Recensione di disprezzo: l’esclusiva horror di Xbox non riesce ad elevare la sua grafica di Giger

Per tutto DisprezzoDurante il lungo periodo di sviluppo, lo sviluppatore serbo Ebb Software ha parlato delle ispirazioni per il suo debutto nel gioco horror. Nel creare i suoi terrori alieni, lo studio si è rivolto ad artisti famosi per la loro capacità di turbare, sia nel desolato surrealismo di Zdzisław Beksiński che nel grottesco biomeccanico di HR Giger.

Il lavoro di Giger in particolare è stato intessuto nella narrativa prima, ma mai del tutto focalizzato su Disprezzo. Prima che un solo volto venga abbracciato, il film del 1979 Alieno si prende cura di radicarci in compagnia umana. I due giochi di Dark Seed, entrambe avventure punta e clicca degli anni ’90, ci collocano in un mondo “normale” prima di gettarci a capofitto in tutti i design di Giger che tappezzano il suo universo parallelo.

Disprezzo, tuttavia, non ci concede il lusso di uno spazio familiare. Anche il personaggio del giocatore è solo vagamente umanoide, poiché un singolo sguardo al suo corpo dal punto di vista in prima persona del gioco solleva domande. Strapparsi dai rigidi viticci ossei che seppellivano questa cosa ha strappato via uno strato esterno di pelle per esporre la muscolatura? O tutti i corpi di questa specie assomigliano a questo? Il suo grugnito significa che c’è una bocca sotto lo strato di carne liscia dove ci aspetteremmo che fosse?

Nessun monologo interno chiarisce. Nessun diario o codice della tradizione spiega. Rinunciando a cose come mappe, indicatori di obiettivo, collezionabili e utili NPC, Disprezzo è risoluto nel suo intento di abbandonarti all’interno di un universo totalmente alieno. Le ore iniziali del gioco sono facilmente le più fantasiose e suggestive, rinunciando alle paure di salto e all’orrore palese per creare terrore. Ti lascia a arrancare tra le strutture metalliche spassionate, trovando ogni ambiente costruito al servizio di strani macchinari dall’aspetto violento azionati tramite pannelli di controllo con orifizi della dimensione di un dito.

Sebbene nessuna delle macchine sia terribilmente complessa una volta individuata la loro funzione, non ci sono tutorial o testo oltre alle istruzioni di menu di base, quindi non ti resta altro da fare che le tue osservazioni e sperimentazioni. Quando ruoti i segmenti di un aggeggio simile a una pipa, dovrai prestare attenzione alle differenze nel modo in cui le piccole parti si spostano. Gli enigmi difficilmente si ripetono l’uno sull’altro, perché ripetere gli enigmi ti permetterebbe di familiarizzare con il mondo; invece, passi costantemente a nuovi dispositivi con operazioni distinte da considerare.

Gli enigmi iniziali occupano una parte considerevole dell’eventuale tempo di gioco di otto ore, al punto che potresti chiederti quante caratteristiche di combattimento siano presenti nel gioco. Alla fine acquisisci una barra della salute e una sorta di fallo schiacciante come arma, ma la prima delle forme di carne che scrocchiano e gocciolano che incontri sembrano più territoriali che malevole. Disprezzo ti pone come il principale istigatore della violenza; dopotutto, sei tu a riportare in vita questo macchinario abbandonato che ronzando in vita per un’altra dimostrazione del suo scopo crudele: la lacerazione, lo schiacciamento e la polverizzazione generale di una creatura bestiame apparentemente allevata solo per morire.

Un po ‘di DisprezzoLe macchine sembrano un po’ troppo consapevolmente calcolate per il valore shock (una riguarda la pressatura di una creatura fetale in pasta), ma servono tutte a trasformare un testo cruento ed esplicito da una verità implicita: le ruote dell’industria richiedono un tributo di sangue. Anche la tua arma riscuote periodicamente una tassa, dal momento che è attaccata a un parassita montato sulla schiena a cui piace immergere brutalmente i suoi arti nelle tue viscere.

Il disprezzo semplicemente non sa dove andare per conservare la mistica delle sue potenti prime ore

C’è sicuramente un rischio di DisprezzoLa sensibilità molto specifica e violenta sta diventando stantia. Ma il gioco cambia il suo ambiente man mano che avanzi, con la lavorazione dei metalli alieni di una civiltà abbandonata gradualmente superata dalla carne pulsante. L’effetto è un po’ come quando la natura reclama una struttura abbandonata, solo che questa volta il tuo percorso è bloccato non da una bella vegetazione ma dalle carcasse unite di innumerevoli abomini del pene.

Per un breve periodo, il gioco raggiunge una via di mezzo accettabile, quando le creature falliche che vogliono ferirti sono abbastanza abbondanti da farti saltare addosso a quelle docili (sebbene ancora disgustose) che si limitano ad adornare l’ambiente. Ma man mano che gli incontri con le creature continuano ad aumentare, il design del gioco diventa più convenzionale. Sbucciare gli strati di questa società bizzarra e orribile significa anche strappare via il primo senso di invenzione e scoperta del gioco. Gli oggetti e la meccanica sottostanti sono terribilmente ordinari, come un’arma diffusa che è solo un fucile tranne che bagnato e grossolano.

A suo merito, Disprezzo non cambia mai marcia in uno sparatutto ricco di azione; anche nelle sezioni più affollate di nemici, il gioco mantiene un ritmo metodico che lascia stressati per le ricariche di munizioni e salute. Ma la paura dello strano e dell’oscuro che coltiva così accuratamente fino a quel punto comincia a svanire. Laddove prima eri riluttante a interagire con determinati pannelli di controllo, ti ritrovi presto a ricaricare il Gross Shotgun con la fluida familiarità di premere lo stesso pulsante “ricarica” ​​di ogni altro gioco con armi meno disgustose ma funzionalmente simili.

Anche il declino di DisprezzoLa tensione sembra deludentemente tipica. Il gioco semplicemente non sa dove andare per mantenere la mistica dei suoi potenti primi tempi, al punto che anche il parassita delle armi che dovrebbe ucciderti si trasforma in convenzioni banali. Sulla carta, è un concetto affascinante: la cosa che ti dà potere ti sta anche uccidendo lentamente. In pratica, tutto ciò che accade è che lo schermo diventa rosso attorno ai bordi mentre il controller vibra e si attende che l’interruzione passi.

Quando il parassita finalmente ostacola la tua capacità di usare macchine o cambiare armi, il danno è già fatto. Sono rimasti pochi nemici e il gioco è quasi finito, quindi qualsiasi ulteriore tensione potrebbe essere derivata da queste restrizioni non si materializzerà mai. Disprezzo è sicuramente un’esperienza di trasporto, a volte un vero capolavoro di artigianato visivo. Ma le possibilità insoddisfatte permangono un po’ troppo in evidenza, a ricordare che non è anche un capolavoro meccanico.

