Requisito del numero di telefono di Overwatch 2 eliminato da Blizzard durante un lancio roccioso

Il lancio di Blizzard di Sorvegliare 2 martedì non è andato come previsto. Molti giocatori che hanno tentato di giocare al rinnovato Sorvegliare hanno subito lunghi tempi di coda, sono stati soggetti a errori del server, sono stati disconnessi dai giochi e i progressi e gli oggetti non sono stati riportati dal gioco originale, ovvero se potessero connettersi ai server di gioco di Blizzard. Mercoledì sera, Blizzard si è scusata per lo stato di Overwatch 2il lancio di Battle.net e ha annunciato un importante cambiamento di politica: non sarà più necessario collegare un numero di telefono a un account Battle.net per “la maggior parte dei Sorvegliare Giocatori.”

“Abbiamo preso la decisione di rimuovere i requisiti relativi al numero di telefono per la maggior parte degli esistenti Sorvegliare giocatori”, ha detto il team di Overwatch in un post sui forum di Blizzard. “Qualunque Sorvegliare giocatore con un account Battle.net connesso, che include tutti i giocatori che hanno giocato dal 9 giugno 2021, non dovrà fornire un numero di telefono per giocare.

Blizzard ha detto che prevede di modificare il requisito del numero di telefono per Overwatch 2 per i giocatori esistenti entro venerdì.

Nonostante abbia revocato il requisito del numero di telefono per gran parte della sua base di giocatori, un’iniziativa chiamata SMS Protect, lo sviluppatore “rimane[s] impegnata a combattere i comportamenti dirompenti in Overwatch 2” e ha osservato che “gli account che non erano collegati a Battle.net così come i nuovi account dovranno comunque soddisfare i requisiti di SMS Protect, il che aiuta a garantire che stiamo proteggendo la nostra community dagli imbrogli. Se un giocatore viene sorpreso a commettere un comportamento dirompente, il suo account potrebbe essere bannato indipendentemente dal fatto che abbia un nuovo account o meno”.

La decisione di Blizzard di richiedere un numero di telefono per Overwatch 2 — e ulteriori restrizioni su quali tipi dei numeri di telefono avrebbe soddisfatto i suoi requisiti – è stato controverso. Alcuni giocatori che avevano piani telefonici prepagati si sono trovati bloccati dal gioco Overwatch 2ovvero alcuni clienti che hanno acquistato l’originale Sorvegliare, che è stato sostituito dal suo sequel all’ingrosso, non poteva più riprodurre la loro copia del gioco. Quel problema è stato esacerbato dalla tempistica dell’annuncio della politica da parte di Blizzard: una settimana prima Overwatch 2 lanciato e ben dopo che lo sviluppatore ha iniziato a prendere i preordini per i componenti aggiuntivi per il gioco.

Per quanto riguarda lo stato di Overwatch 2di gioco online, Blizzard ha affermato che sta ancora lavorando per migliorare la stabilità del servizio online del gioco.

“Oggi abbiamo patchato un server che è fondamentale per l’esperienza di accesso e questa modifica ha aumentato l’affidabilità dell’accesso”, ha affermato il team di Overwatch. “Oltre alle code, siamo in corso con un altro aggiornamento del server che ridurrà le occorrenze di disconnessioni dei giocatori una volta che sono già in gioco.”

Blizzard ha affermato di aver “apportato modifiche per semplificare il processo di accodamento” e si aspetta che i giocatori vedano tempi di coda più snelli e sta lavorando per risolvere il problema che i giocatori vengono eliminati dalle code.

Nell’aggiornamento di mercoledì sera, Blizzard ha anche affrontato i problemi con la fusione dell’account e gli oggetti dei giocatori mancanti e gli eroi bloccati in modo errato, tutti elementi che, secondo quanto riferito, sono oggetto di indagine e su cui si sta lavorando. Blizzard lo ha notato di nuovo Overwatch 2i problemi di lancio di “sono stati esacerbati dagli attacchi DDoS”, che apparentemente sono diminuiti da martedì.

Blizzard ha detto che gli aggiornamenti saranno pubblicati sull’account Twitter ufficiale di Overwatch (e presumibilmente sui suoi forum) non appena arriveranno.