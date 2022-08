Recensione di Cursed to Golf: questo è il gioco di golf più difficile di sempre?

Il tipico videogioco di golf ha sei o sette campi e ben oltre 100 buche. In Maledetto al golf? C’è solo un percorso con 18 buche. E lottare per uscire da una trappola di sabbia non si tradurrà in uno spauracchio tanto quanto la tua dannazione eterna.

Questo non è un tipico videogioco di golf. È la svolta più punitiva e creativa della formula del golf che abbia mai giocato. E non ho ancora finito quelle 18 buche.

Mentre Maledetto al golf ha somiglianze fondamentali con il gioco tradizionale del golf (colpisci una pallina con un bastone fino a quando non la entri in una buca), si discosta rapidamente da quel modello in modi selvaggi.

Qui, hai un numero limitato di colpi per completare ogni buca. Finisci i colpi e sei morto. Letteralmente. Vieni risucchiato in un portale e devi ricominciare dal buco uno. Il tipico buco Maledetto al golf potrebbero essere necessari 20 o più colpi per essere completato, ma inizierai con molto meno. Dovrai guadagnare più colpi distruggendo le statue sparse per ogni percorso, il che potrebbe aggiungere altri due o anche quattro colpi vivificanti alle tue riserve.

Hai anche una serie di carte consumabili per darti un vantaggio. Il più semplice è un mulligan, che ti consente di ripetere un tiro senza ridurre il totale dei colpi. Ma diventano strani da lì. Una carta divide la tua palla in tre con la semplice pressione di un pulsante, permettendoti di scegliere da una delle tre palle per fare il tuo prossimo tiro. Un altro ferma il tempo in qualsiasi momento tu scelga, facendo bloccare la tua palla sul posto e poi cadere verso il basso, salvandoti potenzialmente da un pericolo. Esistono dozzine di queste carte e sapere quando usarle per ottenere il massimo da una situazione è fondamentale. Potresti, ad esempio, usare un mulligan dopo aver fatto di tutto per distruggere una statua del colpo, dandoti il ​​beneficio della statua senza costringerti a spendere un colpo.

Può sembrare che ti venga dato un vantaggio enorme, ma è necessario un uso attento di queste carte durante il tuo viaggio a 18 buche. È facile rimanere indietro nel conteggio dei colpi e iniziare a bruciare la tua cache di carte finché non hai alcuna possibilità di sopravvivere alla buca. Ogni colpo conta davvero nella tua ricerca fuori dall’inferno.

A causa di questi cambiamenti, Maledetto al golf sembra molto più intenso e strategico della maggior parte dei giochi di golf, che di solito mi mettono in trance meditativa. Confronti con Anime scure sono stati realizzati, ma questo sembra più vicino ai roguelike hardcore come HD spettrale e Uccidi la Gugliadove un momento di gioco negligente può portare al disastro.

C’è anche l’elemento della casualità con cui fare i conti. È un po’ ingiusto dirlo Maledetto al golf ha solo 18 buche, perché in realtà è generato proceduralmente. La posizione dei pericoli e delle statue cambia ogni volta che inizi da zero, quindi non puoi semplicemente memorizzare il modo più efficace attraverso ogni buca.

Per mescolare ulteriormente le cose, ci sono temi del corso che cambiano ogni pochi buchi, con templi, giungle e altre regioni fantastiche in cui perire. Ogni tema ha il proprio set di trappole e caratteristiche (come i muri rimbalzati che ti permettono di cambiare magicamente la traiettoria della tua palla). La tua prima volta attraverso un nuovo tema finirà senza dubbio con la morte poiché interpreti erroneamente un pericolo e brucerai una manciata di colpi cercando di superarlo. Come con i migliori roguelike, quel fallimento alla fine si tradurrà nella padronanza della zona, portandoti verso sfide ancora più difficili.

Mentre la maggior parte di Maledetto al golfI colpi di scena sulla formula funzionano bene, ci sono alcune frustrazioni legate ad alcune decisioni di progettazione del gioco. Mentre puoi scorrere in avanti in una buca per vedere cosa c’è sul tuo percorso, quando stai mirando il tuo tiro, la tua visuale è dolorosamente limitata. Spesso colpirai la palla un po’ alla cieca, specialmente quando si tratta di tiri dalla lunga distanza a piena potenza con il tuo pilota. Mentre questo imita il golf reale e i suoi dogleg ciechi, il golf dei videogiochi di solito offre molta più visibilità su dove stai effettivamente mirando. In Maledetto al golf, sono necessarie alcune congetture e indovinare male può terminare una corsa in pochissimo tempo. Questa casualità può essere scoraggiante quando c’è così tanto in gioco, ma è anche qualcosa per cui puoi provare a prepararti giocando in modo più conservativo.

Anche con Maledetto al golf‘s punizione di difficoltà, mi sono ritrovato sempre più vicino alla decantata 18a buca ad ogni corsa, senza alcuna voglia di fermarmi fino a quando non avrò reclamato la mia mortalità. È una testimonianza dell’abilità dello sviluppatore Chuhai Labs, che era disposto a correre tali rischi con una formula così collaudata che non ho smesso nemmeno dopo diverse morti punitive. E non mi fermerò finché non avrò finalmente rimosso questo temuto albatro dal mio collo.

