Recensione di Risk of Rain 2: Il Super Mario 64 dei roguelike

Pochi sequel hanno amplificato così con successo i punti di forza dei loro predecessori e, nel caso dello sviluppatore Hopoo Games, pochi studi hanno colto così fermamente ciò che ha reso eccezionale il loro lavoro precedente. Rischio di pioggia 2 è un rauco, intelligente ed estremamente strano Continuazione. È anche emozionante e straordinario, non solo perché migliora ciò che è venuto prima, ma perché ricontestualizza una formula che era già brillante all’inizio.

Rischio di pioggia è stato rilasciato nel 2013, verso l’inizio di una rinascita roguelike che avrebbe portato all’ubiquità mainstream del genere oggi. Accanto a giochi come Il legame di Isacco e l’originale Eredità canaglia, Rischio di pioggiaIl ciclo principale di ‘s si concentrava sulla ripetizione di livelli generati proceduralmente, mentre i giocatori potevano sbloccare oggetti e personaggi permanenti per le esecuzioni future. Ma a differenza dei suoi contemporanei – la maggior parte dei quali erano più interessati all’acquisizione di abilità e potere – Hopoo Games sembrava affascinato dall’accumulo di saggezza.

Rischio di pioggiaLa meccanica caratteristica di ‘, dopotutto, è nel nome stesso. In questo platform d’azione a scorrimento laterale, ti fai strada attraverso livelli 2D alla ricerca del Teletrasporto che ti porterà nell’area successiva. La presa? Devi sconfiggere un boss prima che il teletrasporto possa funzionare. La seconda cattura? La difficoltà aumenta gradualmente durante la corsa. Puoi rimanere in ogni area quanto vuoi, perlustrando ogni piattaforma e fessura alla ricerca di armi e potenziamenti, sapendo che ogni secondo ti avvicina al livello successivo di nemici, con barre della salute più grandi e attacchi più vari.

Rischio di pioggia 2 pone la stessa domanda del suo predecessore: sei davvero pronto per il prossimo incontro? Sei sicuro?

Perché sì, hai trovato un mortaio a spalla, e sì, la resistenza ai danni di quell’orsacchiotto terrà a bada qualche altro proiettile. Ma nel frattempo, giganteschi golem fiammeggianti hanno iniziato a deporre le uova e quelle meduse galleggianti hanno molta più salute di prima che tu impiegassi 25 secondi per raggiungere la cassa su quella scogliera. Se hai mai praticato uno sport o uno strumento, probabilmente hai familiarità con il paradigma su cui sono costruiti i giochi di Hopoo: potresti esercitarti, ma lo sono anche tutti gli altri. E migliorare significa acquisire la saggezza per sapere se sei completamente preparato.

Insieme a Rischio di pioggia 2, Hopoo ha letteralmente cambiato prospettiva. Non è più uno scroller laterale 2D, ma uno sparatutto in terza persona ambientato in arene 3D. È stato rilasciato in accesso anticipato nel 2019, prima che la sua versione completa fosse rilasciata nell’agosto 2020. Da allora ci gioco continuamente, dilettandomi ogni volta che Hopoo aggiungeva un nuovo personaggio o bioma. Rimasi sempre impressionato, se non completamente rapito, da tutto ciò che vedevo.

Ma di recente, con l’aggiornamento Survivors of the Void, mi sono davvero tuffato. E forse è perché ho passato l’interim a logorarmi così tanto Spelucchi 2 e Eredità canaglia 2 — giochi che hanno quasi perfezionato l’arte del platform d’azione 2D — ma all’improvviso, Rischio di pioggia 2l’aggiunta di un asse z è stata cliccata. Sembrava ingannevole tre anni fa, ma ora sono innamorato di come mi garantisca contemporaneamente più controllo, dandomi anche Così molto altro di cui preoccuparsi. Inoltre, sto giocando abbastanza per sbloccare più personaggi e mi meraviglio di come Hopoo abbia adattato le loro abilità per lavorare in uno spazio molto più aperto. Il Loader è una gioia singolare: il suo Grapple Fist mi fa volare in aria, meravigliandomi della verticalità e della profondità che Hopoo ha spremuto fuori dalla formula del primo gioco, proprio prima di prendere a pugni un Magma Worm nella sua stupida faccia.

Mi sono rifugiato dentro Rischio di pioggia 2 mi ricorda, soprattutto, quei primi giorni con il nuovo Nintendo 64 della mia famiglia, quando un semplice cambio di prospettiva era Tutto quanto. Non stavo più guardando Link dall’alto in basso attraverso un tetto invisibile – stavo effettivamente entrando nell’ingresso di legno dell’Albero Deku e percependo l’overstory in alto sopra di me. Non stavo solo saltando un varco pieno di lava nel castello di Bowser, stavo mirando a una piattaforma e mi sono perso appena a sinistraprima di bruciarmi il culo e tornare in aria con la possibilità di dettare dove sono atterrato. Chiaramenteil mio cervello infantile mi ha detto, ci sono interi universi brucianti che dobbiamo ancora esplorare.

Mi rendo conto che sto diventando poetico qui. Ma come Ocarina del tempo e Super Mario 64 molto prima, Rischio di pioggia 2 mi ha mostrato quanto un’idea semplice ed elegante possa essere esplosa per formare qualcosa di ancora più elegante. La prima uscita di Mario per Nintendo 64, in particolare, è stata la prova che non sappiamo mai davvero cosa accadrà dopo e che il semplice gesto di saltare potrebbe assumere un significato completamente nuovo, se solo i designer potessero inclinare la testa per vederlo da un’angolazione diversa.

Ha Rischio di pioggia 2 ha avuto tanto impatto quanto Mario 64? Ovviamente no. La sua portata è decisamente ristretta e le sue ambizioni sono confinate in un piccolo mondo incentrato sul combattimento frenetico in un ciclo di gioco semplice e senza fine. Ma l’ha fatto Rischio di pioggia 2 riformulare un gioco che ritengo ancora vicino alla perfezione? Assolutamente. Hopoo dovrebbe mai fare un Rischio di pioggia 3ho difficoltà a immaginare come sarà: la mia immaginazione nuota al pensiero di universi che lo studio non mi ha ancora mostrato.





