Recensione Genshin Impact 2022: impossibile stare al passo, ma comunque divertente

Accesso a Genshin Impact, vado subito alla mia attività di ripiego: raccogliere fiori. Per farlo, scelgo il mio personaggio in stile anime con i suoi capelli color nero e verde acqua, e viaggiamo velocemente verso le vette a strapiombo e sporgenti della mistica regione di Jueyun Karst. Salto da un pendio all’altro, scivolando mentre le note di uno strumento a corda accompagnano il mio platforming. Raccolgo un fiore bianco chiamato Qingxin dalla cima di una scogliera vicina.

Sullo schermo, il momento è tranquillo e sereno. Ma mentre raccolgo i fiori, la mia mente corre. So che la mia collezione totale di Qingxin raggiungerà 45 fiori quel giorno, quindi posso aumentare di livello il mio personaggio. A quel punto, dovrei cambiare marcia verso la raccolta di un insieme completamente diverso di materiali che possono essere utilizzati per aumentare di livello attacchi specifici. In Quello punto, dovrei fare il check-in e vedere se avrò abbastanza soldi per usare effettivamente i materiali. Ma poi noto che un amico è online, quindi dovrei vedere se possono gestire il capo settimanale che non sono ancora abbastanza forte da battere. Un momento altrimenti bello diventa crivellato dall’ansia di Genshin ImpactL’infinita lista di cose da fare.

Genshin Impact non è un simulatore di raccolta di fiori. È un gioco free-to-play open world creato dallo studio Hoyoverse (precedentemente noto come Mihoyo) con sede a Shanghai. Hoyoverse è stato rilasciato per la prima volta Genshin Impact due anni fa, e sebbene il nucleo del gioco rimanga lo stesso – esplori, persegui missioni e raccogli materiali per migliorare i personaggi – ha ricevuto diverse aggiunte di varie dimensioni. A partire dalla patch 3.1, il gioco ha praticamente qualsiasi tipo di gameplay tu possa immaginare: quattro gigantesche regioni da esplorare, un intero regno dedicato alla decorazione, una consistente quantità di minigiochi, dozzine di lunghe missioni della storia e un’ampia costruzione del personaggio sistema. È, sia nell’ambito che nella quantità letterale di spazio di archiviazione che occupa sulle piattaforme, a enorme gioco.

La dedizione di Hoyoverse al gioco lo ha trasformato in un successo globale e una pietra miliare in una nuova generazione di giocatori. A maggio 2022, il gioco ha superato i 3 miliardi di dollari di entrate sui dispositivi mobili, diventando così il gioco di gacha mobile con il maggior incasso al mondo. È diventato anche il gioco più discusso su Twitter nella prima metà del 2022. A settembre, gli sviluppatori lo hanno annunciato Genshin sarebbe anche ottenere uno spin-off anime con Uccisore di demoni studio Ufotable. Considerando tutto questo, ho deciso di rivedere il gioco per il suo secondo anniversario.

Genshin Impact si svolge nel vasto mondo fantastico di Teyvat. Sebbene incontri draghi, cavalieri magici e divinità e dee elementali, ogni regione è vagamente basata su una controparte del mondo reale. Il Viaggiatore (il protagonista) e Paimon (la mascotte delle fate fluttuanti) sono alla ricerca del gemello perduto del Viaggiatore. Mentre viaggiano in lungo e in largo, i due finiscono per aiutare le persone di ogni regione a gestire le proprie lotte interne. Le storie seguono conflitti politici, pericolosi mostri antichi e trame diaboliche di nemici stranieri.

Queste storie non sono riuscite ad afferrarmi negli ultimi due anni. Tuttavia, Genshin fa affidamento sulla sua miriade di personaggi, ed è qui che la narrazione mi ha coinvolto. Il suo cast di esploratori giocabili supera i 50 a questo punto, e puoi trovare motivi per apprezzare ognuno di loro. Che si tratti delle fasce eleganti e dei capelli rosa di Yae Miko, o della personalità turbolenta di Arataki Itto, il gioco presenta splendidi design estetici e adorabili buffonate in tutto il cast.

Il che è tutto per dire questo, mentre Genshin ha una ricerca principale, è alla periferia della narrativa centrale che brilla. Puoi concentrarti sull’esplorazione. Puoi dedicare le tue sessioni a creare personaggi più forti. Oppure puoi semplicemente passare tutto il tuo tempo a decorare e progettare una regione tutta tua. Qualunque cosa tu faccia, è tutto ambientato in uno dei giochi più scenografici che abbia mai giocato. Dalle calde pozze dorate di Liyue agli alberi torreggianti di Sumeru alle terre scoppiettanti ed elettriche di Inazuma, ogni regione brilla a modo suo. Inoltre, tutto si svolge in una delle migliori colonne sonore di videogiochi che abbia mai sentito.

Genshin Impact come hobby

Con così tanto spazio da esplorare, così tante attività ricorrenti da completare e così tanti personaggi da collezionare e migliorare, Genshin Impact può essere meno un gioco e più un vero e proprio hobby. Il suo combattimento e il platforming sono relativamente semplicistici a livello meccanico, ma i suoi sistemi e le sue faccende sono tanto numerosi quanto vari. Tutto, dall’aumento di livello dei personaggi al risparmio di valuta sufficiente per sbloccare semplicemente detti personaggi, è radicato in un ritmo quotidiano che richiede investimenti continui.

Nel tempo, c’è una sorta di effetto valanga: più fai, più facili diventano le attività quotidiane. Un boss che una volta richiedeva 15 minuti ora può essere completato a un livello molto più alto in meno di un minuto e garantirà più ricompense. Ma all’inizio, spesso può sembrare una litania di compiti completati che portano ciascuno a cinque nuovi. Ad esempio, una volta finito di far salire di livello il personaggio del Piro Xiangling, nonché i suoi attacchi e le sue armi, dovevo ancora pensare a costruire altri tre personaggi per formare una squadra a tutto tondo.

Mentre gioco Genshin, posso scambiare tra quattro caratteri a piacimento. Posso brandire la mia spada e colpire i nemici, sì, ma per la maggior parte, la maggior parte dei danni proverrà da attacchi speciali chiamati Elemental Skills e Elemental Bursts. Una volta arrivato a un punto in cui avevo una squadra ben oliata e ho alchimizzato i loro tratti elementali individuali, il combattimento è diventato più divertente. Le esplosioni si caricano rapidamente, permettendomi di scatenare una catena ininterrotta di abilità elementali e raffiche mentre passo da un personaggio all’altro.

Personaggi come Xiangling hanno Esplosioni Elementali che li circondano con fiamme ardenti. Altri, come Xingqiu, scatenano aghi sottili come l’acqua che attaccano i danni dopo un attacco regolare. I miei personaggi vengono rapidamente decorati con animazioni che indicano i loro aumenti delle statistiche, effetti curativi o potenziamenti degli scudi. Visivamente può essere un po’ affollato, ma è relativamente facile attenersi alla giusta rotazione degli attacchi ed è estasiante vedere i numeri dei danni salire alle stelle.

Genshinil sistema di costruzione del personaggio è tra i miei preferiti in un gioco di ruolo. Tuttavia, capire dove andare e quando può richiedere una notevole quantità di lavoro di pianificazione e amministrazione. È profondo, complicato e graffia un prurito che non mi sono sentito davvero sollevato da quando ero un bambino che si è allenato per ottenere un Pokémon di livello 100 per la prima volta. Costruire un personaggio abbastanza forte da sconfiggere un boss è soddisfacente. Costruire un’intera squadra di combattenti rinforzati è decisamente esaltante.

Naturalmente, l’avvertenza sempre incombente dei giochi dal vivo e di Genshin Impact in particolare, è il fatto che ci sono sempre più contenuti in arrivo. Per quanto io possa controllare ogni casella della mia lista di cose da fare, c’è, il più delle volte, un nuovo aggiornamento o espansione dietro l’angolo. Mantenersi al passo con Genshin ImpacPuò essere divertente, ma può anche essere mentalmente estenuante.

Sebbene le patch possano variare per dimensioni e quantità di contenuto, tendono a portare nuovi eventi che contengono minigiochi a tempo limitato e missioni varie. A volte, vorrei poter passare più tempo a correre, esplorare determinate regioni e incontrare nuovi NPC, ma mi sento così spesso obbligato a interagire con nuovi contenuti, sia perché le persone ne parlano online sia perché voglio un determinato oggetto come una ricompensa. A volte, mi concentrerò più sul podcast che mi viene riprodotto nell’orecchio che sulla trama che si sta svolgendo Genshin. È un peccato, perché ci sono alcune missioni di personaggi davvero buone qui: sono così strettamente associate al lavoro drenante che finiscono per sentirsi un peso.

Affrontare l’abbandono dei contenuti

Con così tante attività e aggiornamenti regolari e raffinati, la domanda non è se Genshin è un bel gioco. (Lo è.) Piuttosto, la domanda è diventata “Posso anche tenerlo al passo?” Insieme a tanto gioconon c’è da meravigliarsi se il fandom tira costantemente fuori il linguaggio del burnout quando si tratta di farlo Genshin. Mi sembra di essere inserito in un ciclo infinito di obiettivi di contenuto.

Penso Genshin è più divertente quando mi concedo lo spazio di manovra per giocare al mio ritmo. In altre parole, ne traggo il massimo quando lo incontro alle mie condizioni. Se c’è una nuova quest di Archon, beh, potrei permettermi di saltare i daily per alcuni giorni, oppure sceglierò semplicemente di ignorare il Battle Pass più o meno per un’intera patch. Forse mi lascerò guardare TikToks durante i filmati. Il momento in cui mi sento costretto a fare qualcosa è il momento in cui il gioco smette di essere divertente.

In apparenza sembra facile: gioca solo quando è divertente e gratificante. Ma tanto Genshin sembra che sia progettato per sfruttare le mie tendenze umane. Hai presente quel prurito che non scompare quando vedi un cerchio rosso nell’angolo di un’app del telefono? Genshin sembra proprio così, giorno dopo giorno dopo giorno.

Completamente coinvolgente GenshinLa meccanica del gacha di ‘s significa perseguire una valuta chiamata Primogems, un cristallo a forma di stella che acquista un altro oggetto chiamato Acquaint Fate, che può quindi essere utilizzato per esprimere “Desideri”. Quando “Desideri”, scommetti per ottenere un personaggio o un’arma specifici, la maggior parte dei quali sono più potenti dei personaggi gratuiti. Personaggi specifici, come il tanto desiderato bardo Venti, riceveranno tassi di rilascio aumentati per periodi di tempo programmati. Ma poi vengono strappati via. Il sistema dei desideri funziona proprio come una loot box; Ho visto persone sviluppare quella che hanno descritto come una grave dipendenza dal gioco durante il gioco Genshin.

Se vuoi giocare e non hai i soldi per farlo, beh, allora ti senti come se dovessi accedere, ogni giorno, e farlo tutto i compiti e battere tutto gli eventi. E mentre i personaggi migliori non sono necessari per giocare, sono molto, molto bello — Non riesco a immaginare un gioco in cui non posso giocare come Xiao. Alcuni di loro offrono una grande utilità al mio elenco, certo, ma mi sono affezionato agli altri solo per la semplice quantità di tempo che ho trascorso con loro.

È un gioco open world, ma è anche un gioco gacha. I requisiti giornalieri e settimanali, le valute e la fortuna del sorteggio influenzano tutti come e quando gioco. Non posso stipare tutti i miei capi o domini in un giorno di gioco a causa di limiti arbitrari messi in atto dagli sviluppatori. Non posso andare a raccogliere tutti i fiori che voglio perché alcuni si rigenerano solo ogni due giorni; come le macchinazioni interiori dei suoi sistemi sempre incombenti, anche quella serenità che ho trovato sulla cima della montagna è dettata dalla fatica.

E così, mentre ci sono molti modi di giocare, il gioco non è veramente aperto: non posso sempre fare quello che voglio, quando voglio. Amo il mondo, ma sento sempre che ci sia una tensione tra amare il mondo ed esplorarlo, ma sento sempre che ci sia una mano invisibile, che non è completamente priva di intenzioni insidiose, che guida le mie abitudini.

E così mi scheggio e ci sbatto contro dove posso. Mi permetterò di macinare, ma ascolterò un podcast nei momenti più insopportabili. Non mi sentirò male per aver ottenuto fino all’ultimo Primogem. Accetterò che il mio cervello possa sentire un prurito per un po’, perché semplicemente non arriverò a quella “ricerca mondiale” per una settimana e il mio registro potrebbe essere più intasato di quanto vorrei. Invece di preoccuparmi, chiuderò semplicemente il gioco e cercherò di dimenticarlo per qualche giorno. Poi, in un fresco sabato mattina, tornerò nel suo bellissimo mondo e scoprirò che i miei fiori sono ricresciuti.





