche se non sono abbastanza nel mercato per questo, io sono pronto a farsi scopare dalla magia imprevedibile del cinema.

Non ci volle molto Immortalità per riportarmi al mio periodo di lavoro in televisione. Ho passato l’estate prima del college da stagista adolescente a doppiare nastri in stanze minuscole piene di videoregistratori, guardando i montatori scomparire in suite Avid simili a bozzoli dove passavano ore a guardare filmati grezzi (la tecnologia Avid ha sostituito le macchine Moviola, da cui Immortalità disegna il suo meccanico di lavaggio). C’era qualcosa di adorabile e misterioso nell’osservare: essere ai margini di questa enigmatica scatola nera in cui qualcosa è entrato e ne è uscita una cosa nuova, ma familiare. È in parti uguali frustrante e affascinante, quindi, aver trascorso 22 ore immersi Immortalità e sento ancora di volere; per giorni, da quando ho giocato, ogni oggetto di scena, parrucca e gesto è vissuto nella mia testa come se fosse il mio lavoro.

Immortalità ruota attorno a Marcel, che, secondo la finzione del gioco, è stato strappato da un’audizione di migliaia di persone da un importante regista negli anni ’60. Ha realizzato tre film: Ambrosio (1968), Minsky (1970), e Due di tutto (1999). Nessuno è stato rilasciato e lei è scomparsa. Il gioco si presenta come un software speciale progettato per mostrare il lavoro recentemente portato alla luce da Marcel, consentendo ai fan di analizzare i suoi film e le clip dietro le quinte. L’essenza è usare i tagli di corrispondenza – tagli di transizione tra oggetti con temi simili o composizioni strutturali – per esplorare i film di Marcel e capire cosa le è successo. Ad esempio, facendo clic su una scultura felina all’interno Minsky salta al filmato del gatto dentro Due di tutto; un dipinto di figura astratta potrebbe portare a una maschera o al viso di un attore. I tagli alle partite “di successo” e le loro successive rivelazioni sbloccheranno nuove clip.

Immagine: Half Mermaid Productions tramite Polygon

Ambrosio è un thriller sessuale in stile giallo adattato dal (vero) romanzo gotico Il monaco, con splendidi sfondi opachi. Nel crimine noir MinskyMarcel prende una pagina da Jane Fonda dai capelli arruffati Klute, adottando lo stesso comportamento furbo e nervoso che irretisce il suo interesse amoroso da detective schietto. E dentro Due di tutto, interpreta sia una pop star di fama mondiale che la sua controfigura, la cui vita condivisa viene irrimediabilmente distrutta. Con pochi clic sugli hotspot giusti, posso passare dal fresco ingenuo Marcel in veste da monaco novizio a un Marcel più anziano e stanco del mondo (che non è invecchiato di un giorno) in Doc Martens.

Sono Charlie Day, e sto mettendo insieme una teoria del complotto che abbraccia decenni

Appena fuori dal cancello, riverso inondazioni di energia per sezionare ogni scena e ogni frammento di sottotesto. La mia reazione iniziale di tipo A è di prendere abbondanti note codificate a colori su tutti e tre i film. Dopo aver osservato AmbrosioL’ovvio equivalente di Alfred Hitchcock, Arthur Fischer, penso di tirare fuori i miei vecchi libri di Truffaut e Spoto da una lezione di cinema del college che ricordo a malapena. Un’intervista in cui Fischer ha la mano posizionata in modo significativo intorno alla nuca di Marcel urla “celebrata ragazza d’autore che si prende cura di sé”. Dopo aver visto abbastanza di Minsky e Due di tutto, annoto speculazioni paranoiche sul regista di Marcel, John Durick. Elaboro teorie incoerenti basate su Brecht, Baudrillard, Heidegger e analizzo noiosamente la relazione teatrale tra realtà materiale, performance e processo. Scendo nella tana del coniglio di costumi espressionisti tedeschi e dimentico quello che sto cercando. Alla fine, guardo in basso e vedo che sono riuscito quasi a decodificare le sceneggiature di tutti e tre i film. In breve, non ho realizzato assolutamente nulla. Sono Charlie Day, e sto mettendo insieme una teoria del complotto che abbraccia decenni.

Quando finalmente mi rendo conto di cosa devo fare – senza rivelare troppo, si tratta di prendere strategicamente a portata di mano la meccanica di lavaggio – sfoglio il resto di Immortalità in una missione febbrile per trovare filmati nascosti. La meta-storia del gioco è un tentativo di distillazione dei temi più importanti nei film di Marcel: identità, sacrificio, dualità e rapporto dialettico tra Arte e Ordine. (A volte è piuttosto gnostico.) La maggior parte delle cose sembra importante e connessa, perché Immortalità è eccezionalmente bravo a creare strati di complessità mentre nasconde una verità molto semplice (e dopo un certo punto, prevedibile) sul modo in cui gli esseri umani creano miti. Anche quando mi ha fatto impazzire, Immortalità semplicemente non sarebbe uscito dalla mia testa. Non posso dire di aver amato il tempo trascorso alla ricerca di Marissa Marcel, ma adoro con tutto il cuore la meravigliosa integrazione del giocatore nei processi di visione e realizzazione del film.

Immagine: Half Mermaid Productions tramite Polygon

Verso l'”endgame” (che in realtà non si applica a questa struttura sperimentale), Immortalità inizia a perdere il suo splendore. Una volta che posso (per lo più) rispondere alla domanda Che fine ha fatto Marissa Marcel? pulire le clip diventa più un lavoro ingrato che un piacere. Ma dal momento che il gioco si svolge attraverso il veicolo del film, c’è un innato bisogno di “completare” ogni film, perché è l’unico modo in cui possiamo concepire di vivere o conoscere un film pienamente. Il mio entusiasmo inizia a svanire dopo aver sfogliato scene che ho già esaminato decine di volte.

Riesco a tirar fuori qualche chicca in più, ma dopo un certo punto il clic infinito offre rendimenti decrescenti. Da un punto di vista pratico, la mia ricerca ritmica di tagli di corrispondenza non sperimentati inizia a rallentare semplicemente perché ho esaurito gli oggetti. A suo merito, come il peso rimproverante della zampa di un gatto sul mio braccio, Immortalità suggerisce gentilmente che forse ho visto abbastanza, il che significa tracciare una linea e accettare i limiti di ciò che ho imparato. Dal momento che questo è un gioco che attira così tanta attenzione sul processo, ha senso che sia in qualche modo consapevole di quanto possa essere monotono.

Mi tolgo il cappello Immortalità per quanto insidiosamente decostruisce le nostre aspettative collettive sull’importantissimo conclusione

Che cosa Immortalità fa eccezionalmente bene è conciliare il mio amore per tutta la vita per il sontuoso dramma in costume, un impegno sincero per i valori di produzione alla moda (sì, amo tutte le parrucche) e una razza molto specifica di mistero lento e nevrotico. Immortalità mi sono sentito più vivo nei momenti in cui stavo cercando le briciole, anche quando stavo provando le combinazioni di simbolismo del Film 101 più ovvie per i tagli dei fiammiferi. Quando finalmente mi sono imbattuto nella scena che ha mostrato cosa è successo alla “vera” Marissa Marcel, ha sollevato molte più domande che risposte, ricordandomi anche che le risoluzioni sono semplicemente costrutti. La mia più grande fonte di frustrazione, tuttavia, è stata la disconnessione tonale tra la meta-storia ei tre film. Anche quando Immortalità ha cercato di evitare la sovraesposizione, le sue prolungate divagazioni nel retroscena sembravano, in qualche modo, come un tradimento, o almeno un enorme sé stesso. Dopotutto, volevo trovare Marissa Marcel. (In una piccola nota pratica, non ero un grande fan dei filtri dell’interfaccia utente minimalisti: quelli “film” e “immagine” sono evidenti ma non ho ancora idea di cosa faccia la terza icona a imbuto.)

Immagine: Half Mermaid Productions tramite Polygon

A causa della sua narrativa non lineare, Immortalità non ha un vero approccio alla chiusura – qualcosa che ho imparato a rispettare, considerando quanto siamo condizionati dall’aspettarci una fine, non importa quanto insoddisfacente o brusca. Dopo essermi trasformato in una schiuma inutile per risolvere il problema di Marissa Marcel ed essere diventato fluente nel linguaggio visivo del gioco, sono arrivato all’impenetrabile scatola nera. Mi tolgo il cappello Immortalità per quanto insidiosamente decostruisce le nostre aspettative collettive sull’importantissimo conclusione. Ho iniziato come una totale ignorante e ho finito per realizzare con tutto il cuore il mio destino di devota fan di Marissa Marcel, anche se lei spende Due di tutto con una parrucca simile a una paglia che fa sembrare Elizabeth Holmes una pubblicità di Pantene.

Alla fine andarmene mi sembra di concludere il mio ruolo in questo strano teatro, anche se non sono riuscito a scoprire ogni frammento di filmato o a svuotare ogni scena di sottotesto e significato. A volte un gatto è solo un gatto. A volte un gargoyle è solo una piccola statua. Immortalità sa quanto vuoi saperne di più e si appoggia alla tua fame.

Sfruttando questa sete di conoscenza da fan come autorità e autenticità – anche se occasionalmente mina la narrazione – il gioco crea anche una scelta facile per l’estraneo curioso: o gioca o no. Immortalità incarna i tratti distintivi più allettanti del meme “se lo sai, lo sai” – non c’è un breve riepilogo per uno sconosciuto educatamente interessato che possa riassumere adeguatamente la domanda Che fine ha fatto Marissa Marcel? L’unico modo per apprezzare appieno la portata di questo progetto, difetti e tutto il resto, è buttare fuori dalla finestra tutte le aspettative sulla trama e sulla struttura, e rendersi conto che il divario semplicistico tra film e giochi ci sta trattenendo dal fare molto di più con entrambi medio.

