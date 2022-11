Retro Goal effettua il trasferimento su Nintendo Switch, preordina per un grande sconto

Lo sviluppatore New Star Games ha un buon track record per i giochi sportivi retrò su dispositivi mobili. I titoli dello studio ricordano molto la serie Tecmo Bowl, anche se questi giochi hanno trappole moderne che potresti trovare nelle modalità carriera di altri giochi sportivi, come ingaggiare nuovi giocatori e gestire il morale. All’inizio di quest’anno, il team ha portato con successo il suo gioco di calcio Retro Bowl su Nintendo Switch e il team sta facendo lo stesso con la sua simulazione di calcio Retro Goal. Se agisci velocemente, puoi anche ottenere un grande sconto.

Retro Goal arriverà su Switch il 24 novembre, che è il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Mentre il calcio potrebbe non essere il solito abbinamento sportivo con le vacanze, quest’anno è un po’ diverso con la messa in onda della Coppa del Mondo FIFA. Avere una nuova partita di calcio da giocare mentre guardi la partita del mondo sul palcoscenico più grandioso sembra che sarà una combinazione di successo tanto quanto la torta di tacchino e zucca. Come accennato, se prenoti prima del lancio, otterrai un bel sconto – 60%, per l’esattezza.

Imparentato: Quando è la data di uscita di Sports Story?

Una domanda che i potenziali giocatori potrebbero avere è quanta parte della monetizzazione mobile di Retro Goal verrà trasferita su Switch. Sul cellulare, puoi spendere soldi per sbloccare giocatori migliori e aggiungerli alla tua squadra. Lo scenario più probabile è che seguirà il percorso di Retro Bowl e li eliminerà completamente, rendendo i giocatori guadagnabili solo attraverso il gioco in-game. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per i fan del gioco in quanto non dovranno sborsare denaro extra per ottenere i migliori giocatori.

Ad ogni modo, questa è un’offerta solida per i fan dell’azione sportiva classica e arcade. Retro Goal riunisce quasi 500 squadre giocabili in 24 diversi campionati, offrendoti ogni tipo di scelta. Il gameplay arcade non sarà così approfondito come qualcosa come FIFA, ma è comunque divertente sui dispositivi mobili e dovrebbe essere facilmente tradotto su Switch.