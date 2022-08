Recensione Rollerdrome: un vero spasso se non ci pensi troppo

Rollerdromo può essere accuratamente descritto come Pattinatore professionista di Tony Hawk con le pistole. Le ultime di Roll7, sviluppatore della serie OlliOlli, Rollerdromo è uno sparatutto in arena basato sul punteggio, ma su pattini a rotelle. Il gioco ti incarica di pattinare e sparare oltre i “giocatori della casa”, nemici addobbati con armature chiodate che si sentirebbero a casa in Mad Max. La presentazione del gioco, dalla grafica pulita e in cel-shading alla colonna sonora del sintetizzatore, è progettata per bloccarti nel brivido dello sport sanguinario del titolo.

Nella finzione di Rollerdromo, ambientato in una dimensione alternativa 2030, questo è uno sport televisivo estremamente popolare. Puoi capire perché: è onestamente bello vedere la protagonista Kara Hassan prendere aria massiccia da un semitubo, afferrare il naso, quindi estrarre un fucile a pompa e far cadere un cecchino dal trespolo, tutto in un unico movimento fluido. Nelle mani di un giocatore esperto, le corse di Hassan attraverso le varie arene del gioco sembrano un’arte tanto quanto una follia omicida.

Immagine: Roll7/Divisione privata, Take-Two Interactive tramite Grayson Morley

Questo è un gioco che è bello da giocare, il che è importante, dato RollerdromoE’ la narrazione più seria. Le sparatorie e il pattinaggio si alimentano l’uno nell’altro, meccanicamente: i trucchi ti danno più proiettili e i proiettili ti portano meno nemici, il che a sua volta ti aiuta a fare più trucchi, che alla fine ti permettono di eliminare ancora più nemici. È frenetico, avvincente e sorprendentemente facile da analizzare, il che è importante quando i proiettili volano via, richiedendoti di schivare all’ultimo secondo. In questo modo si attiva RollerdromoLa versione di bullet time, Super Reflex, che fa sembrare anche il più semplice kickflip qualcosa uscito da Matrix. [Editor’s note: We now realize that you can’t really do a kickflip in roller skates, and apologize for the error. The grenade launcher distracted us.] Dall’inizio alla fine, il gameplay è tanto ipnotico quanto difficile. Senza dubbio, ritenterai immediatamente un livello subito dopo averlo battuto, sicuro di poter saltare su un cattivo con doppie pistole che sparano solo un poco megliodal momento che hai appena mancato il grado A.

Rollerdromo vuole che tu abbia un’esplosione assoluta, e ha successo. Rollerdromo vuole anche che tu sappia che l'”esplosione” che stai avendo è al servizio del Cervino, una società monolitica che sta diventando sempre più amichevole con uno stato di polizia fascista, e ogni corsa che completi aiuta quella società a perfezionare il suo crescente arsenale di armi, che stanno, ovviamente, vendendo alla polizia, un fatto che non è sfuggito alla percezione del pubblico, portando a una violenta rivolta della classe operaia, una coalizione che include alcuni partecipanti al Rollerdrome come te, che, è stato rivelato all’inizio del gioco, entra nello sport del Rollerdrome pagando una quota a sei cifre, accumulando debiti che rovinano la vita che la società incombe su di loro sia come minaccia che come promessa che non potranno mai e poi mai lasciare il Rollerdrome.

Ma buona fortuna a ricordarlo quando cavalchi sul muro con un lanciagranate in mano!

Rollerdromole porzioni narrative di sono sequestrate dal suo gameplay. Di tanto in tanto, ti ritrovi negli spogliatoi prima della partita, o su un treno in viaggio verso il prossimo round della competizione, a leggere appunti, lettere e promemoria vistosamente incustoditi scritti da capitalisti malvagi. Quello che stai leggendo è molto preoccupante, ma il gioco parte del gioco, la parte in cui ti diverti, è tutto whoosh, po, e qualunque sia l’onomatopea per la molatura delle rotaie. È del tutto possibile, nel calore di a Rollerdromo corri, per dimenticare che stai testando armi e uccidendo (forse?) prigionieri o qualche altra classe svantaggiata di persone nella distopia del prossimo futuro del gioco. È troppo divertente! È molto, molto, troppo divertente!

Immagine: Roll7/Divisione privata, Take-Two Interactive tramite Grayson Morley

A prima vista, sembra che le due facce di Rollerdromo non si parlano. La serietà della storia non è in sintonia con la pura adrenalina del suo gameplay. A differenza di Crittografia o Le carte per favore — altri giochi che ti fanno pensare a cosa stai facendo — RollerdromoIl gameplay di ‘s sembra non rafforzare la narrativa critica e politica, ma oscurarla. Ma più giocavo, più aveva senso che entrare nel Rollerdrome avrebbe cancellato tutto tranne la mia adrenalina e voglia di vincere. Se Rollerdrome, lo sport di fantasia di Rollerdromonon è stato molto divertente da giocare o da guardare, come potrebbe oscurare le macchinazioni di monoliti senza volto che desiderano controllare e sottomettere il pubblico in uno stato di resa? Rollerdromo deve essere così divertente da suonare che non lo sarebbe volere dissentire, anche se si fosse così inclini.

Quindi, comunque, sì, Rollerdromo è Pattinatore professionista di Tony Hawk con una pistola, ma è anche un commento sulla capacità dell’intrattenimento violento di offuscare i nostri sensi alla violenza nelle nostre vite reali. Buona fortuna a ricordarlo quando insegui un punteggio di grado S.

Rollerdromo è stato rilasciato il 16 agosto su PC Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è stato recensito su PlayStation 5 utilizzando un codice di download pre-rilascio fornito da Deep Silver. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.





