Resident Evil Village modalità in terza persona, rivelati i dettagli del DLC Shadows of Rose

La stella di Cattivo ospite 7 rischio biologico e Resident Evil Village, Ethan Winters, è sempre stato un po’ timido con la fotocamera. Capcom ha deliberatamente oscurato il volto del personaggio in entrambi i giochi e continuerà a farlo nell’imminente opzione di prospettiva in terza persona per Villaggioche arriverà la prossima settimana.

Per Cattivo ospite Villaggio‘S L’espansione degli inverni, i giocatori avranno la possibilità di giocare al gioco in prima persona con una visuale in terza persona da sopra la spalla. Il game director Kento Kinoshita ha dichiarato giovedì durante Resident Evil Showcase di Capcom che l’espansione, che è in bundle con il gioco principale del Resident Evil Village Gold Edition — è il motivo perfetto per tornare Villaggio. Ma non entrarci sperando in uno sguardo chiaro al vecchio Ethan. Kinoshita afferma che “anche in modalità in terza persona, se provi a girare la telecamera per vedere la sua faccia, Ethan distoglierà lo sguardo”.

(I giocatori possono provare Resident Evil Village‘s prospettiva in terza persona in questo momento, grazie a una demo a tempo limitato disponibile su tutte le piattaforme esistenti. Offre 60 minuti di riproduzione.)

I giocatori non avranno tali problemi nel vedere Rose Winters, tuttavia, la figlia adulta di Ethan e l’altra star del L’espansione degli inverni. Sta tornando al villaggio titolare del gioco per saperne di più sul suo passato e liberarsi da poteri magici indesiderati. Kinoshita ha detto che la storia di Rose, Shadows of Rose, sarà ambientata nel “Reame della coscienza” e che i giocatori dovrebbero aspettarsi che le cose diventino surreali.

In Resident Evil Showcase di Capcom, la società ha offerto un’anteprima di quel gameplay spettrale fuori dai binari, confermando che i fan delle bambole giganti e dei clown non dovrebbero presentarsi per Shadows of Rose.

Immagine: Capcom

Resident Evil Village Gold Edition e il L’espansione degli inverni in arrivo il 28 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Oltre alla modalità in terza persona e al nuovo capitolo Shadows of Rose, i giocatori riceveranno anche aggiornamenti alla modalità I mercenari, con versioni giocabili di Chris Redfield, Lady Alcina Dimitrescu e Karl Heisenberg. Tutto Resident Evil Village i proprietari avranno anche accesso a una nuova modalità multiplayer, Resident Evil RE:Verse.

Resident Evil Village è anche diretto su Mac e Nintendo Switch (in forma cloud-based) il 28 ottobre.