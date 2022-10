Recensione PGA Tour 2K23: la modalità MyCareer aggiornata sembra eccessivamente complicata

Non passo molto tempo a giocare ai videogiochi la cui difficoltà è un punto di forza; se è qualcosa di simile a un Soulslike, è probabile che lo eviti. Quindi è passato molto tempo dall’ultima volta che un gioco mi ha fatto giurare tanto PGA Tour 2K23 ha. Non sono orgoglioso che uno di quei casi si sia verificato quando mia moglie è scesa al piano di sotto per vedere come andavano le cose, proprio mentre mi tiravo un tee shot – forse per la cinquantesima volta? Ho perso il conto a questo punto – in un boschetto di alberi sul lato sinistro del fairway.

Dalle spinte ribelle che finiscono nel drink a dammi putt che in qualche modo non cadono, la meccanica dell’oscillazione della levetta analogica è la mia più grande frustrazione in PGA Tour 2K23. Dopotutto, oscillare è la cosa principale che fai in questo gioco; ci vogliono in media da 60 a 80 colpi per completare un giro completo di 18 buche.

Ma dopo aver effettuato migliaia di swing su centinaia di buche di golf, non mi sento ancora di avere una grande padronanza delle mie mazze virtuali in PGA Tour 2K23. In altre parole, non mi sento come se stessi migliorando, un problema che è aggravato perché non sto ottenendo un senso significativo di progressione per il mio giocatore di golf creato nella modalità La mia carriera del gioco.

Collin Morikawa, uno dei migliori giocatori di golf al mondo, è giocabile in PGA Tour 2K23. Immagine: HB Studios/2K Sports

PGA Tour 2K23 per impostazione predefinita è uno schema di controllo comune nei videogiochi di golf: per oscillare, abbassi la levetta destra e poi la muovi verso l’alto. Qui, però, il tempismo del secondo movimento (il downswing) è cruciale: tirerai il tiro a sinistra se scorri troppo velocemente e lo spingi a destra se sei troppo lento.

Il tempismo al ribasso è la rovina della mia esistenza. Ho abilitato molti degli assist disponibili nelle impostazioni del gioco e speravo di poter finalmente essere in grado di avvolgere la mia testa attorno al sistema di swing. Ma anche al secondo livello di difficoltà più semplice, oscillare sembra una specie di crapshoot. Non importa quanti tagli di pratica faccio, sono suscettibile di agganciare un tiro quando faccio swing per davvero.

la modalità La mia carriera finisce per sembrare eccessivamente complicata

Ora c’è un’altra opzione: soddisfacendo una richiesta di lunga data, lo sviluppatore HB Studios ha aggiunto un tradizionale sistema a tre clic in PGA Tour 2K23. È molto meno analogo a uno swing da golf nella vita reale rispetto, beh, allo schema della levetta analogica, ma è positivo che sia disponibile un’alternativa.

Questo è il secondo sforzo di HB Studios sotto 2K Sports, un editore per il mercato di massa. In quanto tale, ne sono sorpreso PGA Tour 2K23 non sembra sostanzialmente più accessibile del suo predecessore, 2020’s PGA Tour 2K21. Anche l’oscillazione a tre clic è implementata in un modo che sembra diverso per il gusto di essere diverso. Invece di premere semplicemente il pulsante tre volte, devi prima tenerlo premuto per determinare la potenza, quindi toccarlo due volte per ottimizzare la precisione. Ho provato questo sistema e sono tornato rapidamente ai controlli analogici, nonostante i miei problemi con essi.

L'”Island Green”, la famosa 17a buca del TPC Sawgrass, che ospita il Players Championship ed è uno dei 20 campi reali in PGA Tour 2K23. Immagine: HB Studios/2K Sports

PGA Tour 2K23Anche la modalità La mia carriera finisce per sembrare eccessivamente complicata, sebbene le sue fondamenta siano solide. Quando crei il tuo personaggio Il mio giocatore, scegli uno dei cinque archetipi. Ad esempio, i giocatori di Powerhouse possono guidare la palla più lontano di chiunque altro, ma hanno difficoltà con la precisione e il put. Sono rimasto con Woodsman perché, francamente, mi mancano così tanti fairway e green che ho bisogno di tutto l’aiuto possibile per riprendermi da una brutta bugia sul rough. È bello poter cambiare il mio archetipo se mai lo desidero, senza alcun costo.

Qui, il design di HB Studios funziona magnificamente: gli archetipi hanno lo scopo di offrire pacchetti di punti di forza e di debolezza per supportare e completare il tuo stile di gioco personale. I miei colpi possono spesso atterrare su paglia di pino o in un bunker da fairway, ma grazie all’archetipo Woodsman e ai suoi vantaggi nel modellare i colpi, non mi sembra che tutto sia perso quando lo fanno – e infatti sono riuscito a salvare par in molti di questi casi.

Non mi sento ancora come se avessi una grande padronanza dei miei club virtuali

La stessa filosofia di progettazione basata sulla personalizzazione si applica a MyCareer, ma ha meno successo al di fuori del regno degli archetipi. I punti esperienza guadagnati giocando ai tornei non vengono utilizzati per aggiornare direttamente gli attributi del tuo giocatore, come in un tipico gioco di ruolo (o, ad esempio, in una modalità carriera standard in un gioco sportivo). Invece, ottieni un singolo punto abilità ogni volta che sali di livello e usi i punti per sbloccare e aggiornare le abilità.

Per evitare di addentrarmi troppo nelle erbacce (o nei boschi) qui, dirò solo che quasi tutte le abilità hanno effetto solo su base situazionale: si attiveranno quando stai lottando e si disattiveranno una volta riacquistata la forma , oppure attivalo quando stai andando bene e disattivalo se non continui così. E man mano che aumenti di livello un’abilità, si attiva più facilmente e rimane attiva più a lungo.

Per qualche ragione, il sistema di creazione Il mio giocatore non ti consente di modificare il tuo tipo di corporatura. Ma per il resto è un robusto creatore di personaggi con una buona gamma di opzioni. Immagine: HB Studios/2K Sports

Sebbene il concetto sia valido, questa configurazione rende l’intero sistema di abilità inerte. La prima abilità per i club ibridi, Gusto, sembra estremamente preziosa: quando sei impantanato in un rough pesante, i tuoi colpi voleranno più lontano. Ma al livello 1 dell’abilità, ha effetto solo se ti capita di sbattere contro un vento contrario di almeno 15 mph, una combinazione estremamente rara di circostanze, secondo la mia esperienza. Poiché ci vuole un po’ per guadagnare punti abilità, non sono propenso a sprecare i miei pochi preziosi punti in un’abilità da cui non mi aspetto di ottenere molto, anche se ce ne sono di più desiderabili bloccate più lontano lungo quel ramo di l’albero.

La personalizzazione è anche la forza trainante degli allestimenti del club, il metodo più significativo (e concreto) per migliorare le tue prestazioni PGA Tour 2K23. I raccordi sono parti di una mazza da golf (testa, asta o impugnatura) che puoi equipaggiare per aumentarne le caratteristiche. Ognuno ha un livello di rarità associato, come con il bottino in un gioco come Destino 2; più è raro, più forti sono i suoi effetti. Attaccare una testa “non comune” a un cuneo potrebbe aumentare la sua potenza di 6 punti, riducendo anche il suo attributo di tempo di 2.

è estremamente soddisfacente creare ed eseguire scatti

A differenza di dentro PGA Tour 2K23Il fratello del basket, NBA 2K, non puoi spendere soldi reali per potenziare il tuo atleta, per fortuna, almeno non acquistando accessori, dal momento che li ricevi solo come gocce casuali. La valuta virtuale, la valuta in denaro reale di 2K Sports (qui chiamata “monete”), viene utilizzata principalmente per acquistare articoli come vestiti e attrezzature con licenza da aziende come Adidas e Mizuno, nessuno dei quali influisce sul gameplay.

Tuttavia, un elemento pay-to-win si insinua nel gioco per quanto riguarda gli allestimenti: costa monete per equipaggiarli in ogni club. L’addebito per attaccare un’asta leggendaria a un ferro è di 150 monete, quindi ho dovuto spendere 900 monete per equipaggiare tutti e sei i ferri nella mia borsa. Considerando la lentezza con cui guadagni monete giocando – qualcosa come 250 monete se riesci a finire in uno dei primi posti di un torneo – potresti finire per fissare con nostalgia una collezione di accessori che hai sbloccato ma che puoi non permetterti di attrezzare.

Steph Curry è una delle due leggende della NBA in cui sono giocabili i giocatori di golf PGA Tour 2K23; l’altro è Michael Jordan. Immagine: HB Studios/2K Sports

Il vero peccato qui è che ho dovuto spendere così tante parole per analizzare tutte quelle cose accessorie, perché una volta sto giocando un buco PGA Tour 2K23, la maggior parte di quei fastidi svaniscono. Questo è un vero gioco di golf: mi sono divertito moltissimo con i green ripidi del Riviera Country Club di Los Angeles e ho trovato estremamente soddisfacente creare ed eseguire colpi. La spietata difficoltà della meccanica dello swing, unita al complicato sistema di equipaggiamento e abilità del gioco, può portare più frustrazione che divertimento. Ma quando tutto si combina e riesco a tirare fuori un uccellino proprio quando ne ho bisogno per tenere a bada uno sfidante in classifica, sono momenti elettrizzanti di gloria a pugni.

Forse sono un giocatore troppo occasionale per la serie PGA Tour 2K. Vale a dire: ho giocato molte ore di PGA Tour 2K21 e non ricordavo di aver avuto problemi con la sua meccanica di oscillazione, ma quando ho avviato quel gioco per controllare le opzioni, mi sono reso conto di aver disabilitato l’impostazione del tempo di discesa. Ad un certo punto, devo essere diventato abbastanza frustrato da rinunciare alla sfida (e al relativo aumento della velocità con cui guadagni XP). Mi piacerebbe anche poter salvare la feccia, ma non è un’opzione: grazie all’integrazione di VC, questo è un gioco sempre online per impostazione predefinita, quindi salva i tuoi progressi ad ogni colpo, senza indennità per i mulligan .

Sembra la mia migliore scommessa, se voglio godermi appieno il mio tempo PGA Tour 2K23 — significherebbe disattivare i tempi di downswing. O quello, o potrebbe essere il momento di inserire questo franchise nella mia lista personale “Non ho bisogno di questo stress nella mia vita”, proprio accanto a Anello dell’Elden.

PGA Tour 2K23 è stato rilasciato il 14 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Il gioco è stato recensito utilizzando su PS5 utilizzando un codice di download pre-rilascio fornito da 2K Sports. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.





Iscriviti alla newsletter Note sulla patch



Una carrellata settimanale delle cose migliori di Polygon