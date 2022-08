Recensione di Madden NFL 23: FieldSense, Ultimate Team è un divertimento rigiocabile

Di tutti i giochi sportivi, Madden è quello che, anno dopo anno, lavora sotto le spoglie di un elenco puntato di funzionalità. La versione di quest’anno è più accessibile? Ha evoluto il franchise o semplicemente perfezionato i punti deboli dell’anno precedente? Queste sono le domande che incombono su ogni new entry nel punto fermo dei videogiochi sportivi di lunga data.

GameFlow (2010). Il motore Ignite (2013). Il biglietto da visita di quest’anno è “FieldSense”, un altro modo per dire che tutti sul campo prestano attenzione e vengono coinvolti nel gioco, un compito non da poco in un videogioco che ricrea uno sport a contatto completo con 22 giocatori. Potrebbero chiamare questa nuova tecnologia in qualsiasi modo, ma non catturerebbero comunque la sensazione che deriva da un inciampare che prolunga un gioco di corsa, tra i contrasti, che tu sapere sarebbe morto sulla linea di scrimmage un anno prima. E “FieldSense” difficilmente descrive il Perché l’ho fatto? rammarico di sovvertire il proprio gioco, provare a rimbalzare la corsa all’esterno e farsi trascinare nel backfield da un’estremità difensiva dell’IA.

Madden NFL 23, come i suoi predecessori, brilla di più nel gioco della corsa. Sì, c’è un nuovo sistema di passaggio che consente un controllo più preciso, sia che si tratti di una resistenza di cinque yarde di fascia stretta o di una serie di flanker a tutto campo. È quello che succede quando il ricevitore si trasforma in un portatore di palla che conta davvero, però. Le mosse di corsa di precisione, digitate con il grilletto sinistro, sono tornate in gioco. Ma invece di produrre un’animazione più vistosa di un juke standard o di una rotazione sulla levetta destra, il corridore esegue semplicemente un taglio duro per lasciare un difensore o un linebacker che si aggrappano in aria.

Il meccanismo hard-cut premia le giocate ben scelte, le modifiche intenzionali apportate alla linea di scrimmage e i giocatori che si impegnano nel loro piano. Il vantaggio non è solo per i corridori dedicati o per i ricevitori dopo la cattura; quarterback mobili come Patrick Mahomes o Lamar Jackson possono creare più fortuna se un gioco di passaggio si interrompe e devono uscire di tasca.

I miglioramenti del gameplay di Madden non trasformeranno il Daniel Jones dei Giants in YA Tittle, ma almeno la sua linea offensiva non è porosa come quella dell’anno scorso. Immagine: EA Tiburon/Electronic Arts

Il raffinato gameplay di Madden NFL 23 è più evidente nella modalità carriera per giocatore singolo Face of the Franchise, che ottiene un riavvio narrativo assolutamente necessario. Il giocatore non sta più esitando con incontri universitari idealizzati e tristi drammi negli spogliatoi. Invece, sono caduti nell’apice di un giocatore di football: un free agent sottoutilizzato e sottovalutato che può scegliere qualsiasi club per un contratto di un anno e scrivere il proprio biglietto se si comporta abbastanza bene. Il tempo di gioco dipenderà dalla squadra a cui ti unisci e dalla profondità della tua posizione. Se sei un running back, potrebbe non essere una buona idea scegliere i umili New York Giants, che iniziano con il Saquon Barkley, classificato 86. Ma è un free agent illimitato nel 2023 e, dopo una stagione di successo con i 49ers, i Giants lo hanno felicemente lasciato andare e hanno firmato me invece.

Face of the Franchise non è ancora alla pari con MyCareer di NBA 2K, o MLB The Show’s Road to the Show, ma almeno mi dà la promessa di base di quelle modalità: una stella di cui posso essere orgoglioso e che voglio vedere sulla mia TV . La modalità Franchising Connected Bread and Butter del gioco, i cui punti più fini di solito vengono alla luce nei menu o durante la bassa stagione della NFL, è meno avvincente. Connected Franchise si gioca meglio tra amici, dove hai due, tre o più amici che supportano la tua narrativa emergente con e-mail o messaggi di chat che parlano di spazzatura. Da solo, la modalità si sofferma su dettagli fuori dalle linee come lo scouting dei giocatori e il draft NFL, offrendo un piccolo guadagno per le partite di stagione regolare e post-stagione che vinci.

Questo è in parte perché Madden NFL 23la presentazione è ancora strettamente limitata al gioco in mano. Il resto della stagione è servito dallo stesso feed di social media fasullo che è stato molto divertente nel 2012 ma che ha superato la data di scadenza di oggi. Nella vita reale, la NFL è uno sport per tutto l’anno: guida praticamente ogni ESPN Centro sportivo in onda, anche a marzo, ma non hai ancora niente di quel senso da Madden. Per quanto serio sia, il commento dei partner dello stand Brandon Gaudin e Charles Davis diventa molto ridondante quanto più la tua stagione si discosta dalla vita reale. Madden NFL 23 ancora una volta fa un ottimo lavoro nel ricordare chi ha fatto cosa nella stagione della vita reale prima, ma fa fatica a ricordare qualcosa voi fatto la scorsa settimana.

Il defunto John Madden recita in un gioco tributo, composto dai suoi giocatori preferiti di “All-Madden”, che si apre Madden NFL 23. Immagine: EA Tiburon/Electronic Arts

Madden NFL 23Il commento privo di contesto, quindi, è servito al meglio nel grind della modalità Ultimate Team. Sì, ci sono microtransazioni in abbondanza qui, ma ci sono anche molte carte e altri contenuti, non solo valuta di gioco, che i giocatori possono sbloccare dopo solo un’ora nelle sfide di Ultimate Team. Questi sono di solito affari di un quarto, al massimo, tipicamente incentrati su giochi offensivi e abbagliamento. Mi ci è voluta forse un’ora per raccogliere giocatori in posizione di abilità ( quarterback, ricevitore, running back) che avevano tutti un punteggio di 80 o superiore. Per tutti i fastidiosi inviti all’azione di Ultimate Team (chiunque abbia pensato a queste schermate di caricamento, con un pulsante per chiuderle, mi vede nel mio ufficio), Madden NFL 23Ultimate Team fa ancora un lavoro migliore di NBA 2K, FIFA o MLB The Show nel mantenere la spesa aggiuntiva un’opzione piuttosto che una necessità.

È ancora Madden, nel bene e nel male. Un brillante tratto di gioco può ancora essere seguito da un problema tecnico in qualcosa di opzionale ed estraneo, come le foto che la modalità carriera cattura automaticamente. Ma quel gameplay è davvero geniale. È a dir poco straordinario entrare nella modalità pratica di Madden (o minigiochi Face of the Franchise) e non solo vedere un blocco corretto che effettivamente raccoglie e ripulisce un linebacker avversario durante un power run esterno, ma anche vedere lo stesso gioco fallire e capisci che lo ha fatto perché l’ho eseguito dalla parte sbagliata.

Le grandi giocate dei Maddens del passato spesso sembravano un lancio di dadi fortunato (o sfortunato). Se ti concentri sui 10 metri davanti a te, Madden NFL 23 suona quasi perfettamente. È, ancora una volta, il quadro più ampio in cui il gioco inciampa più spesso.

Madden NFL 23 lanciato il 19 agosto il PlayStation 5 e Xbox serie Xcon versioni attivate PlayStation 4PC Windows e Xbox Uno avendo meno caratteristiche. Questo gioco è stato recensito su Xbox Series X utilizzando un codice di download pre-release fornito da Electronic Arts. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.