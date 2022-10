Resident Evil 4 Remake va più forte sull’horror e mantiene l’azione e il formaggio

Il remake di Resident Evil 4 si prepara a un ritorno pieno di orrore a questo classico di Resident Evil, simile a quando Capcom ha rilasciato il remake di Resident Evil 2. Durante il Resident Evil Showcase di ottobre 2022, abbiamo dato uno sguardo approfondito alla grafica migliorata, alle meccaniche di gioco e agli orrori che attendono Leon mentre insegue Ashley Graham, la figlia del Presidente.

Il filmato di gioco ci ha mostrato una piccola sequenza all’inizio del gioco in cui Leon sta indagando su un villaggio in cui si crede che Ashley sia detenuta. Quando Leon arriva, si scopre che i residenti del villaggio sono stati infestati da un virus, ma quello che è successo è andato storto quando gli infetti iniziano ad attaccare Leon e chiunque non sia come loro.

Il team dietro il remake cercherà di mantenersi il più vicino possibile all’originale e farà del suo meglio per rispettare l’originale, introducendo anche meccaniche moderne. Oltre alla grafica splendidamente aggiornata, gli individui infetti, formalmente conosciuti come Village Ganado, utilizzeranno metodi aggiuntivi per tentare di intrappolare Leon e usare il loro numero schiacciante contro di loro. Tuttavia, Leon può usare molte armi da fuoco di ritorno per combattere contro di loro, attacchi in mischia e una parata di coltello appena aggiunta. Inoltre, ci saranno ulteriori trucchi disponibili per Leon che dobbiamo ancora vedere.

Una parte importante del gioco originale era la gestione delle risorse e la ricerca degli aggiornamenti corretti disponibili per Leon mentre tentava di sopravvivere al duro villaggio. Questi rimarranno al centro della scena e i giocatori devono pianificare attentamente il loro tempo giocando a Resident Evil 4 Remake mentre cercano di affrontare il caso Attaché.

I preordini per Resident Evil 4 Remake iniziano insieme, insieme a un’analisi delle numerose edizioni di preordine disponibili che i giocatori possono acquistare. Resident Evil 4 Remake uscirà il 24 marzo 2023.