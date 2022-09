Recensione Hyper Demon: un FPS da inferno di proiettili

Sapete tutti cos’è un palantír, giusto?

Per coloro che non sono esperti negli scritti di JRR Tolkien né nei film di Peter Jackson, è una di quelle sfere di cristallo indistruttibili e raccapriccianti sparse per il mondo della Terra di Mezzo che permette all’Occhio di Sauron di distorcere le menti di qualsiasi sventurato sciocco Ha preso (*tosse* Renetta *tosse*) abbastanza sfortunato da rubare uno sguardo nelle sue oscure profondità.

Giocando Iper Demonel’ultimo sparatutto in prima persona di Pugnali del diavolo lo sviluppatore Sorath, è un po’ come fissare uno di quelli, ma invece di orrori sconvolgenti, ha salti a razzo e una classifica.

Annunciato e rilasciato lunedì, Iper Demone non è un sequel del summenzionato sparatutto infernale del 2016 di Sorath, ma rappresenta comunque un’evoluzione delle sue meccaniche di base. In Pugnali del diavolo, i giocatori assumono il ruolo di un misterioso protagonista che, dopo aver disturbato un misterioso pugnale fluttuante nello spazio, è costretto a sopravvivere contro ondate di progenie infernali il più a lungo possibile. Con un’estetica e una meccanica che ispirano confronti con gli sparatutto in arena degli anni ’90 come Destino e Terremoto, Pugnali del diavolo è diventato un vero successo indie, accumulando punteggi impressionanti nelle recensioni e strisciando nelle liste dei migliori dell’anno di numerose pubblicazioni.

Immagine: Sorath

Ora, a più di sei anni dall’uscita del suo predecessore, Iper Demone è stato scatenato sul mondo e, come un cenobita uscito dall’inferno, ha tali cose da mostrarti. Mentre in superficie, i due giochi possono sembrare quasi identici nella loro esecuzione, è solo dopo che ti sei lanciato nel guanto di sfida, di volta in volta, che la differenza tra i due diventa evidente.

Mentre Pugnali del diavolo era un FPS senza fine per resistere il più a lungo possibile a un assalto di demoni, Iper Demone è essenzialmente uno sparatutto a contrazione sullo speedrunning attraverso l’inferno stesso. All’inizio di ogni partita, nella parte superiore dello schermo viene visualizzato un timer, che scorre ogni secondo. Con ogni demone ucciso guadagni una gemma, che, a seconda delle dimensioni del demone, aggiunge più tempo al timer e più punti al tuo punteggio finale.

Più velocemente uccidi i tuoi avversari, più velocemente si generano; più velocemente si generano, più difficile diventa il gioco; maggiore è la difficoltà, maggiore sarà il tuo punteggio. Al contrario, più lentamente uccidi i tuoi nemici, più lentamente si generano e più facile diventa il gioco, ma se il timer scende sotto lo 0, morirai e dovrai ricominciare da capo. È un tipo di intensità diverso da Pugnali del diavolouno che ti costringe a concentrarti non solo sulla massa brulicante di mostruosità di fronte a te, ma a pesare ogni secondo come se fosse la vita o la morte.

Immagine: Sorath

Questo non sta nemmeno entrando nella vera carne di ciò che in realtà fare nel gioco. A prima vista, Iper Demone può sembrare un semplice FPS basato su twitch e la gamma di abilità che sboccia da quegli umili elementi è impressionante. Mitragli e spari, passando da un flusso di fuoco rapido a gruppi di fucili a corto e medio raggio mentre falci gli abitanti insetti contorti di questo particolare circolo infernale.

Fondamentalmente, puoi anche scattare, che offre una gamma più ampia di manovrabilità sotto forma di scatti aerei, doppi salti e, soprattutto, schivate. Raccogliere un certo numero di gemme garantisce al giocatore un colpo laser da cecchino a fuoco alternativo, che, se mirato correttamente, rimbalzerà sul pavimento e danneggerà più nemici alla volta. C’è una miriade di tattiche tra cui scegliere, che vanno da bombe e scudi lanciabili a “super mosse” collezionabili come colpi a riferimento e tempeste laser. Il gameplay è veloce e frenetico come Pugnali del diavoloma c’è più complessità di momento in momento: è tanto più soddisfacente e giocabile in modo compulsivo.

Tutto ciò, tuttavia, è superficiale di fronte a Iper DemoneL’ aspetto più distintivo: la grafica. Mentre lo stile artistico di Pugnali del diavolo potrebbe essere approssimativamente riassunto come un ritorno ai tiratori degli anni ’90, Iper Demone è sia questo che… qualcos’altro completamente. Con l’escalation dell’azione sullo schermo, la presentazione del gioco si trasforma costantemente in una prospettiva stroboscopica con obiettivo fisheye, piegando gli angoli dello schermo in una sfera di 180 gradi. L’effetto è a dir poco allucinatorio; un quadro prismatico di lamenti stridenti e laser penetranti che sembra di fissare a bruciapelo l’equivalente misterioso della sequenza dello stargate di 2001: Odissea nello spazio.

Con ogni schivata e scatto tempestivo, puntini di luce si trascinano e si piegano lateralmente sullo schermo, come se stessi costeggiando per un pelo il bordo di un buco nero, a meno di un capello dall’essere risucchiato oltre il suo orizzonte degli eventi. Ogni uccisione riuscita, ogni secondo vinto è euforico. E questo non sta nemmeno menzionando l’incontro con il boss finale del gioco. Sì, c’è una “fine” a Iper Demone. Ma se vivrai abbastanza a lungo per vederlo, dipenderà interamente dal tuo ingegno, dalla velocità di reazione e dalla tolleranza per la punizione che brucia la retina.

Per quanto il gioco possa essere indebitato con le ossa e gli elementi essenziali di Pugnali del diavolo, Iper Demone sembra e suona davvero come nient’altro che abbia mai incontrato nel 2022. In un anno senza carenza di sparatutto di twitch come Bianco neon e Metallo: Hellsinger, Iper Demone regna sovrano come uno sparatutto infernale per eccellenza.