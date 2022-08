Recensione di Digimon Survive: un finale avvincente non può salvare una scrittura superficiale

L’itinerario di una gita scolastica in genere include cose normali e sicure, ad esempio visitare un punto di riferimento storico e imparare a collaborare con persone di altre scuole. È meno probabile che incontrerai ragni delle dimensioni di una classe o un intenso trauma personale e, si spera, non sarai responsabile per un amico che non tornerà mai a casa. Ma queste sono solo alcune delle tribolazioni quotidiane per la sfortunata banda di studenti delle scuole medie Digimon sopravvive.

Sviluppato da Hyde, Digimon sopravvive si assume il pesante fardello di far evolvere la tradizionale miscela della serie di allevamento di mostri e giochi di ruolo a turni, in particolare con l’aggiunta di elementi di romanzo visivo. Ma quel fardello si rivela un po’ troppo pesante da trasportare. Gli aspetti del romanzo visivo sembrano ideali per la storia Digimon sopravvive vuole raccontare, ma che sia per mancanza di fiducia nei propri personaggi o per un malinteso su ciò che rende i romanzi visivi un potente mezzo di narrazione per cominciare, non è all’altezza del suo abbondante potenziale.

Digimon sopravvive si apre con forti somiglianze con l’originale Digimon: mostri digitali anime: Un gruppo di studenti di diverse scuole si riunisce in campagna per un campeggio educativo. Le tue solite personalità sono in viaggio, che lo vogliano o no – la ragazza popolare, il burlone e il suo serio compagno, il lunatico solitario e il leader di classe insicuro – ma non c’è senso di avventurarsi ottimista una volta atterrati nel mondo digitale, il nome della serie per la realtà alternativa in cui dimorano i Digimon.

Digimon sopravvive divide il suo lungo tempo di esecuzione tra segmenti di esplorazione, tempo libero e battaglia. Durante l’esplorazione, chatti con i tuoi compagni studenti, cerchi elementi chiave o percorsi da seguire e generalmente ti fai un’idea migliore di cosa sta succedendo in questo strano mondo parallelo; almeno, ci provi. Digimon sopravvive è arguto quando si tratta di distribuire la costruzione del mondo e ne lascia la maggior parte per gli ultimi tre degli otto capitoli totali del gioco, o circa 15-20 ore del tempo di esecuzione totale di 60 ore.

Anche così, i ritmi principali della narrativa più ampia non vanno da nessuna parte sorprendenti, nonostante un inizio promettente. Delinea la maggior parte di quelli che diventano i punti chiave della trama all’inizio del prologo. Digimon sopravvive è, in sostanza, una storia su ciò che ci dobbiamo l’un l’altro e su come possiamo lavorare insieme per bilanciare tradizione e progresso verso un futuro migliore.

Qui, più che in qualsiasi altro gioco o anime Digimon, i mostri compagni dei personaggi sono essenzialmente manifestazioni digitali del loro sé subconscio, aspetti che hanno difficoltà a riconoscere nella vita normale o che vorrebbero dimenticare del tutto. Imparare a sopravvivere in un mondo crudele e minaccioso riguarda tanto gli aspetti pratici di trovare cibo e riparo quanto imparare a identificare e convivere con le proprie debolezze.

Il problema sta nel come Digimon sopravvive continua a raccontare queste storie, o più specificamente, a non raccontarle. Quattro degli otto capitoli del gioco trascinano in 20 ore ciò che potrebbe creare una trama adatta per due episodi anime di 20 minuti, a seconda del tuo stile di gioco. Il primo capitolo è essenzialmente di due ore di quattro personaggi che discutono su cosa fare dopo, solo per rimanere compiacenti.

Il secondo capitolo è più o meno lo stesso, solo che ora discutono di trovare cibo e se dovrebbero cercare gli altri, prima, ancora una volta, di non fare nulla. Ci sono alcuni momenti utili, ma Digimon sopravvive è troppo felice di affogarli in ripetizioni senza senso per farli risaltare. Anche dopo aver trovato scorte di cibo per sei mesi, la prossima cosa che fa il gruppo è discutere su dove possono trovare anche Di più cibo.

Posso vedere come queste idee sembrerebbero solide sulla carta. Trovare i rifornimenti è, naturalmente, una parte essenziale della sopravvivenza, e quando avventurarsi all’aperto potrebbe comportare la tua morte, decidere se rischiare di cercare i tuoi compagni di campo scomparsi non è una scelta così facile. Ma l’esecuzione soffre perché non fa mai nulla di significativo o divertente con questi segmenti: non li usa mai per creare sviluppo o tensione del personaggio e li usa a malapena per portare avanti la storia.

Se Digimon sopravvive trae ispirazione dai giochi Utawarerumono di Aquaplus – e lo stile ibrido visual-romanzo/tattica lo suggerisce certamente – sembra aver derivato la filosofia sbagliata da quei giochi. È vero Maschera della verità trascorre quasi l’80% del suo tempo di esecuzione su vignette e momenti dei personaggi con scarso significato per la trama che si svolge alla fine. Nel processo, tuttavia, mette gradualmente insieme personalità complesse per ogni personaggio importante, in modo che quando si svolgono gli sviluppi principali della storia, hai un forte investimento in quello che sta succedendo.

Aiutare Minoru nella foresta Digimon sopravvive mi ha mostrato che vuole che le persone lo vedano come un leader capace. In una scena successiva con Saki, Takuma entra accidentalmente in palestra dove sta cambiando i vestiti. C’è successivo imbarazzo e una conversazione imbarazzante, ma l’incontro non ha effetti a catena o implicazioni sul personaggio più ampi, men che meno il rapporto di Takuma con Saki. È straziante vedere Shuuji, normalmente stoico, distruggere senza sosta la psiche di Lopmon nel capitolo 5 per far sentire il fedele Digimon inadeguato come Shuuji. A quel punto, tuttavia, il gioco ha fornito solo uno sguardo scarso al passato di Shuuji e le pressioni irrealistiche che suo padre gli ha gravato hanno eroso la sua stessa fiducia. C’è poco tempo per dare un’occhiata alle lotte interne di Shuuji.

Indipendentemente da chi è rimasto in vita e dalle conseguenze che le mie scelte hanno avuto durante i titoli di coda, il cast si è sentito più o meno lo stesso di quando si è incontrato per la prima volta: un insieme di persone disconnesse messe insieme perché circostanze al di fuori del loro controllo imponevano che fosse lì che avrebbero dovuto essere. È un’occasione persa, considerando il potenziale non solo in Digimon sopravvive‘s temi più ampi, ma anche nei suoi personaggi inizialmente vividi.

Anche il potenziale insoddisfatto è una descrizione appropriata per Digimon sopravvive‘s combattimento. I sistemi sono standard per la maggior parte dei giochi di tattica (motivo per cui dedico solo tre paragrafi alle loro complessità). I Digimon hanno un attacco standard e una piccola selezione di attacchi speciali che richiedono resistenza. Attaccare di lato o dietro infligge danni bonus e possono aumentare la difesa scegliendo di non agire in quel turno.

Puoi far evolvere il tuo Digimon a seconda di determinate scelte che fai nella storia, anche se questo sembra quasi ingiusto. Il Digimon evoluto può facilmente schiacciare la maggior parte degli avversari in tutti tranne che nelle battaglie extra difficili nel nuovo gioco plus. Il reclutamento di nuovi Digimon avviene in una conversazione in stile Shin Megami Tensei, in cui provi a indovinare le risposte a domande casuali nella speranza che la tua risposta corrisponda alla personalità di quel Digimon. Riesce a frustrare anche più di SMT, tuttavia, dal momento che hai solo una possibilità per Digimon nemico per l’intera battaglia.

Il combattimento non è innovativo, ma c’è una semplice gioia nello schiacciare un avversario difficile con un’evoluzione tempestiva o nel vedere Agumon sputare palle di fuoco sulla mappa. Vorrei solo che ce ne fosse di più. Inoltre, in linea con il confronto con Utawarerumono, Digimon sopravvive ha poche battaglie e ancora meno variazioni nella progettazione della mappa, il che fa sembrare il combattimento un ripensamento più che un componente chiave.

Digimon sopravvive è stato difficile da giocare, noioso per il primo tempo e per lo più deludente. La struttura per qualcosa di molto più avvincente esiste sotto le chiacchiere, il combattimento irrilevante e lo sviluppo superficiale del personaggio, e puoi dare un’occhiata a ciò che avrebbe potuto essere in alcuni dei momenti migliori della storia. Spero che Hyde e Bandai abbiano l’opportunità di creare un altro stile di visual novel Digimon gioco, costruendo Sopravvivere‘s per creare un’esperienza duratura e memorabile.

Digimon sopravvive è stato rilasciato il 29 luglio su PC Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco è stato recensito su PC utilizzando un codice di download pre-rilascio fornito da Bandai Namco. Vox Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Vox Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Potete trovare ulteriori informazioni sulla politica etica di Polygon qui.





