Red Claw è il tuo personaggio del Fortnite Crew Pack dall’aspetto acuto per ottobre

Fortnite ha introdotto un sacco di fantastici personaggi attraverso i Crew Pack. Abbiamo visto il pugile robot Mancino, la strega estiva Fedra, Wolverine Zero che brandisce la spada e molti altri. Il prossimo è Red Claw, che Epic Games promette “combatterà con artigli e denti fino alla fine”.

Epic afferma anche che Red Claw è “incapace di attenuarsi” sul blog di Fortnite e il trailer di accompagnamento lo conferma. Lo mostra mentre salta dagli edifici, in piedi di fronte a esplosioni e fa film d’azione in generale cool. Anche Red Claw non arriverà disarmato a Fortnite: il pacchetto equipaggio di ottobre include anche un sacco della sua attrezzatura. Come puoi vedere nell’immagine qui sotto, sta riportando il bling Black Fang, il piccone Red’s Rippers, l’involucro Shredded Red, la schermata di caricamento Never Take Me Alive, la traccia della lobby Dark Nights/Red Lights e la traccia della lobby strumentale Dark & ​​Red. Red Claw ha anche un aspetto smascherato che puoi scuotere. Tutto questo arriva su Fortnite “approssimativamente” alle 20:00 ET / 17:00 PT di venerdì 30 settembre.

Immagine tramite Epic Games

Se non hai familiarità con i Fortnite Crew Pack, ecco cosa devi sapere: per $ 11,99 USD al mese, ricevi una serie mensile di bonus. Oltre a personaggi e cosmetici come la collezione Red Claw, ottieni anche ogni Battle Pass stagionale e 1.000 V-Bucks con ogni nuovo pacchetto. Questo è un abbonamento ricorrente, ma puoi annullarlo se necessario.

Red Claw è l’aggiunta di ottobre di Fortnite, ma non è l’unica grande uscita per il nuovo mese. Verrà introdotto un nuovo Anime Legends Pack e sarà inclusa una nuova edizione fisica del gioco. La versione disco di Anime Legends sarà in vendita venerdì 14 ottobre e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Il pacchetto digitale arriverà circa una settimana dopo, sabato 22 ottobre. Sarà disponibile ovunque si possa giocare a Fortnite e sia la versione digitale che quella fisica ti costeranno $ 19,99 USD.