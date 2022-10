Recensione della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2: un’opera di vuoto genio

Mi sento come se fosse nello spirito di Call of Duty: Modern Warfare 2 per cercare di essere il più spassionato e schematico possibile, quindi per cominciare, vorrei sottolineare che ci sono 17 missioni in questa campagna. Sei di loro sono buoni. Cinque di loro sono ciò che potremmo descrivere colloquialmente come “OK”. Tre di loro sono cattivi. E gli altri tre sono alcuni dei peggiori che i creatori di Call of Duty, siano essi Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games o altri, abbiano mai prodotto.

Secondo questa valutazione forense, la campagna di Modern Warfare 2 è generalmente, verificabile, OK, nel senso di essere neutrale. Se si trattasse di un set di cuffie Bluetooth o di un mouse a 18 pulsanti e ti stessi consigliando come investire in un dispositivo elettronico nuovo e ampiamente competente, Modern Warfare 2 sarebbe una raccomandazione di “acquisto”. Con la presente potrei confermare che il prodotto che ricevi da Activision vale lo scambio dei tuoi $ 70 – o $ 23, se dividi approssimativamente Modern Warfare in terzi e prendi la campagna esclusivamente come prodotto a sé stante.

Ma scrivere nello spirito di Guerra moderna 2 — come in, schematicamente, in modo spassionato, senza spigoli — significa anche scriverne in modo tale che, durante molte delle sue 17 missioni summenzionate (a un prezzo di circa $ 4,11 per missione, di nuovo escluso il multiplayer) debba essere ingannato o ingannato; giocare con lo sviluppatore Infinity Ward, che cerca ripetutamente di convincerti che il suo gioco è anodino e privo di convinzioni e non cerca di fare nulla di provocatorio. Giura.

I suoi autori implementano una tecnica in base alla quale ogni personaggio giocabile, protagonista o compagno di gioco si congratula ripetutamente, loda e si incoraggia a vicenda:

“Come lo riportiamo indietro?” “irrompendo”. “Ed è per questo che amo lo Spettro.”

Oppure, nello stesso filmato, circa 60 secondi dopo:

“Mentre Rudy trova Al, userò le telecamere per aiutare Ghost a caricare le piante in aree chiave.” “Diversione e sabotaggio. Bello, Johnny. “Ho imparato dai migliori, LT”

“Alejandro è il tizio più duro del reggimento”, dice Rudy durante la missione di salvataggio. E poi appare Price e fa saltare in aria un elicottero in modo che Rudy, Alejandro, Ghost e Soap possano scappare. “Chi è quello?” chiede Alejandro. “Un amico”, risponde Ghost. “Mi piace già”, dice Alejandro. Combinato con lo slogan di tutti i trailer teaser – “L’arma definitiva è la squadra” – è come tutti i personaggi in Guerra moderna 2 appartengono a una sorta di gruppo di supporto emotivo dell’uomo moderno, dove si impegnano all’inizio di ogni incontro a rafforzare sempre la fiducia reciproca e offrire affermazioni positive. Sembra sciocco e facile e proprio come una brutta scrittura, ma penso che in realtà sia una tecnica davvero astuta per conto di Infinity Ward: la luce splendente del lavoro di squadra e del cameratismo dei protagonisti diventa questo tipo di barba o granata fumogena da nascondere, o almeno mitigare e rendere accettabile e apparentemente innocente, qualsiasi cosa il gioco faccia che potrebbe essere considerata controversa o sgradevole.

Vedere, Guerra moderna 2 farà tutto questo lavoro di squadra sportivo e gentile, ma poi andrà dall’altra parte, e sembrerà, per così dire, calpestare questi pedali etichettati Significato, Tema e Immagini, e all’improvviso stai attraversando il muro di Trump sopra il Confine USA-Messico, o giocando come il vero missile che uccide il generale iraniano Qasem Soleimani. Ma poi c’è un capovolgimento o una rifrazione, in cui tutto ciò che pensi di aver appena sperimentato che potrebbe essere stato significativo o tematico o relativo a qualsiasi tipo di immagine del mondo reale viene trasfigurato e minato. È una specie di genio.

Il generale, sebbene sia iraniano e abbia i capelli bianchi, la barba bianca e un attacco missilistico morto, non è Soleimani ma “Ghorbrani”. La missione in cui hai appena bombardato una città messicana, che ciascuno dei personaggi osserva era piena di civili, è seguita da una missione in cui se spari accidentalmente a un civile, sei disciplinato dal gioco e costretto a ricominciare. Il più grande esempio di questo tipo di gioco di prestigio narrativo, questo fantastico trucco per farti pensare di aver visto qualcosa e poi insistere sul fatto che non l’hai fatto, in qualche modo senza rimuovere effettivamente la cosa che pensavi di aver visto, arriva in quella suddetta missione di confine. Come forze speciali messicane, attraversi gli Stati Uniti in cui le persone ti gridano di uscire dal loro cortile, e alla fine vieni arrestato dalla polizia americana, che poi si rende conto di chi sei e ti lascia andare dicendo: “È difficile per distinguere voi ragazzi dal cartello. E per un momento, è come se Guerra moderna 2 sta dicendo qualcosa – ci vorrebbe molto tempo per articolarlo, ma qualcosa – su razza e pregiudizio. Ma poi vai in un’altra casa, e ci sono persone che ti urlano e ti urlano di uscire dal loro cortile, e sono ispanici.

Voglio dire, vedi il genio in questo? Vedi come Guerra moderna 2 dice qualcosa e poi non lo dice, ma in un modo che potresti non notare, ma lascia anche agli autori, agli sviluppatori e all’entità di Call of Duty una via di fuga da qualsiasi accusa di intento o convinzione soggettiva? In un mondo postmoderno di fatti alternativi e la fine della metanarrativa, dove sembra che non ci siano risposte, verità o qualsiasi cosa in cui puoi credere o fidarti pienamente, e tutto cambia continuamente, penso Guerra moderna 2 è una specie di capolavoro. E ora li immagino usare quella citazione, “Modern Warfare 2 è una specie di capolavoro”, su un poster o qualcosa del genere in seguito, e tutto ciò che lo circonda non avrà importanza.

